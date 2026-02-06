Moment viral cu actrița Carmen Tănase, într-o benzinărie. Cum a fost surprinsă vedeta

Carmen Tănase a fost protagonista unui moment devenit viral pe rețelele de socializare. Câțiva fani înfocați ai serialului ”State de România”, în care aceasta i-a dat viață simpaticei pirande ”Flăcărica”, i-au cerut acesteia să participe într-un clip pe TikTok.

Moment viral pe TikTok cu Carmen Tănase

Momentul a avut loc într-o benzinărie din Capitală. Actrița era însoțită de prietena sa bună, actrița Maia Morgenstern, care apare subtil în filmare, la finalul videoclipului. Pe fundalul filmulețului fanii actriței au folosit o melodie devenită celebră în urmă cu un deceniu, compusă pentru serialul în care Carmen Tănase și Gheorghe Visu au jucat rolurile principale, ”State de România”.

”Flăcărica” a rămas în inimile românilor: ”O fetiță a fost botezată de maică-sa după mine”

”Flăcărica” încă se bucură de succes pe rețelele de socializare, în ciuda faptului că au trecut mai bine de 10 ani de când Carmen Tănase apărea pe micile ecrane interpretând personajul. În 2017, actriţa dezvăluia că fanii au dus simpatia pentru personajul interpretat de ea la un alt nivel: și-au botezat copiii după numele personajului.

„Absolut tot timpul mi se spune Flăcărica. Acuma, de o vreme încoace, am observat că au învățat cum mă cheamă , dar înainte nu prea știau cum mă cheamă și eram doar Flăcărica. Bine, am întâlnit și un copil pe care îl cheamă Flăcărica. O fetiță care a fost botezată de maică-sa după mine. Da, da, era însărcinată când se difuza „Inimă de țigan” și a decis să-i pună numele Flăcărica. Flăcărica, nu Flacăra. Deci pe ea o cheamă Flăcărica în acte”, a declarat Carmen Tănase, pentru Libertatea.

