Cât scoate un român din buzunare pentru factura la curent în Italia, Spania și Marea Britanie. Care este locul ideal în care te poți stabili

Românii care au ales să locuiască în străinătate plătesc la curent sume care diferă semnificativ de la o țară la alta, în funcție de consum, de tipul de contract și de regiunea de reședință.

Prețurile plătite pentru curent variază considerabil între Italia, Spania și Marea Britanie, trei dintre cele mai populare destinații pentru diaspora românească.

Potrivit datelor Eurostat pentru prima jumătate a anului 2025, Italia se află constant printre țările cu cel mai ridicat preț la electricitate pentru consumatorii casnici, alături de Germania, Danemarca și Belgia. Prețul mediu a fost estimat la 0,3291 euro/kWh, adică 32,91 euro pentru 100 kWh, cu mult peste media UE. Cauzele principale sunt dependența ridicată de gazul natural lichefiat (GNL) și investițiile insuficiente în surse regenerabile.

Cât plătește un român pentru factura la energie în Italia, Spania și Marea Britanie

Prin comparație, după eliminarea plafonării prețurilor în România (din iulie 2025), o familie care trăiește în Italia plătește aproape dublu față de o gospodărie similară din România. Deși nu există o cifră unică, o gospodărie medie cu un consum tipic (de exemplu, 200-300 kWh/lună) ar putea plăti o factură medie lunară care se situează între 80 și 150 de euro, în funcție de contract, taxe și consumul specific.

În Marea Britanie, facturile la energie sunt reglementate de un sistem complet diferit de cel din România și a fost supusă unor fluctuații uriașe în ultimii ani. Acesta limitează suma maximă pe care furnizorii o pot percepe pentru un consum mediu anual. În 2025, o gospodărie tipică plătește între 1.700 și 1.900 de lire sterline pe an (echivalentul a 1.980 – 2.200 de euro), adică 140 – 160 de lire pe lună, pentru electricitate și gaze. Atenție, aceste preţuri sunt pentru consumul mediu de energie electrică și gaze. Prețul efectiv pe kilowatt-oră (kWh) pentru consumatorii casnici din Marea Britanie este, în general, mult mai mare decât cel din România.

Spania se remarcă printr-un sistem unic în Europa: tarifele diferențiate pe intervale orare, introduse în 2021 pentru a încuraja un consum mai echilibrat. Consumatorii plătesc prețuri distincte în funcție de momentul zilei tarif minim – noaptea (00:00–08:00) și în weekend, tarif mediu – în afara orelor de vârf, tarif maxim – în timpul zilei, în intervalele cu consum ridicat.

Recomandările autorului: