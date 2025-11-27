Când se pune grâu la încolţit pentru Sfântul Andrei și de ce trebuie să respecți tradiția

Iată când se pune grâu la încolţit pentru Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, și de ce trebuie să respecți tradiția.

Adesea, grâul se pune la încolțit în ziua de 30 noiembrie, dar dacă este să respectăm întru totul tradiția, grâul se pune la încolțit în prima oră a zilei Sfântului Andrei. Prin urmare, ar trebui ca pe data de 29 noiembrie să aștepți miezul nopții și apoi să începi procedeul de semănare a grâului.

Din punct de vedere religios, grâul este simbolul vieții care biruiește moartea și, prin urmare, un simbol divin. Grâul se pune la încolțit în casă, într-un vas cu deschidere largă ori într-un ghiveci, vas de sticlă cu deschidere mare sau o frafurie adâncă.

Tradiția spune că fiecare membru al familiei trebuie să aibă propriul vas cu grâu. După ce grâul a fost plantat, recipientul se pune pe pervazul geamului, într-un loc în care există multă lumină.

Iar după ce grâul a încolțit, boabele nu trebuie mișcate, pentru a nu se rupe germenii. Tradiția spune că punerea de grâu la încolțit de Sfântul Andrei aduce noroc și belșug în casă, dar este și o metodă de a vedea cum va fi anul următor.

În noaptea de revelion se verifică grâul pus la încolțit de Sfântul Andrei, iar în funcție de cum crește acesta, persoana care l-a pus la încolțit va avea sau nu noroc material, belșug și împliniri. În plus, credința populară spune că grâul des și înalt anunță un an rodnic.

