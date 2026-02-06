Prima pagină » Actualitate » Război între fostul europarlamentar Sebastian Bodu și ONG-ul #rezist Funky Citizens! Politicianul acuză organizația că practică cenzura și că se ocupă cu întocmirea de rapoarte

Bianca Dogaru
06 feb. 2026, 17:17, Actualitate
Un conflict public a izbucnit între fostul europarlamentar Sebastian Bodu și ONG-ul Funky Citizens. Bodu acuză organizația că practică cenzura pe rețelele sociale și că, prin rapoarte de fact-checking, duce la sancționarea unor opinii.

Sebastian Bodu susține că a fost sancționat pe Facebook după un raport de fact-checking realizat de Factual.ro, proiect asociat cu Funky Citizens. El afirmă că a fost cenzurat pentru o postare în care a spus că pugilistul algerian Iman Khalef, care a concurat la categoria feminină, este bărbat biologic, fapt pe care îl numește „o realitate juridică”. Bodu mai spune că are un dosar deschis în instanță împotriva ONG-ului.

„Funky Citizens practică cenzura pe rețele sociale. Eu personal am fost cenzurat, fiind sancționat de către fb pe baza raportului de factchecking al Factual.ro (Funky Citizens), pentru că am spus că pugilistul algerian Iman Khalef, care a boxat la categoria “femei”, este bărbat biologic,” a scris Bodu pe Facebook.

De cealaltă parte, Funky Citizens respinge acuzațiile și afirmă că nu are și nu a avut vreodată un rol în ștergerea de conținut sau în moderarea platformelor online.

„Funky Citizens nu are și nu a avut niciodată rol în eliminarea de conținut sau moderarea platformelor. Toată activitatea noastră a fost una de monitorizare, iar rapoartele noastre au fost și rămân publice – le-am publicat constant, în timp real, tocmai pentru a preveni speculațiile.”

ONG-ul mai afirmă că monitorizarea realizată de societatea civilă este legitimă.

„Monitorizarea din partea societății civile este la fel de legitimă și necesară ca dezbaterile despre libertatea de exprimare. La fel de necesară este și transparența din partea instituțiilor pentru decizii care slăbesc pe zi ce trece încrederea cetățenilor în instituțiile democratice.”

