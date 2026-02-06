O persoană obișnuită își petrece o treime din viață dormind, așa că este logic să vă asigurați că dormitorul dumneavoastră este cât mai confortabil posibil. Unele sarcini, cum ar fi aspirarea covorului și spălarea regulată a lenjeriei de pat, sunt evidente, dar este la fel de important să vă mențineți salteaua în stare bună pentru a vă asigura că aveți parte de somnul odihnitor de care aveți nevoie.

Un utilizator Reddit a oferit șase sfaturi simple despre care a spus că au făcut o diferență enormă în menținerea saltelei curate și a unui miros proaspăt în dormitor, explică Express.

Surpriza de dimineață

El a spus: „Nu am fost niciodată atent la salteaua mea. Am făcut patul, am spălat cearșafurile în mod regulat și am presupus că este suficient. În timp însă, praful, pielea moartă și acarienii s-au acumulat înce”,

„Mi-am dat seama cât de rău era abia când partenera mea a rămas peste noapte și a menționat că alergiile ei se manifestau după ce a dormit la mine. Acesta a fost semnalul meu de alarmă. „Nu a fost grav, dar tot m-a făcut să mă simt vinovată știind că locuința mea ar fi putut declanșa problema. Cam în aceeași perioadă, am început să observ și că în cameră era înăbușitor dimineața, cu un miros slab de stătut care nu dispărea niciodată complet, nici măcar cu cearșafuri curate. „Îmi doream o modalitate de a curăța salteaua fără a folosi apă sau a umple camera cu mirosuri chimice și am văzut pe cineva pe Reddit care recomanda folosirea unui aspirator. La început părea aproape prea simplu, dar de fapt a făcut o diferență vizibilă în timp.”

Soluția în 6 pași

Au prezentat cele șase lucruri pe care le fac pentru a-și menține salteaua curată și proaspătă, lucruri pe care le-au considerat cele mai importante.

Dezbrăcați complet patul

„Îndepărtez cearșafurile, fețele de pernă și protectorul saltelei, astfel încât suprafața saltelei să fie complet expusă”, a spus utilizatorul. „Începând cu o saltea goală, curățarea este mult mai eficientă.”

Aspirați încet pe toată suprafața

Utilizatorul a spus că folosește un accesoriu cu perie moale pe aspiratorul său și „merge încet de sus în jos, cu treceri suprapuse”. „Mișcarea lentă ridică praful și părul în loc să le împingă mai adânc în saltea”, au spus ei.

Curățați cu grijă cusăturile și marginile

Au continuat să folosească un accesoriu cu duză îngustă pe aspiratorul lor pentru a acoperi cusăturile și colțurile, adăugând: „Acest pas singur reduce mirosul de praf și ușor mucegăit.”

Curățare profundă pentru calitatea aerului

Au adăugat câteva sfaturi suplimentare, inclusiv deschiderea ferestrelor pentru a circula aerul proaspăt, utilizarea unei protecții lavabile pentru saltea pentru a reduce acumularea de murdărie și gestionarea umidității în dormitor.

„De când am început această rutină, salteaua pare mai curată, aerul din cameră pare mai ușor, iar simptomele alergiilor abia se mai observă”, au spus ei. „Obișnuiam să cred că curățarea saltelei este doar o chestiune de igienă, dar a făcut o diferență mai mare în ceea ce privește prospețimea generală a aerului decât mă așteptam

Utilizatorul a spus că folosește un aspirator pentru saltele cu funcție de vibrații o dată sau de două ori pe lună. „Vibrațiile îndepărtează praful fin din interior”, au spus ei.

Rotiți salteaua

„Rotirea ajută la menținerea uzurii uniforme și previne acumularea mai multor praf și umezeală într-o zonă decât în ​​restul”, au spus ei.

Recomandarea autorului: Când trebuie să schimbi, de fapt, SALTEAUA de pat. La ce trebuie să fii foarte atent