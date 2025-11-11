Prima pagină » Actualitate » Când se pot obține cărțile electronice de identitate pentru românii din străinătate și documentele necesare

Când se pot obține cărțile electronice de identitate pentru românii din străinătate și documentele necesare

11 nov. 2025, 14:16, Actualitate
Când se pot obține cărțile electronice de identitate pentru românii din străinătate și documentele necesare

Iată când se pot obține cărțile electronice de identitate pentru românii din străinătate și documentele necesare.

Deocamdată, eliberarea cărții electronice de identitate (CEI) pentru cetățenii români care locuiesc în străinătate și nu mai au domiciliu în România nu este posibilă, deși cadrul legal a fost modificat în luna martie 2025.

Astfel, autoritățile estimează depășirea impedimentelor tehnice în prima parte a anului viitor, conform șefului Direcției pentru Evidența Persoanelor.

Modificările legislative de anul acesta ar fi trebuit să permit eliberarea CEI și pentru cetățenii fără domiciliu în România.

În practică însă, sistemul nu funcționează încă pentru categoria aceasta.

Chestorul de poliție Aurel-Cătălin Giulescu, șeful Direcției pentru Evidența Persoanelor, a confirmat în prezent CEI poate fi eliberată doar persoanelor cu domiciliu în România:

Chiar dacă avem cadrul normativ necesar, dezvoltările tehnice aferente implementării pentru această categorie de cetățeni nu au putut ține pasul cu ceea ce noi ne dorim, iar domniile lor au nevoie. Mai mult, trebuie ne conformăm celor două hotărâri judecătorești care consfințesc acest drept al cetățenilor.

Prin urmare, noi sperăm vom reuși depășim impedimentele de natură tehnică undeva în prima parte a anului viitor.

Până atunci, din păcate, cei care au domiciliul în străinătate sau cei care intenționează facă acest pas nu au altă variantă, decât să aștepte, a declarat acesta pentru Avocatnet.ro.

Totodată, oficialul a detaliat și stadiul infrastructurii IT: „se pune la punct modul de interacțiune a bazei de date ce deservește CEI cu HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Aceasta, pentru persoanelor cărora li se eliberează CEI li se deschide automat un cont pe acest HUB, pentru orice interacțiune ori comunicare ulterioară dintre MAI și cetățean se va face prin intermediul acestui cont.

Lucrurile nu sunt simple, pentru este de așteptat ca, pe viitor, și alte autorități publice adere la acest mecanism”.

Pentru viitoarele CEI emise persoanelor fără domiciliu în România, mențiunea tipărită va fi fără domiciliu în România”, fără vreo referire la adresa din străinătate.

În relațiile cu autoritățile (din țară sau din statul de rezidență), adresa va trebui demonstrată cu un document emis de autoritățile din țara respectivă.

Potrivit sursei citate, cel mai probabil în primul semestru al anului viitorcetățenii cu domiciliul în străinătate vor putea solicita CEI.

Autorul recomandă:

Tot mai mulți români RENUNȚĂ la locurile de muncă din străinătate. Domeniul care este mai bine plătit în țara noastră

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, DEMASCĂ presupusa „invitație” la Casa Albă către Nicușor: „O aberație. N-a fost o invitație formală”
16:26
Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, DEMASCĂ presupusa „invitație” la Casa Albă către Nicușor: „O aberație. N-a fost o invitație formală”
VIDEO George Simion reacționează la scandalul Gheorghiu: „România este o țară blocată. Bolojan se ceartă cu magistrații în loc să guverneze”
15:35
George Simion reacționează la scandalul Gheorghiu: „România este o țară blocată. Bolojan se ceartă cu magistrații în loc să guverneze”
JUSTIȚIE 🚨 Noi arestări în Ucraina, în scandalul de corupție care duce la prietenul lui Zelenski. Interceptările arată cum suspecții discutau despre bani și construirea unei case în Elveția
15:24
🚨 Noi arestări în Ucraina, în scandalul de corupție care duce la prietenul lui Zelenski. Interceptările arată cum suspecții discutau despre bani și construirea unei case în Elveția
EXTERNE Șoferiță păcălită de un indicator vopsit, în Franța. Amenda cu care s-a ales după ce cifra 8 a fost transformată în cifra 9
15:22
Șoferiță păcălită de un indicator vopsit, în Franța. Amenda cu care s-a ales după ce cifra 8 a fost transformată în cifra 9
INEDIT Motivul ireal pentru care un bărbat și-a înscenat propria ÎNMORMÂNTARE. Cum au reacționat rudele când i-au descoperit planul
15:15
Motivul ireal pentru care un bărbat și-a înscenat propria ÎNMORMÂNTARE. Cum au reacționat rudele când i-au descoperit planul
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Cancan.ro
Emily Burghelea, implicată într-un accident în Hong Kong! Vedeta se afla cu familia ei + imagini de la fața locului
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Dansul în Egiptul Antic nu era doar artă, ci legătura cu zeii și cu viața de apoi
EXTERNE „Diddy” profită de timpul petrecut la închisoare pentru a se „vindeca”: Lucrează ca asistent al preotului din penitenciar și merge la reabilitare
16:37
„Diddy” profită de timpul petrecut la închisoare pentru a se „vindeca”: Lucrează ca asistent al preotului din penitenciar și merge la reabilitare
VIDEO Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: „Este un fals”
16:32
Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: „Este un fals”
SPORT Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor
16:29
Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor
EXTERNE The Telegraph dezvăluie șocul de pe frontul din Ucraina: Izbucnește cangrena gazoasă, care distruge mușchii și ucide instantaneu
16:17
The Telegraph dezvăluie șocul de pe frontul din Ucraina: Izbucnește cangrena gazoasă, care distruge mușchii și ucide instantaneu
EXTERNE Ucraina este la mâna europenilor. În timp ce Trump anunță că SUA nu va mai finanța livrările de arme către Kiev, Germania pregătește un buget uriaș pentru 2026
16:01
Ucraina este la mâna europenilor. În timp ce Trump anunță că SUA nu va mai finanța livrările de arme către Kiev, Germania pregătește un buget uriaș pentru 2026
EDITORIAL Nicușor Dan – jucător pune bocancul pe gâtul Parchetului. Pentru că poate. Plângerea CSM e moartă în fașă!
15:57
Nicușor Dan – jucător pune bocancul pe gâtul Parchetului. Pentru că poate. Plângerea CSM e moartă în fașă!