Prima pagină » Actualitate » A murit cântărețul Chris Rea, celebru pentru hitul „Driving home for Christmas”, la vârsta de 74 de ani

A murit cântărețul Chris Rea, celebru pentru hitul „Driving home for Christmas”, la vârsta de 74 de ani

22 dec. 2025, 18:28, Actualitate
A murit cântărețul Chris Rea, celebru pentru hitul „Driving home for Christmas”, la vârsta de 74 de ani

Cântărețul Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „Driving Home for Christmas”, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat un purtător de cuvânt al familiei sale, potrivit bbc.com.

În anunțul despre moartea lui Chris Rea, purtătorul de cuvânt a declarat: „Cu o tristețe imensă anunțăm moartea iubitului nostru Chris. A decedat în pace la spital astăzi, după o scurtă boală, înconjurat de familia sa.”

Chris Rea a fost un nume sinonim cu sezonul festiv încă de la lansarea hitului său „Driving Home for Christmas” în 1986. Conform site-ului web al lui Rea, piesa spune povestea unui călător obosit care se îndreaptă spre casă, un moment de căldură, umor și spirit de sărbătoare care nu și-a pierdut niciodată magia”.

Și, odată cu schimbarea regulilor în ultimii ani, piesa s-a regăsit adesea în topuri în decembrieanul acesta ajungând pe locul 30 în topurile de Crăciun.

Chris Rea a devenit faimos în anii ’70 și ’80 cu melodii precum Fool (If You Think It’s Over) și Let’s Dance. Albumul său de debut a fost lansat în 1978. Piesa Fool (If You Think It’s Over) a fost nominalizată la un premiu Grammy.

Primul său album numărul unu a fost în 1989, cu The Road to Hell, iar albumul Auberge, lansat în 1991, s-a clasat pe primul loc în topuri. Dar Chris Rea a devenit sinonim cu decembrie cu hitul festiv Driving Home for Christmas, lansat pentru prima dată în 1986.

Autorul recomandă:

Cea mai importantă casă de licitație din lume vrea cucerească generația milenală. Când colecționarii de artă dispar, luxul intră la licitație: de la pictură, la ceasuri rare

Recomandarea video

Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Neuroștiința percepției timpului: de ce creierul simte că orele trec diferit
FLASH NEWS China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
19:10
China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
EXCLUSIV Avocatul Toni Neacșu demolează inițiativa președintelui Nicușor Dan. „În Constituție nu există referendumul unei bresle profesionale”
19:09
Avocatul Toni Neacșu demolează inițiativa președintelui Nicușor Dan. „În Constituție nu există referendumul unei bresle profesionale”
DEZVĂLUIRI Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim
18:39
Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim
CONTROVERSĂ Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui
18:21
Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui
REACȚIE Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan
18:03
Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan
SPORT Elias Charalambous de la FCSB: „Avem un drum lung în fața noastră”
17:55
Elias Charalambous de la FCSB: „Avem un drum lung în fața noastră”

Cele mai noi