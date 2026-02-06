Prima pagină » Știri externe » Cancelarul Germaniei spune că UE este dispusă să discute cu Rusia, dar nu în paralel cu negocierile de pace de la Abu Dhabi

06 feb. 2026, 16:48, Știri externe
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat vineri că Uniunea Europeană este dispusă să poarte discuții cu Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă nu va deschide „canale paralele de comunicare” față de negocierile oficiale care au loc în prezent în formatul Abu Dhabi.

Aflat în vizită oficială în Emiratele Arabe Unite, Friedrich Merz a subliniat că, deși Uniunea Europeană este pregătită să contribuie la succesul discuțiilor pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar nu va deschide alte canale paralele de comunicare, altele decât cele tripartite în formatul Ucraina-Rusia-Statele Unite, scrie Agerpres, care citează Reuters.

Anterior, ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a menționat că Moscova ar avea contacte secrete cu unii lideri europeni, care vor să abordeze problema încheierii războiului dintre Rusia și Ucraina.

„Nu vă voi ascunde faptul că avem contacte cu unii dintre liderii europeni. Ne sună și ne roagă să nu facem publice aceste convorbiri. Unii chiar apar aici [la Moscova]  și mențin contacte secrete cu noi”, a declarat Lavrov  într-un interviu acordat vineri pentru postul Russia Today.

Cancelarul german a încheiat vineri un turneu diplomatic de trei zile în regiunea Golfului, având ca ultimă oprire Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Vizita lui Merz s-a concentrat pe securizarea resurselor energetice pentru a reduce dependența Germaniei de gazul lichefiat din Statele Unite.

Președintele Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan l-a primit pe Merz pentru a discuta despre aprofundarea legăturilor bilaterale și explorarea de noi oportunități de colaborare economică și climatică. Compania germană RWE a semnat un acord cu Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pentru livrări de până la 1 milion de tone de LNG pe an, pe o perioadă de până la 10 ani.

