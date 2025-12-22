Cântărețul Chris Rea, cunoscut pentru hituri precum „Driving Home for Christmas”, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat un purtător de cuvânt al familiei sale, potrivit bbc.com.

În anunțul despre moartea lui Chris Rea, purtătorul de cuvânt a declarat: „Cu o tristețe imensă anunțăm moartea iubitului nostru Chris. A decedat în pace la spital astăzi, după o scurtă boală, înconjurat de familia sa.”

Chris Rea a fost un nume sinonim cu sezonul festiv încă de la lansarea hitului său „Driving Home for Christmas” în 1986. Conform site-ului web al lui Rea, piesa „spune povestea unui călător obosit care se îndreaptă spre casă, un moment de căldură, umor și spirit de sărbătoare care nu și-a pierdut niciodată magia”.

Și, odată cu schimbarea regulilor în ultimii ani, piesa s-a regăsit adesea în topuri în decembrie – anul acesta ajungând pe locul 30 în topurile de Crăciun.

Chris Rea a devenit faimos în anii ’70 și ’80 cu melodii precum Fool (If You Think It’s Over) și Let’s Dance. Albumul său de debut a fost lansat în 1978. Piesa Fool (If You Think It’s Over) a fost nominalizată la un premiu Grammy.

Primul său album numărul unu a fost în 1989, cu The Road to Hell, iar albumul Auberge, lansat în 1991, s-a clasat pe primul loc în topuri. Dar Chris Rea a devenit sinonim cu decembrie cu hitul festiv Driving Home for Christmas, lansat pentru prima dată în 1986.

