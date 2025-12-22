Christie’s se îndreaptă către mileniali și bunuri de lux, pe fondul dificultăților pieței de artă. Cea mai importantă casă de licitații se adaptează pe măsură ce colecționarii mai în vârstă mor, iar generațiile mai tinere manifestă mai puțin interes timpuriu pentru arta plastică, arată Financial Times.

Ziarul susține că vânzările globale de la Christie’s au înregistrat o ușoară redresare în 2025, deoarece casa de licitații și-a intensificat concentrarea pe bunuri de lux pentru a atrage o nouă generație de cumpărători și a combate o scădere de mai mulți ani a pieței de artă.

Christie’s, fondată în 1766, a anunțat că valoarea articolelor vândute în 2025 ajunge la 6,2 miliarde de dolari, o creștere de doar 6% față de anul precedent.

Ponderea totală a clienților din generația Y și Z a crescut la 33% în 2025

Vânzările de bunuri de lux, cum ar fi genți de mână și bijuterii, erau preconizate la sfârșitului anului 2025 să crească cu 17%, ajungând la 795 de milioane de dolari, ceea ce le face a doua cea mai mare categorie a casei de modă – încă mult în urma vânzărilor de artă din secolele XX și XXI, în valoare de 2,9 miliarde de dolari, efectuate anul acesta.

Casele de licitații au încercat să-și adapteze modelele de afaceri pe măsură ce colecționarii mai în vârstă cu gusturi tradiționale mor, iar colecționarii mai tineri arată mai puțin interes timpuriu pentru arta scumpă.

Christie’s și rivala Sotheby’s folosesc ambele luxul pentru a atrage clienți mai tineri pe piețe mai noi.

Dintre noii clienți Christie’s, 38% au făcut prima achiziție în categoria de lux. Ponderea totală a clienților din generația Y și Z a crescut de la 30% anul trecut la 33% în 2025.

Mai puțină artă, mai mult lux

Între timp, Sotheby’s a înregistrat cel mai puternic an al său în ceea ce privește vânzările de obiecte de lux, care au crescut cu 22%, ajungând la 2,7 miliarde de dolari în 2025. Valoarea totală a articolelor vândute de grup în acest an este estimată să ajungă la 7 miliarde de dolari, o creștere de 17% față de 2024, a anunțat compania miercuri.

Vânzarea unui ceas Patek Philippe pentru 11,9 milioane de dolari a ajutat divizia de ceasuri să înregistreze cel mai bun an al său, în timp ce vânzarea de 10,1 milioane de dolari a genții originale Hermès Birkin a lui Jane Birkin a marcat cea mai valoroasă geantă vândută vreodată la licitație.

Casa de licitații cu sediul la New York a remarcat, de asemenea, că aproape o treime dintre ofertanții de la Săptămâna Colecționarilor inaugurală din Abu Dhabi aveau sub 40 de ani.

Casele de licitații s-au bucurat de o creștere a pieței de artă post-pandemie în 2021 și 2022, care a scăzut dramatic în anul următor, în mare parte din cauza incertitudinii politice din SUA și a creșterii economice mai lente din China.

Bonnie Brennan, directorul executiv al Christie’s din februarie, a declarat că „impulsul pieței” din a doua jumătate a anului, adus de o aprovizionare constantă cu loturi de calitate, a contribuit la creșterea vânzărilor totale ale grupului cu peste un sfert față de aceeași perioadă din 2024.

Cu toate acestea, creșterea nu a fost globală. Vânzările la licitații de la Christie’s au crescut cu 15% în SUA, ajungând la 2,6 miliarde de dolari, și cu 2%, ajungând la 1,4 miliarde de dolari în Europa, Orientul Mijlociu și Africa, dar au scăzut cu 5%, ajungând la 686 de milioane de dolari în cadrul afacerilor mai mici din Asia-Pacific.

Vânzările private au rămas la 1,5 miliarde de dolari, deși au inclus cele mai mari prețuri pentru operele de artă

Compania nu va depune bilanțuri care să arate veniturile și profiturile din 2025 decât anul viitor. Vânzările private, spre deosebire de licitațiile publice, au rămas constante la 1,5 miliarde de dolari, deși au inclus cele mai mari trei prețuri pentru opere de artă din acest an, a declarat Christie’s.

În iulie, Brennan a declarat pentru Financial Times că speră că pachetul de politici economice al președintelui american Donald Trump ar putea aduce beneficii americanilor mai bogați și corporațiilor și că va „insufla încredere”, adăugând: „Când există volatilitate pe piață, oamenii sunt distrași, se retrag”.

Într-o declarație acordată publicației Financial Times despre cifrele de vânzări, Ben Gore, directorul operațional, a declarat că reducerile suplimentare ale ratelor dobânzilor „ar fi un avantaj pozitiv” pentru companie.

Piața de artă a cunoscut o creștere spre sfârșitul anului. Un portret de Gustav Klimt s-a vândut cu 236,4 milioane de dolari la Sotheby’s din New York în noiembrie, devenind cea mai scumpă operă de artă modernă vândută la licitație.

Vânzările la licitații au scăzut la nivel global cu 20%, ajungând la 23,4 miliarde de dolari în 2024, cel mai scăzut nivel din 2020, potrivit Raportului Art Basel/UBS Art Market 2025, „cu scăderi de două cifre ale valorii și volumului vânzărilor în segmentul de peste 10 milioane de dolari”.

