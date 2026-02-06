Primăria București anunță „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Cum arată „plombele”

Printr-un comunicat postat pe rețelele de socializare, Primăria București a anunțat că a început o „marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil”. Administrația Străzilor a inventariat deja 585 de gropi de pe 76 de artere.

Potrivit mesajului postat pe Facebook, Administrația Străzilor a inventariat 585 de gropi de pe 76 de artere. Toate acestea fiind inspectate fizic, pe teren, pentru a ști dimensiunea lor, dar și pentru a verifica dacă ceea ce au semnalat șoferii pe Waze corespunde cu realitatea. Muncitorii au intervenit pe următoarele străzi: Lacul Tei, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, Mihai Bravu, Calea Văcărești, Str. Șerban Vodă, Bd. 11 Iunie, Bd. George Coșbuc, Bd. Regina Maria, Bd. Metalurgiei, Str. Dimitrie Bolintineanu, Str. Cavafii Vechi.

”Am început, azi, marea acțiune de plombare a gropilor din carosabil!

Anul acesta am avut o #iarnă destul de rece, cu două episoade serioase de zăpadă. Străzile au avut de suferit.

Însă, ca de fiecare dată, imediat ce vremea ne permite, începem reparațiile.

Primăria Municipiului București a menționat că în sectoarele 1 și 6, intervențiile se realizează în colaborare cu primăriile de sector: ”În Sectoarele 1 și 6, intervențiile se realizează în colaborare cu primăriile de sector. În plus, fiecare primărie de sector trebuie să facă reparații și investiții în infrastructura pe care o are în administrare.

Momentan, lucrăm cu asfalt rece, o mixtură potrivită pentru temperaturile de afară. Vom profita de fiecare zi în care nu plouă, nu ninge, și temperatura este de peste 0 grade.