Prima pagină » Actualitate » Cea mai importantă casă de licitație din lume vrea să cucerească generația milenală. Când colecționarii de artă dispar, luxul intră la licitație: de la pictură, la ceasuri rare

Cea mai importantă casă de licitație din lume vrea să cucerească generația milenală. Când colecționarii de artă dispar, luxul intră la licitație: de la pictură, la ceasuri rare

22 dec. 2025, 05:00, Actualitate
Cea mai importantă casă de licitație din lume vrea să cucerească generația milenală. Când colecționarii de artă dispar, luxul intră la licitație: de la pictură, la ceasuri rare
Galerie Foto 5

Christie’s se îndreaptă către mileniali și bunuri de lux, pe fondul dificultăților pieței de artă. Cea mai importantă casă de licitații se adaptează pe măsură ce colecționarii mai în vârstă mor, iar generațiile mai tinere manifestă mai puțin interes timpuriu pentru arta plastică, arată Financial Times.

Ziarul susține că vânzările globale de la Christie’s au înregistrat o ușoară redresare în 2025, deoarece casa de licitații și-a intensificat concentrarea pe bunuri de lux pentru a atrage o nouă generație de cumpărători și a combate o scădere de mai mulți ani a pieței de artă.

Christie’s, fondată în 1766, a anunțat că valoarea articolelor vândute în 2025 ajunge la 6,2 miliarde de dolari, o creștere de doar 6% față de anul precedent.

Ponderea totală a clienților din generația Y și Z a crescut la 33% în 2025

Vânzările de bunuri de lux, cum ar fi genți de mână și bijuterii, erau preconizate la sfârșitului anului 2025 să crească cu 17%, ajungând la 795 de milioane de dolari, ceea ce le face a doua cea mai mare categorie a casei de modă – încă mult în urma vânzărilor de artă din secolele XX și XXI, în valoare de 2,9 miliarde de dolari, efectuate anul acesta.

Casele de licitații au încercat să-și adapteze modelele de afaceri pe măsură ce colecționarii mai în vârstă cu gusturi tradiționale mor, iar colecționarii mai tineri arată mai puțin interes timpuriu pentru arta scumpă.

Christie’s și rivala Sotheby’s folosesc ambele luxul pentru a atrage clienți mai tineri pe piețe mai noi.

Dintre noii clienți Christie’s, 38% au făcut prima achiziție în categoria de lux. Ponderea totală a clienților din generația Y și Z a crescut de la 30% anul trecut la 33% în 2025.

Mai puțină artă, mai mult lux

Între timp, Sotheby’s a înregistrat cel mai puternic an al său în ceea ce privește vânzările de obiecte de lux, care au crescut cu 22%, ajungând la 2,7 miliarde de dolari în 2025. Valoarea totală a articolelor vândute de grup în acest an este estimată să ajungă la 7 miliarde de dolari, o creștere de 17% față de 2024, a anunțat compania miercuri.

Patek Philippe vândut la Christie’s cu 5,8 milioane de dolari

Vânzarea unui ceas Patek Philippe pentru 11,9 milioane de dolari a ajutat divizia de ceasuri să înregistreze cel mai bun an al său, în timp ce vânzarea de 10,1 milioane de dolari a genții originale Hermès Birkin a lui Jane Birkin a marcat cea mai valoroasă geantă vândută vreodată la licitație.

Casa de licitații cu sediul la New York a remarcat, de asemenea, că aproape o treime dintre ofertanții de la Săptămâna Colecționarilor inaugurală din Abu Dhabi aveau sub 40 de ani.

Casele de licitații s-au bucurat de o creștere a pieței de artă post-pandemie în 2021 și 2022, care a scăzut dramatic în anul următor, în mare parte din cauza incertitudinii politice din SUA și a creșterii economice mai lente din China.

Bonnie Brennan, directorul executiv al Christie’s din februarie, a declarat că „impulsul pieței” din a doua jumătate a anului, adus de o aprovizionare constantă cu loturi de calitate, a contribuit la creșterea vânzărilor totale ale grupului cu peste un sfert față de aceeași perioadă din 2024.

Cu toate acestea, creșterea nu a fost globală. Vânzările la licitații de la Christie’s au crescut cu 15% în SUA, ajungând la 2,6 miliarde de dolari, și cu 2%, ajungând la 1,4 miliarde de dolari în Europa, Orientul Mijlociu și Africa, dar au scăzut cu 5%, ajungând la 686 de milioane de dolari în cadrul afacerilor mai mici din Asia-Pacific.

Vânzările private au rămas la 1,5 miliarde de dolari, deși au inclus cele mai mari prețuri pentru operele de artă

Compania nu va depune bilanțuri care să arate veniturile și profiturile din 2025 decât anul viitor. Vânzările private, spre deosebire de licitațiile publice, au rămas constante la 1,5 miliarde de dolari, deși au inclus cele mai mari trei prețuri pentru opere de artă din acest an, a declarat Christie’s.

În iulie, Brennan a declarat pentru Financial Times că speră că pachetul de politici economice al președintelui american Donald Trump ar putea aduce beneficii americanilor mai bogați și corporațiilor și că va „insufla încredere”, adăugând: „Când există volatilitate pe piață, oamenii sunt distrași, se retrag”.

