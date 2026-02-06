Prima pagină » Actualitate » Polția ieșeană caută trei hoți care n-au furat nimic. Care a fost ghinionul hoților

06 feb. 2026, 17:17, Actualitate
Poliția din Iași e în alertă. Se caută trei hoți ghinioniști, care, în realitate, nu au furat nimic. Aceștia și-au pus măști pe față, au imobilizat un paznic și au forțat un sertar, însă când l-au deschis nu au găsit bani.

Hoții ghinioniști: nu au găsit bani și au plecat cu mâinile goale

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a solicitat ajutorul cetățenilor pentru identificarea  celor trei făptași care, în septembrie 2025, au încercat să fure bani din casieria unei firme din municipiul Iași.  News.ro relatează că suspecții aveau fețele acoperite și au fost surprinși de camerele de supraveghere.

Potrivit comunicatului emis de IPJ Iași, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost sesizați pe 12 septembrie de un bărbat de 47 de ani, reprezentant al firmei păgubite, după ce hoții ghinioniști l-au imobilizat pe paznic și au forțat un sertar în care se așteptau să găsească o sumă considerabilă.

Trei persoane necunoscute au pătruns ilegal în curtea societății, având asupra lor obiecte contondente. Bărbații au forțat accesul în casierie, unde au fost surprinși de un agent de pază, pe care l-au imobilizat. „Aceștia ar fi încercat să pătrundă, prin forțare, în interiorul casieriei, moment în care au fost surprinși de către un agent de pază, acesta fiind imobilizat de către una dintre persoane. Ulterior, după ce ar fi pătruns în incinta casieriei, prin forțare, ar fi deschis sertarul biroului, fără a identifica bani”, a transmis IPJ Iași.

Făptașii au fugit imediat de la fața locului și, chiar dacă nu au găsit bani, aceștia au ales să nu sustragă alte bunuri. Poliția a solicitat cetățenilor sprijinul pentru identificarea și prinderea acestora.  Ancheta continuă în Iași, în cazul jafului din toamna anului trecut, pentru că până în acest moment bărbații nu au fost identificați.

