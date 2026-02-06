Amendă mare în aceste orașe dacă suni la ușa vecinului. Cu cât ești amendat

Să suni la ușa vecinului aiurea te poate costa scump în Germania. Acest gest poate avea consecințe serioase, dacă este făcut în afara regulilor. Mulți locuitori nu știu că în Germania există ore de liniște foarte stricte, iar încălcarea lor poate fi sancționată sever. În anumite situații, o simplă sonerie apăsată la momentul nepotrivit poate aduce amenzi de ordinul miilor de euro, publică ziarul romanesc.de

Cine intenționează să bată sau să sune la ușa vecinului în Germania ar trebui, mai întâi, să se uite la ceas. O oră prea devreme sau prea târzie se poate încheia cu o sancțiune financiară pentru tulburarea liniștii în Germania. Indiferent dacă este vorba despre o casă sau un apartament, în relațiile de vecinătate trebuie respectate anumite reguli. Încălcarea lor poate duce nu doar la conflicte, ci și la consecințe legale.

Atenție la oră!

Mulți oameni ajung să împrumute ceva de la un vecin sau să ridice un colet lăsat la el. Un singur sunat scurt pare un gest neînsemnat, însă dacă îl trezește pe vecin sau pe copilul acestuia, situația se poate tensiona rapid. După cum relatează portalul KA Insider, dacă se întâmplă în mod regulat, vecinul are dreptul să raporteze tulburarea liniștii în Germania.

Liniștea de noapte în Germania prevăzută de lege se aplică, de regulă, între 22:00 și 6:00. Totuși, este recomandat să nu lași vizitele pentru seara târziu. Deja după 20:00, sunatul la ușă poate fi perceput ca lipsă de bun-simț. Dacă în locuință sunt copii mici, este mai bine să eviți astfel de vizite chiar și după 18:00. De asemenea, nici diminețile foarte devreme nu sunt un moment potrivit pentru solicitări între vecini.

Amenzi pentru zgomot și încălcarea liniștii

Pe lângă liniștea de noapte, în multe locuri din Germania se aplică și liniștea la orele prânzului, de obicei între 13:00 și 15:00. În acest interval trebuie evitat zgomotul. Acest lucru se aplică și liniștii din duminici și sărbători în Germania, când regulile sunt deosebit de stricte.

Muzica dată tare, renovările, trântitul ușilor sau chiar discuțiile zgomotoase pot fi considerate tulburarea ordinii publice. Este o contravenție pentru care se aplică amendă. În cazul încălcării regulilor, este posibilă o pedeapsă care poate ajunge chiar și la 5.000 de euro.

Dacă regulile de liniște sunt prevăzute în contractul de închiriere, proprietarul poate da un avertisment, iar în cazuri extreme poate chiar să rezilieze contractul. Sancțiuni și mai mari se aplică pentru zgomot în zilele libere. Tunsul gazonului duminica, de exemplu, se poate încheia cu o amendă de până la 50.000 de euro!

Recomandarea autorului: Care este programul de liniște la bloc. Fiecare locatar e obligat să îl respecte, indiferent de oraș sau de ziua săptămânii / Care sunt sancțiunile