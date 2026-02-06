Prima pagină » Actualitate » Primăria București anunță „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Cum arată „plombele”

Primăria București anunță „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Cum arată „plombele”

06 feb. 2026, 16:48, Actualitate
Primăria București anunță „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Cum arată „plombele”
Galerie Foto 4

Printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare, Primăria București a anunțat că a început o „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Administrația Străzilor a inventariat deja 585 de gropi de pe 76 de artere.

Primăria București a început s repare gropile din București

Potrivit mesajului postat pe Facebook, Administrația Străzilor a inventariat 585 de gropi de pe 76 de artere. Toate acestea fiind inspectate fizic, pe teren, pentru a ști dimensiunea lor, dar și pentru a verifica dacă ceea ce au semnalat șoferii pe Waze corespunde cu realitatea. Muncitorii au intervenit pe următoarele străzi: Lacul Tei, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, Mihai Bravu, Calea Văcărești, Str. Șerban Vodă, Bd. 11 Iunie, Bd. George Coșbuc, Bd. Regina Maria, Bd. Metalurgiei, Str. Dimitrie Bolintineanu, Str. Cavafii Vechi.

Foto: Primăria București.

Am început, azi, marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil!
Anul acesta am avut o #iarnă destul de rece, cu două episoade serioase de zăpadă. Străzile au avut de suferit.
Însă, ca de fiecare dată, imediat ce vremea ne permite, începem reparațiile.
 Până acum, Administrația Străzilor a inventariat 585 de gropi de pe 76 de artere. Toate au fost inspectate fizic, pe teren, pentru a ști dimensiunea lor și pentru a verifica dacă ceea ce raportează șoferii pe Waze corespunde cu realitatea.
 Azi și în perioada următoare, muncitorii intervin pe următoarele străzi: Lacul Tei, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, Mihai Bravu, Calea Văcărești, Str. Șerban Vodă, Bd. 11 Iunie, Bd. George Coșbuc, Bd. Regina Maria, Bd. Metalurgiei, Str. Dimitrie Bolintineanu, Str. Cavafii Vechi”, a transmis Primăria Municipiului București.

Primăria Municipiului București a menționat că în sectoarele 1 și 6, intervențiile se realizează în colaborare cu primăriile de sector: ”În Sectoarele 1 și 6, intervențiile se realizează în colaborare cu primăriile de sector. În plus, fiecare primărie de sector trebuie să facă reparații și investiții în infrastructura pe care o are în administrare.

Momentan, lucrăm cu asfalt rece, o mixtură potrivită pentru temperaturile de afară. Vom profita de fiecare zi în care nu plouă, nu ninge, și temperatura este de peste 0 grade.
Pentru ca voi, șoferii, să circulați în siguranță! 
Pe măsură ce finalizăm cele 585 de gropi, vom identifica și începe altele. Ajungem peste tot în #București!”. 

Sursă foto: Primăria București.

