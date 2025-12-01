Candidatul independent Vlad Gheorghe s-ar retrage din cursa pentru Primăria București, în favoarea lui Ciprian Ciucu – surse

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe urmează să anunțe, marți, 2 decembrie că se retrage din cursa pentru București în care a intrat în calitate de candidat independent. Potrivit G4Media, el își va anunța sprijinul pentru candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei

Candidatura sa la Primăria Capitalei a fost vehiculată în spațiul public încă din momentul în care a apărut alături de Nicușor Dan, și în campania electorală, dar și după ce a câștigat alegerile pentru prima funcție în stat.

El este un apropiat vechi al președintelui Nicușor Dan și a fost și în trecut în echipa de voluntar a USR, precum și în echipa actualului președinte la alegerile prezidențiale.

Vlad Gheorghe are 40 de ani, o diplomă de licență la Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană, București (2004-2008) și un master în Drept Fiscal, la Universitatea din București (2016-2017, fără disertație).

Drumul său în politică a început la 15 ani, atunci când era voluntar al Uniunii Salvați Bucureștiul. A ajuns în Parlamentul European pe listele USR PLUS, în mandatul 2020-2024, pe locul lăsat liber de Clotilde Armand, care s-a întors la București după ce a câștigat Primăria Sectorului 1. A demisionat din USR la începutul anului 2024 în urma unui scandal intern.

În 2024 a candidat pentru un nou mandat de europarlamentar, din postura de independent, însă nu a strâns voturile necesare.

Un sondaj Flashdata publicat pe 21 noiembrie arăta un scor strâns între primii candidați la Primăria Generală a Capitalei.

Pe primul loc în intenția de vot figura Ciprian Ciucu, cu 21,5% din voturi, urmat de Daniel Băluță, cu 20,5%.

Candidatul USR, Cătălin Drulă, era pe locul al treilea, la mică distanță, cu 19%, urmat de Anca Alexandrescu, susținută de AUR, cu 18,5%.