Prima pagină » Actualitate » Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta

Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta

06 feb. 2026, 16:11, Actualitate

Carmen Tănase a fost protagonista unui moment devenit viral pe rețelele de socializare. Câțiva fani înfocați ai serialului ”State de România”, în care aceasta i-a dat viață simpaticei pirande ”Flăcărica”, i-au cerut acesteia să participe într-un clip pe TikTok.

Moment viral pe TikTok cu Carmen Tănase

Momentul a avut loc într-o benzinărie din Capitală. Actrița era însoțită de prietena sa bună, actrița Maia Morgenstern, care apare subtil în filmare, la finalul videoclipului. Pe fundalul filmulețului fanii actriței au folosit o melodie devenită celebră în urmă cu un deceniu, compusă pentru serialul în care Carmen Tănase și Gheorghe Visu au jucat rolurile principale, ”State de România”.

”Flăcărica” a rămas în inimile românilor: ”O fetiță a fost botezată de maică-sa după mine”

”Flăcărica” încă se bucură de succes pe rețelele de socializare, în ciuda faptului că au trecut mai bine de 10 ani de când Carmen Tănase apărea pe micile ecrane interpretând personajul. În 2017,  actriţa dezvăluia că fanii au dus simpatia pentru personajul interpretat de ea la un alt nivel: și-au botezat copiii după numele personajului.

Absolut tot timpul mi se spune Flăcărica. Acuma, de o vreme încoace, am observat că au învățat cum mă cheamă , dar înainte nu prea știau cum mă cheamă și eram doar Flăcărica. Bine, am întâlnit și un copil pe care îl cheamă Flăcărica. O fetiță care a fost botezată de maică-sa după mine. Da, da, era însărcinată când se difuza „Inimă de țigan” și a decis să-i pună numele Flăcărica. Flăcărica, nu Flacăra. Deci pe ea o cheamă Flăcărica în acte”, a declarat Carmen Tănase, pentru Libertatea.

AUTORUL RECOMANDĂ

Cum se menține în formă Carmen Tănase. ”Este singura care funcționează, în sensul că nu suferi de foame”

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Polția ieșeană caută trei hoți care n-au furat nimic. Care a fost ghinionul hoților
17:17
Polția ieșeană caută trei hoți care n-au furat nimic. Care a fost ghinionul hoților
UTILE Cum scoateți mirosurile neplăcute din pat. Șase pași simpli pentru a vă menține salteaua în condiții optime de igienă
17:11
Cum scoateți mirosurile neplăcute din pat. Șase pași simpli pentru a vă menține salteaua în condiții optime de igienă
ANUNȚ Europa Liberă se închide în România. Sfârșitul unei epoci
17:07
Europa Liberă se închide în România. Sfârșitul unei epoci
FLASH NEWS Scenă suprarealistă într-o primărie din Vaslui. Un polițist chemat să stingă un conflict, i-a „urecheat” pe primar și pe consilieri cu un discurs memorabil: „Am pretenții de la dumneavoastră”
16:51
Scenă suprarealistă într-o primărie din Vaslui. Un polițist chemat să stingă un conflict, i-a „urecheat” pe primar și pe consilieri cu un discurs memorabil: „Am pretenții de la dumneavoastră”
ADMINISTRAȚIE Primăria București anunță „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Cum arată „plombele”
16:48
Primăria București anunță „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Cum arată „plombele”
NEWS ALERT Curtea Supremă îi răspunde lui Ilie Bolojan, după scrisoarea trimisă la CCR: „O ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat / Pune presiune pe CCR”
16:34
Curtea Supremă îi răspunde lui Ilie Bolojan, după scrisoarea trimisă la CCR: „O ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat / Pune presiune pe CCR”
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Cancan.ro
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Scandal sexual în Muntenegru. Doi oficiali de rang înalt și-au dat demisia după ce pe internet a apărut un clip în care apar în ipostaze intime
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Cancan.ro
Fostul partener al Ruxandrei Luca rupe TĂCEREA, după 20 de ani de relație: 'În unele nopți nu era acasă'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Astronomii au surprins activitatea violentă a unor stele pitice din apropierea noastră
FLASH NEWS Cancelarul Germaniei spune că UE este dispusă să discute cu Rusia, dar nu în paralel cu negocierile de pace de la Abu Dhabi
16:48
Cancelarul Germaniei spune că UE este dispusă să discute cu Rusia, dar nu în paralel cu negocierile de pace de la Abu Dhabi
UTILE Amendă mare în aceste orașe dacă suni la ușa vecinului. Cu cât ești amendat
16:34
Amendă mare în aceste orașe dacă suni la ușa vecinului. Cu cât ești amendat
NEWS ALERT Susținătorul lui Nicușor Dan și al lui Ilie Bolojan, omul de afaceri Dan Șucu, critică măsurile luate de Guvern: „Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize”
16:31
Susținătorul lui Nicușor Dan și al lui Ilie Bolojan, omul de afaceri Dan Șucu, critică măsurile luate de Guvern: „Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize”
EXCLUSIV Toni Neacșu îl acuză pe premierul Bolojan că nu știe Constituția și că scrisoarea trimisă CCR nu are legătură cu realitatea
16:09
Toni Neacșu îl acuză pe premierul Bolojan că nu știe Constituția și că scrisoarea trimisă CCR nu are legătură cu realitatea
CONTROVERSĂ UE obligă TikTok să își schimbe designul pentru că este prea captivant și creează dependență. Ce riscă compania dacă nu se conformează
16:03
UE obligă TikTok să își schimbe designul pentru că este prea captivant și creează dependență. Ce riscă compania dacă nu se conformează

Cele mai noi

Trimite acest link pe