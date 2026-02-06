Avocatul Toni Neacșu desființează argumentul premierului Ilie Bolojan, care a invocat Articolul 148 din Constituția României, în scrisoarea către CCR, privind luarea unei decizii pe legea pensiilor speciale.

Scrisoarea trimisă de Ilie Bolojan către Curtea Constituțională din România, în care transmite magistraților să se pronunțe cât mai repede pe tema pensiilor speciale, este doar o formă de presiune asupra CCR-ului, explică pentru Gândul avocatul Toni Neacșu. Acesta menționează că premierul dorește arunce vina pe magistrații CCR, în ceea ce privește riscul ca țara noastră să piardă 231 de milioane din banii europeni.

„În mod evident această scrisoare trimisă de Guvern, este o formă de presiune pe Curtea Constituțională. Asta este dincolo de orice îndoială, pentru că nu se obișnuiește așa ceva. În al doilea rând, practic, prin această scrisoare, întreaga responsabilitate pentru așa-zisa pierdere a sumei de 231 de milioane de euro aferente jalonului 215 se aruncă asupra Curții Constituționale. Acesta este sensul comunicării respective, Curtea fiind somată implicit să se pronunțe cât se poate de repede, pentru că „și așa a făcut destul pagubă României”. Cam asta este semnificația scrisorii în sine”, afirmă Toni Neacșu pentru Gândul.

„Guvernul nu face altceva decât să-și arunce propria responsabilitate asupra Curții Constituționale”

Toni Neacșu explică, de asemenea, că Bolojan a invocat, într-o manieră total eronată, Articolul 148 din Constituție, pentru a soma Curtea Constituțională să se pronunțe asupra legii pensiei magistraților.

Avocatul subliniază că Articolul 148 nu implică și nici nu poate implica Curtea Constituțională. Mai mult, prima instituție vizată de acest articol este Guvernul. Parlamentul și instanțele de judecată, în sensul exercitării funcției de soluționare a dosarelor, sunt de asemenea sub incidența Articolului 148.

„Acum am văzut și eu că Guvernul își fundamentează acele dispoziții din constituția 148 care se referă la obligațiile pe care le au autoritățile publice din România de îndeplinire, ce ne revin din calitatea de membru al Uniunii Europene, însă este invocat absolut eronat. În primul rând, acel text nu face referire la Curtea Constituțională, enumeră expres care sunt autoritățile care au astfel de obligații și este evident că aceste autorități sunt în primul rând Guvernul României, în al doilea rând, Parlamentul României și în ultimul rând instanțele de judecată în cadrul exercitării în funcției de judecată a soluționării dosarelor în sensul în care trebuie să respecte legislația europeană. Nu există vreo obligație prevăzută de acel text din Constituție pentru Curtea Constituțională și nici nu ar putea să existe. Deci, din punctul ăsta de vedere a fost invocat absolut eronat, abuziv. Ba chiar mai mult, cred eu, Guvernul nu face altceva decât să-și arunce propria responsabilitate asupra cuiva, în cazul de față asupra Curții Constituționale. Chiar acel articol pe care Guvernul îl invocă este dovada în acest sens. De ce? Pentru că acel articol face referire la obligațiile pe care le avea, repet, Guvernul”, precizează Toni Neacșu.

Bolojan pune presiune pe magistrați în scrisoarea adresată CCR-ului

Premierul Ilie Bolojan a transmis o scrisoare președintei Curții Constituționale, Elena Siminina Tănăsescu, în care solicită luarea unei decizii cât mai rapide pe tema modificării legii pensiei magistraților. Prim-ministrul invocă drept argument faptul că România riscă să piardă 231 de milioane din PNRR, întrucât nu îndeplinește Jalonul nr.215.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului: