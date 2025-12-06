Rugăciune de Sfântul Nicolae. Se rostește în seara de 6 decembrie

Prăznuit în fiecare an în ziua de 6 decembrie, Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai respectați sfinți ai creștinătății, cunoscut pentru bunătatea și milostenia sa neclintită. Despre el se spune că îi ocrotește pe copii, marinari, pescari, farmaciști, parfumieri, dogari, școlari, avocați și mai ales pe cei nedreptățiți.

El îi protejează și pe cei care fac comerț pe mare, motiv pentru care chipul său a fost inclus, de pildă, pe stema Camerei de Comerţ din Bari, Italia.

Cine a fost Sfântul Nicolae

Pentru cei mici, sărbătoarea înseamnă emoția ghetuțelor pregătite în Ajun, în așteptarea cadourilor lăsate de Moș Nicolae, tradiție inspirată din faptele de bunătate ale sfântului.

Cinstit în toată creștinătatea, Sfântul Nicolae este o figură proeminentă, cunoscut ca ocrotitor al marinarilor, pescarilor, farmaciștilor, parfumierilor, dogarilor, copiilor, fetelor aflate la vremea căsătoriei, școlarilor, avocaților și al celor nedreptățiți.

Sfântul Nicolae s-a născut la sfârșitul secolului al III-lea, în Patara (Lichia), într-o familie înstărită. A primit o educație aleasă, iar credința puternică i-a modelat drumul spre viața monahală, ajungând preot la mănăstirea din Patara, unde unchiul său era episcop.

Minunile făcute de Sfântul Nicolae

Tradiția spune că Sfântul Nicolae a salvat Mira de la foamete intervenind pe neașteptate în ajutorul locuitorilor: i s-a arătat în vis unui negustor italian și l-a rugat să își îndrepte corabia spre oraș cu grâul pe care îl transporta, asigurându-l că nu va suferi nicio pierdere. Negustorul a ascultat, iar încărcătura sa a rămas întreagă, în timp ce orașul a fost salvat de la înfometare.

A fost ales episcop al Mirei și s-a remarcat prin cultură teologică, modestie și dăruire față de cei aflați în suferință.

Numeroase tradiții și scrieri menționează minunile sale: a oprit furtuni, a vindecat bolnavi, a scăpat oameni de nedreptăți și a salvat marinari din primejdii.

Cea mai cunoscută faptă este ajutorul dat unui tată aflat în sărăcie, căruia i-a oferit pe ascuns pungi cu galbeni pentru a împiedica pierderea celor trei fiice ale sale.

Moaștele sale sunt păstrate la Basilica din Bari, unde se spune că izvorăște un lichid incolor considerat binefăcător, numit „Mana/ Santa Mana”. Potrivit tradiţiei, episcopul eparhiei amestecă acest lichid cu apă, îl binecuvântează şi îl împarte credincioşilor.

De asemenea, o parte din moaştele Sfântului Nicolae se află în București, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou, la kilometrul 0 al Capitalei.

Copiii și tradiția pregătirii ghetuțelor

În noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii, dar și adulții își așază ghetuțele lustruite la ușă, sperând ca „Moșul” să le aducă daruri.

În trecut, copiii din mănăstiri agățau șosete cu scrisori pentru Sfântul Nicolae, în care își lăudau cumințenia.

La sate, ziua de 6 decembrie marchează simbolic începutul iernii, iar zăpada din această zi este pusă pe seama Moșului, care își scutură barba lungă și albă.

În vestul României, Sfântul Nicolae deschide sezonul sărbătorilor de iarnă: fetele pregătesc plăcinte încă din ajun, iar la oră fixă, la 9 seara, sosesc flăcăii și petrecerea începe.

Cei care nu au fost cuminți pot primi o nuielușă, simbol al mustrării blânde.

Tot în această noapte cerurile se deschid pentru o clipă, iar oamenii îl pot zări, după credință, pe sfânt stând în dreapta Domnului.

În unele regiuni se pun crenguțe de măr în apă, care, dacă înfloresc până la Anul Nou, aduc semn de iertare și belșug.

De unde provine numele Nicolae

Nicolae este unul dintre cele mai îndrăgite şi mai răspândite nume în lumea întreagă. Numele este format din cuvintele greceşti nike (victorie, biruinţă) şi laos (popor). S-ar traduce prin „om ce face parte dintr-un popor victorios”.

Numeroase biserici îi poartă numele Sfântului Nicolae, iar cultul său este venerat atât în tradiția ortodoxă, cât și în cea catolică.

În jur de 800.000 de români își sărbătoresc ziua numelui, purtând diferite forme și derivate ale numelui Nicolae sau Nicoleta.

Rugăciune de înălțat către Cer în seara de 6 decembrie

În această zi, credincioșii obișnuiesc să înalțe rugăciuni și mulțumiri către „Făcătorul de minuni”.

Iată una dintre cele mai puternice rugăciuni care se spune în seara de Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie:

„O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta! Izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca, prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim! Amin!”.

