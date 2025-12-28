Prima pagină » Actualitate » Zi de foc pentru salvamontiștii din România: 40 de apeluri de urgență, un mort

Zi de foc pentru salvamontiștii din România: 40 de apeluri de urgență, un mort

28 dec. 2025, 08:56, Actualitate
Zi de foc pentru salvamontiștii din România: 40 de apeluri de urgență, un mort
sursa foto; captura video facebook Salvamont Romania

A fost zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară solicitați sa intervină la un număr mare de evenimente montaneAstfel, în ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 40 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, astfel:

  • 8 apeluri pentru Salvamont Gorj,
  • 7 apeluri pentru Salvamont Lupeni,
  • 3 apeluri pentru Salvamont Argeș,
  • 3 apeluri pentru Salvamont Maramureș,
  • 3 apeluri pentru Salvamont Voineasa,
  • 2 apeluri pentru Salvamont Municipiul Brașov,
  • 2 apeluri pentru Salvamont Neamț,
  • 2 apeluri pentru Salvamont Prahova,
  • 2 apeluri pentru Salvamont Predeal,
  • 1 apel pentru Salvamont, Alba,
  • 1 apel pentru Salvamont Bistrița Năsăud,
  • 1 apel pentru Salvamont Caraș Severin Muntele Mic,
  • 1 apel pentru Salvamont Dâmbovița,
  • 1 apel pentru Salvamont Harghita,
  • 1 apel pentru Salvamont Zărnești,
  • 2 apeluri pentru Județul Buzău.

Din cele 40 de persoane salvate, 22 au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital. Restul au primit acordul fie transportate cu mașinile aparținătorilor, se anunță într-o postare pe Facebook a Salvamont România.

Din păcate, o persoană a decedat.

Din păcate pentru o persoană, toate eforturile depuse au fost în zadar, persoana fiind declarată decedată, transportată și predată Serviciului IML. S-au primit și 42 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană. Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și invită le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, mai anunță Salvamont România.

Cele mai noi