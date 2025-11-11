Iată când se pot obține cărțile electronice de identitate pentru românii din străinătate și documentele necesare.

Deocamdată, eliberarea cărții electronice de identitate (CEI) pentru cetățenii români care locuiesc în străinătate și nu mai au domiciliu în România nu este posibilă, deși cadrul legal a fost modificat în luna martie 2025.

Astfel, autoritățile estimează depășirea impedimentelor tehnice în prima parte a anului viitor, conform șefului Direcției pentru Evidența Persoanelor.

Modificările legislative de anul acesta ar fi trebuit să permit eliberarea CEI și pentru cetățenii fără domiciliu în România.

În practică însă, sistemul nu funcționează încă pentru categoria aceasta.

Chestorul de poliție Aurel-Cătălin Giulescu, șeful Direcției pentru Evidența Persoanelor, a confirmat că în prezent CEI poate fi eliberată doar persoanelor cu domiciliu în România:

„Chiar dacă avem cadrul normativ necesar, dezvoltările tehnice aferente implementării pentru această categorie de cetățeni nu au putut ține pasul cu ceea ce noi ne dorim, iar domniile lor au nevoie. Mai mult, trebuie să ne conformăm celor două hotărâri judecătorești care consfințesc acest drept al cetățenilor. Prin urmare, noi sperăm că vom reuși să depășim impedimentele de natură tehnică undeva în prima parte a anului viitor. Până atunci, din păcate, cei care au domiciliul în străinătate sau cei care intenționează să facă acest pas nu au altă variantă, decât să aștepte”, a declarat acesta pentru Avocatnet.ro.

Totodată, oficialul a detaliat și stadiul infrastructurii IT: „se pune la punct modul de interacțiune a bazei de date ce deservește CEI cu HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Aceasta, pentru că persoanelor cărora li se eliberează CEI li se deschide automat un cont pe acest HUB, pentru că orice interacțiune ori comunicare ulterioară dintre MAI și cetățean se va face prin intermediul acestui cont. Lucrurile nu sunt simple, pentru că este de așteptat ca, pe viitor, și alte autorități publice să adere la acest mecanism”.

Pentru viitoarele CEI emise persoanelor fără domiciliu în România, mențiunea tipărită va fi „fără domiciliu în România”, fără vreo referire la adresa din străinătate.

În relațiile cu autoritățile (din țară sau din statul de rezidență), adresa va trebui demonstrată cu un document emis de autoritățile din țara respectivă.

Potrivit sursei citate, „cel mai probabil în primul semestru al anului viitor” cetățenii cu domiciliul în străinătate vor putea solicita CEI.