Într-o declarație acordată publicației Financial Times despre cifrele de vânzări, Ben Gore, directorul operațional, a declarat că reducerile suplimentare ale ratelor dobânzilor „ar fi un avantaj pozitiv” pentru companie.

Piața de artă a cunoscut o creștere spre sfârșitul anului. Un portret de Gustav Klimt s-a vândut cu 236,4 milioane de dolari la Sotheby’s din New York în noiembrie, devenind cea mai scumpă operă de artă modernă vândută la licitație.

Vânzările la licitații au scăzut la nivel global cu 20%, ajungând la 23,4 miliarde de dolari în 2024, cel mai scăzut nivel din 2020, potrivit Raportului Art Basel/UBS Art Market 2025, „cu scăderi de două cifre ale valorii și volumului vânzărilor în segmentul de peste 10 milioane de dolari”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Oul Imperial Fabergé s-a vândut la un preț record de 30,2 milioane de dolari, în urma unei licitații. I-a aparținut mamei țarului Nicolae al II-lea

Cel mai vândut pictor român dă lovitura cu o altă lucrare. O pictură din seria „Boogeyman”, licitată cu aproape 3 milioane de dolari

Portretul realizat de Gustav Klimt a fost vândut cu 236 milioane $. „Elisabeth Lederer” a devenit al 2-lea cel mai scump tablou vândut la o licitație

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE „Bomba demografică” a nivelului de trai: scade populația activă, scade PIB-ul în următorii 25 de ani. Avertismentul dur al BERD pentru Europa: „Țările postcomuniste îmbătrânesc înainte de a se îmbogăți”
05:00
„Bomba demografică” a nivelului de trai: scade populația activă, scade PIB-ul în următorii 25 de ani. Avertismentul dur al BERD pentru Europa: „Țările postcomuniste îmbătrânesc înainte de a se îmbogăți”
ECONOMIE Surpriză de proporții în Europa. Liderul producției de lapte la nivelul întregii UE este din România
22:47
Surpriză de proporții în Europa. Liderul producției de lapte la nivelul întregii UE este din România
DECES Actorul James Ransone s-a sinucis la 46 de ani. A jucat în producții celebre, precum „The Wire”, „It: Chapter Two” și „CSI”
21:32
Actorul James Ransone s-a sinucis la 46 de ani. A jucat în producții celebre, precum „The Wire”, „It: Chapter Two” și „CSI”
NEWS ALERT Și Augustin Zegrean, fostul șef CCR, îi distruge ideile lui Nicușor Dan: „Nu, nu poate să facă referendum, cred că a greșit termenul. Nici consultarea nu o poate porni”
21:28
Și Augustin Zegrean, fostul șef CCR, îi distruge ideile lui Nicușor Dan: „Nu, nu poate să facă referendum, cred că a greșit termenul. Nici consultarea nu o poate porni”
EVENIMENT Se împlinesc 36 de ani de la Revoluție și de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism
20:34
Se împlinesc 36 de ani de la Revoluție și de când Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism
CSM îi transmite oficial președintelui Nicușor Dan că nu poate face referendum în magistratură, pentru că ar încălca legea fundamentală a României: „Referendumul în magistratură nu este prevăzut de Constituție”
20:28
CSM îi transmite oficial președintelui Nicușor Dan că nu poate face referendum în magistratură, pentru că ar încălca legea fundamentală a României: „Referendumul în magistratură nu este prevăzut de Constituție”
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Digi24
Un fost judecător al CCR explică de ce „nu e posibil” referendumul în Justiție anunțat de Nicușor Dan
Cancan.ro
Pe ce dată trebuie să plătești factura la Digi RCS-RDS, pentru a primit 10% înapoi. Este valabil pentru toți abonații din România
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Adevarul
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Cancan.ro
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Care este orașul european „campion la mâncare”?
ECONOMIE În timp ce inflația României scapă de sub control, țările UE caută soluții pentru redresare. Investitorii devin tot mai prudenți iar BNR avertizează că 2026 va fi un an dificil pentru economia românească
05:00
În timp ce inflația României scapă de sub control, țările UE caută soluții pentru redresare. Investitorii devin tot mai prudenți iar BNR avertizează că 2026 va fi un an dificil pentru economia românească
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
NEWS ALERT Paza de Coastă a SUA a confiscat al treilea vas care transporta petrol din Venezuela, la câteva ore după ce a interceptat altul sub pavilion panamez
21:06
Paza de Coastă a SUA a confiscat al treilea vas care transporta petrol din Venezuela, la câteva ore după ce a interceptat altul sub pavilion panamez
EXTERNE Gestul unui binefăcător misterios care a schimbat viețile a zeci de familii din Statele Unite
20:04
Gestul unui binefăcător misterios care a schimbat viețile a zeci de familii din Statele Unite
APĂRARE Macron a anunțat că Franța va achiziționa un nou portavion de noua generație. Acesta ar urma să intre în serviciu în 2038
19:53
Macron a anunțat că Franța va achiziționa un nou portavion de noua generație. Acesta ar urma să intre în serviciu în 2038
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
19:52
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu

Cele mai noi