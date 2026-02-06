Prima pagină » Actualitate » Când trece România la ora de vară. În ce duminică dăm ceasurile cu o oră înainte

06 feb. 2026, 15:40, Actualitate
Iată când trece România la ora de vară și în ce duminică dăm ceasurile cu o oră înainte.

Acest lucru se va întâmpla în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, astfel că ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Ora 3:00 devine ora 4:00, marcându-se astfel trecerea la ora de vară. Ajustarea aceasta sezonieră presupune alinierea timpului oficial la fusul orar standard, fapt care determină nopți mai scurte și zile mai lungi.

Pe măsură ce zilele vor fi mai lungi, iar nopțile se vor scurta, asta înseamnă că ne aprpiem de momentul în care vom trece la ora de vară. Cu toate că la nivel european au existat demersuri pentru a se renunța la acest sistem, România îl menține și în acest an.

Deși durata zilei nu crește, după trecerea la ora de vară lumina naturală este prezentă mai mult timp în după-amiaza și seara, iar nopțile par mai scurte.

România o să treacă, deci, la ora de vară în ultimul weekend din martie, în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, iar ora 03:00 va deveni 04:00. Schimbarea aceasta marchează începutul perioadei de vară, atunci când programul oficial se aliniază la fusul orar standard, iar zilele sunt percepute ca fiind mai lungi, în vreme ce nopțile devin mai scurte. Trecerea la ora de vară înseamnă o ajustare sezonieră a timpului oficial, care optimizează utilizarea luminii naturale.

De precizat este că, în țara noastră, ora de vară a fost aplicată pentru prima dată în 1932, ca metodă de valorificare mai eficientă a luminii naturale și de reducere a consumului de energie electrică. La început, trecerea se făcea în prima duminică din aprilie, iar revenirea la ora standard avea loc în prima duminică din octombrie.

În ultimii ani au avut loc dezbateri la nivelul Uniunii Europene în ce privește renunțarea la practica schimbării sezoniere a orei. În anul 2019, Parlamentul European a susținut și a votat o propunere de directivă prin care statele membre UE urmau să elimine treptat trecerea la ora de vară și la ora de iarnă, oferindu-le posibilitatea de a alege dacă păstrează permanent ora de vară sau pe cea standard.

Dar până în prezent nu s-a adoptat o decizie finală care să elimine oficial schimbarea orei, iar practica de ajustare a ceasurilor de două ori pe an rămâne în vigoare atât în România, cât și în țări din Uniunea Europeană.

