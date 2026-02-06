Prima pagină » Actualitate » Curtea Supremă îi răspunde lui Ilie Bolojan, după scrisoarea trimisă la CCR: „O ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat / Pune presiune pe CCR”

Curtea Supremă îi răspunde lui Ilie Bolojan, după scrisoarea trimisă la CCR: „O ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat / Pune presiune pe CCR”

Bianca Dogaru
06 feb. 2026, 16:34, Actualitate
Înalta Curte de Casație și Justiție îi transmite premierului Ilie Bolojan un avertisment public, după scrisoarea trimisă de acesta Curții Constituționale. Judecătorii spun că Guvernul nu trebuie să pună presiune pe justiție și să invoce pierderea fondurilor europene.

„Avertizarea explicită privind pierderea unor fonduri europene în eventualitatea unei soluții de neconstituționalitate, precum și solicitarea implicită ca instanța de contencios constituțional să țină seama de consecințe financiare externe actului de justiție constituțională, reprezintă o ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat,” se arată în comunicatul transmis de ÎCCJ.

Înalta Curte arată că mesajul premierului, prin care a avertizat că România ar putea pierde bani din PNRR dacă legea pensiilor magistraților e declarată neconstituțională, depășește limitele legale.

„Argumentul potrivit căruia o eventuală constatare a neconstituționalității proiectului de lege privind pensiile magistraților ar conduce automat la pierderea unor fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență este, din punct de vedere juridic, inexact. Condiționalitățile asumate de România în cadrul PNRR în materia pensiilor de serviciu au fost deja abordate prin legislația adoptată anterior, iar legătura directă și exclusivă dintre sumele invocate și proiectul de lege supus controlului de constituționalitate nu este susținută de cadrul normativ european aplicabil.”

Judecătorii explică faptul că deciziile CCR nu pot ține cont de bani, bugete sau interese politice. Rolul CCR e doar să verifice dacă o lege respectă sau nu Constituția.

„Curtea Constituțională nu este parte a procesului de implementare a politicilor guvernamentale și nici un instrument de validare a obiectivelor financiare ale Executivului. Singurul său rol este acela de a garanta supremația Constituției, iar deciziile sale trebuie să fie rezultatul exclusiv al analizei juridice, nu al unor considerente de oportunitate politică sau bugetară.”

În final, Înalta Curte îi cere premierului Bolojan să respecte independența justiției și să evite pe viitor mesajele care pot fi interpretate drept presiuni asupra CCR.

„Vă adresăm, domnule Prim-ministru, invitația de a reafirma public atașamentul Guvernului față de principiul independenței justiției și de a evita, pe viitor, orice demers susceptibil de a fi interpretat ca o ingerință în activitatea autorităților jurisdicționale.”

Comunicatul integral poate fi consultat AICI

Ilie Bolojan a trimis o scrisoare președintei Curții Constituționale, Elena Simina Tănăsescu, în care solicita luarea unei decizii cât mai rapide pe tema modificării legii pensiilor magistraților. Prim-ministrul invoca drept argument faptul că România riscă să piardă 231 de milioane din PNRR, întrucât nu îndeplinește Jalonul nr.215.

