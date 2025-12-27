Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au anunțat sâmbătă demascarea unei grupări infracționale organizate care includea deputați în funcție din Rada Supremă. Aceștia sunt acuzați că au creat un mecanism sistemic de primire a mitelor în schimbul influențării voturilor asupra unor proiecte de lege specifice.

Conform comunicatelor procurorilor, aceștia au descoperit că membrii grupului primeau sume de bani pentru a susține sau a bloca inițiative legislative în interesul unor grupuri de afaceri. Pentru a ascunde originea banilor, aceștia utilizau intermediari și conturi offshore.

Principalii politicieni vizați fac parte din partidul lui Zelenski

În timpul descinderilor, oamenii legii au întâmpinat dificultăți la intrarea în Parlamentul Ucrainei din cauza pazei de stat. Vizat ar fi un deputat apropiat unui om de afaceri și prieten al lui Volodimir Zelenski, care este bănuit că lua sistematic bani pentru vot în Rada Supremă.

De asemenea, potrivit presei din Ucraina, procurorii NABU și SAPO desfășoară acțiuni de urmărire penală la Centrul Expozițional și de Congrese „Parkovîi”, unde se află sediul partidului „Slujitorul Poporului”, partidul lui Zelenski. Principalii oameni vizați sunt apropiați ai președintelui Ucrainei și prietenul său, Serhii Șefir.

Anul 2025 a marcat o intensificare a luptei anticorupție în Ucraina

În 2025, Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Special Anticorupție (SAPO) din Ucraina au intensificat lupta împotriva corupției la nivel înalt, unde au vizat direct oficiali guvernamentali și parlamentari. Unele voci spun că acțiunile procurorilor ucraineni reprezintă o sabie cu două tăișuri unde. Pe de o parte, sunt expuse cazurile de corupție care au măcinat statul ucrainean în ultimii ani și se fac demersuri remarcabile în lupta anticorupție, un criteriu imperios necesar pentru o eventuală aderare a Kievului la Uniunea Europeană. Pe de altă parte, aceste cazuri de corupție au periclitat procesul de pace și au alimentat retorica anti-ucraineană a unor state europene. Descoperirile procurorilor au arătat că, cel puțin în scandalul de corupție Energoatom, banii deturnați proveneau din fonduri europene. Printre cazurile de corupție cu cel mai mare ecou se numără:

Cazul Anna Skorokhod, unde deputata a fost pusă sub acuzare pentru organizarea unei scheme prin care cerea 250.000 de dolari pentru a facilita impunerea de sancțiuni prin Consiliul de Securitate și Apărare Națională (NSDC) împotriva unor competitori comerciali ai „clienților” săi.

Frauda din achiziții militare, din luna august, unde un grup condus de un deputat, identificat de presă ca fiind Oleksii Kuznețov, a fost prins deturnând fonduri destinate echipamentelor de război electronic și dronelor și a solicitat comisioane de 30% din valoarea contractelor.

Dosarul Energoatom, cazul cel mai mediatizat care i-a afectat imaginea lui Zelenski, a implicat o schemă de delapidare a 100 de milioane de dolari. În acest scandal de corupție au fost implicați cinci deputați și a dus, în cele din urmă, la demisia ministrului justiției, a ministrului energiei și a consilierului personal al lui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak.

Timur Mindich, un apropiat al lui Volodimir Zelenski, a fost găsit de jurnaliști în Israel

Timur Mindich, personaj-cheie în scandalul de corupție de la Energoatom, izbucnit în luna noiembrie și considerat cel mai amplu caz de acest tip din Ucraina de la începutul invaziei ruse, a fost localizat de jurnaliștii Ukrainskaia Pravda în Israel. În dialogul cu aceștia, Mindich a susținut că a fost catalogat pe nedrept drept „extremist” și că acuzațiile de corupție formulate împotriva sa sunt nefondate. El a părăsit Ucraina pe 10 noiembrie, la doar câteva ore înainte ca procurorii NABU și SAPO să efectueze percheziții la domiciliul său, stabilindu-se ulterior în Israel.

Recomandările autorului: