Candidatul independent Vlad Gheorghe s-ar retrage din cursa pentru Primăria București, în favoarea lui Ciprian Ciucu – surse

01 dec. 2025, 23:16, Actualitate
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe urmează să anunțe, marți, 2 decembrie că se retrage din cursa pentru București în care a intrat în calitate de candidat independent. Potrivit G4Media, el își va anunța sprijinul pentru candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

Candidatura sa la Primăria Capitalei a fost vehiculată în spațiul public încă din momentul în care a apărut alături de Nicușor Dan, și în campania electorală, dar și după ce a câștigat alegerile pentru prima funcție în stat.

El este un apropiat vechi al președintelui Nicușor Dan și a fost și în trecut în echipa de voluntar a USR, precum și în echipa actualului președinte la alegerile prezidențiale.

Vlad Gheorghe are 40 de ani, o diplomă de licență la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană, București (2004-2008) și un master în Drept Fiscal, la Universitatea din București (2016-2017, fără disertație).

Drumul său în politică a început la 15 ani, atunci când era voluntar al Uniunii Salvați Bucureștiul. A ajuns în Parlamentul European pe listele USR PLUS, în mandatul 2020-2024, pe locul lăsat liber de Clotilde Armand, care s-a întors la București după ce a câștigat Primăria Sectorului 1. A demisionat din USR la începutul anului 2024 în urma unui scandal intern.

În 2024 a candidat pentru un nou mandat de europarlamentar, din postura de independent, însă nu a strâns voturile necesare.

Un sondaj Flashdata publicat pe 21 noiembrie arăta un scor strâns între primii candidați la Primăria Generală a Capitalei.

Pe primul loc în intenția de vot figura Ciprian Ciucu, cu 21,5% din voturi, urmat de Daniel Băluță, cu 20,5%.

Candidatul USR, Cătălin Drulă, era pe locul al treilea, la mică distanță, cu 19%, urmat de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, cu 18,5%.

