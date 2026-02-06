UE obligă TikTok să își schimbe designul pentru că este prea captivant și creează dependență. Ce riscă compania dacă nu se conformează

Comisia Europeană a publicat vineri un raport preliminar prin care indică faptul că aplicația TikTok încalcă normele Uniunii Europene deoarece designul aplicației este prea captivant, provoacă dependență și ar putea dăuna bunăstării fizice și mentale a utilizatorilor săi, inclusiv copiilor și adulților vulnerabili. Prin urmare, compania trebuie să facă modificări semnificative pentru a evita sancțiunile.

Pentru prima dată, Comisia Europeană își impune poziția cu privire la proiectarea unei platforme de socializare în temeiul Legii privind conținutul online, pe care Bruxelles-ul o consideră esențială pentru protejarea utilizatorilor săi. Recent, Statele Unite au criticat această lege, despre care spun că este un instrument de cenzură.

Platforma TikTok alimentează impulsul de a derula clipurile și pune utilizatorul în „modul pilot automat”

Ancheta preliminară a ajuns la concluzia că „recompensarea” constantă a utilizatorilor cu conținut nou și anumite caracteristici de design ale TikTok alimentează impulsul de a continua derularea și trec creierul utilizatorilor în „modul pilot automat”. Mai mult, în evaluarea aplicației se arată că platforma TikTok a ignorat indicatori importanți ai utilizării compulsive a aplicației, cum ar fi timpul petrecut de minori pe aplicație în timpul nopții sau frecvența cu care utilizatorii deschid TikTok.

Măsurile impuse de TikTok până în prezent, în special instrumentele de gestionare a timpului petrecut în fața ecranului și instrumentele de control parental, nu par să reducă eficient riscurile care decurg din designul captivant al aplicației. Comisia Europeană arată că instrumentele de gestionare a timpului nu par eficiente în a permite utilizatorilor să reducă timpul petrecut în fața ecranelor, deoarece sunt ușor de ignorat. În mod similar, controalele parentale nu sunt eficiente pentru că necesită timp și abilități suplimentare pentru a fi introduse.

Comisia Europeană obligă TikTok să-și modifice designul

În această etapă, Comisia consideră că TikTok trebuie să modifice designul de bază al serviciului său. De exemplu, prin dezactivarea în timp a unor funcții cheie care creează dependență, cum ar fi „derularea infinită”, prin implementarea unor „pauze eficiente în timpul utilizării ecranului”, inclusiv în timpul nopții, și prin adaptarea sistemului său de recomandare.

Dacă TikTok nu reușește să satisfacă cerințele Comisiei Europene, aplicația s-ar putea confrunta cu amenzi de până la 6% din veniturile anuale. Platforma se află într-o investigație începând din februarie 2024 din cauza dependenței create de platforma sa și a fost deja acuzată de încălcarea regulilor privind transparența în luna mai, anul trecut.

„Concluziile preliminare ale Comisiei prezintă o descriere categoric falsă și complet lipsită de temei a platformei noastre și vom lua toate măsurile necesare pentru a contesta aceste constatări prin toate mijloacele disponibile”, a declarat purtătorul de cuvânt al TikTok, Paolo Ganino.

Pe lângă TikTok, Meta se află și ea în vizorul Uniunii Europene

Acțiunile împotriva TikTok demarate de Uniunea Europeană sunt atent urmărite și de alte companii de socializare, care sunt și acestea, al rândul lor, investigate. Într-o situație similară se află și Meta, unde Facebook și Instagram sunt examinate cu atenție din cauza algoritmilor care creează dependență.

