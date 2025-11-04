Prima pagină » Actualitate » Când vor putea reveni în clase elevii de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”. Clădirea a fost afectată serios de EXPLOZIA blocului din Rahova

04 nov. 2025, 21:51, Actualitate
O clasă a Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, imediat după explozia de la blocul din cartierul Rahova

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat – marţi – că săptămâna viitoare elevii de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu” (sectorul 5) ar urma să revină la şcoală. Clădirea a fost afectată de explozia de la blocul din cartierul Rahova.

„S-au făcut reparaţii, au fost mai multe geamuri sparte, au fost nişte probleme la un stâlp, s-au reparat toate aceste lucruri şi sperăm ca, undeva săptămâna viitoare, să se revină în şcoală”, a delcrat prefectul, la Prima News.

Prefectul a mai menţionat că a observat mai multe sesizări privind miros de gaze, după explozia blocului din cartierul Rahova.

„În urma exploziei am sesizat că mult mai mulţi oameni au început să sune la 112, despre miros de gaz. Din fericire, o parte dintre acestea s-au dovedit a nu fi probleme, dar asta este un lucru bun, că mai bine oamenii să fie precauţi”, a precizat prefectul.

Miros de gaz, la un alt liceu din Capitală

Pe de altă parte, Distrigaz a identificat, marţi, o scurgere de gaz la o vană exterioară de la Liceul „Theodor Pallady”, unitatea fiind evacuată.

„Tot personalul şi toţi copiii au fost evacuaţi, nu a avut nimeni nevoie de îngrijiri şi Distrigaz s-a ocupat. A existat o scurgere de gaze, la o ţeavă din afara şcolii. Cu siguranţă poate exista un pericol, dacă nu se intervine în timp şi nu se iau măsuri. Evident, vedem că se poate întâmpla oricând o nenorocire cum a fost cea din Rahova”, a mai spus prefectul.

Potrivit Distrigaz Sud Reţele, a fost depistat un defect la robinetul de intrare/ieşire aferent postului de reglare al instalaţiei de utilizare, dar nu au fost depistate scurgeri de gaze în zona reţelei de distribuţie a gazelor naturale, în zona adiacentă imobilului şi nici infiltraţii în subsol.

Alimentarea cu gaz se va relua după ce se remediază defecţiunea şi după ce o firmă autorizată de ANRE, contractată de administraţia liceului, va face verificări.

O explozie devastatoare a avut loc la un bloc din cartierul bucureștean Rahova, în dimineața zilei de 17 octombrie, bilanțul fiind unul tragic: 3 morți și 11 răniți. Imediat, locatarii blocului au fost evacuați, așa cum s-a întâmplat și în cazul elevilor de la Liceul Bolintineanu, aflat în apropiere.

