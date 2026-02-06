Prima pagină » Actualitate » Europa Liberă se închide în România. Sfârșitul unei epoci

06 feb. 2026, 17:07, Actualitate
Publicația Europa Liberă, finanțată de Congresul Statelor Unite, se închide în România, după șase ani, potrivit Pagina de Media.

Donald Trump a suspendat finanţarea pentru Radio Europa Liberă/Radio Liberty în luna martie a anului trecut.

Europa Liberă, care are aproximativ 20 de angajați, se va închide oficial pe 31 martie.

Europa Liberă este moştenitorul serviciului Radio Europa Liberă, un post de radio recepţionat în România în perioada comunismului şi până în anul 2008, după aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană. În anul 2018 el a revenit în România, pe fondul creșterii fenomenului de dezinformare.

Europa Liberă s-a lansat având-o la conducere pe Sabina Fati, fostă jurnalistă de la România Liberă. După aproximativ doi ani, postul de director al publicaţiei a fost preluat de jurnalista Elena Vijulie, cea care conduce şi la ora actuală redacţia.

Publicaţia a făcut numeroase dezvăluiri de-a lungul timpului. În octombrie 2025, a fost în topul citărilor, conform sursei citate.

Potrivit Pagina de Media, și serviciul Europa Liberă din Bulgaria urmează să fie închis. Serviciul maghiar al publicației a fost închis la mijlocul lunii noiembrie 2025, la cererea premierului ungar Viktor Orban.

La data de 16 martie 2025, Donald Trump a semnat un ordin executiv care viza reducerea cheltuielilor făcute de Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Media Globale (USAGM). Printre cei afectați se numără și serviciul de presă Europa Liberă.

La câteva zile după decizia președintelui american, autoritățile din Cehia, unde Europa Liberă are sediul central, au solicitat țărilor UE să sprijine financiar agenția de presă.

„Reducerea la tăcere a RFE/RL și a Vocii Americii, a căror funcționare va fi restrânsă, nu va fi o pierdere doar pentru oamenii care nu trăiesc în libertate, ci și pentru toți cei care cred în democrație”, spunea la acel moment Jan Lipavsky, ministrul ceh de Externe, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

În luna mai 2025, Uniunea Europeană anunțase că va debloca 5,5 milioane de euro pentru a ajuta Radio Europa Liberă să-şi continue activităţile.

