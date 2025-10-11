Prima pagină » Actualitate » Capitala MALTEI, una din țările preferate de români pentru vacanțe, a fost declarată cea mai frumoasă din lume. Cu ce a cucerit topurile

Capitala MALTEI, una din țările preferate de români pentru vacanțe, a fost declarată cea mai frumoasă din lume. Cu ce a cucerit topurile

11 oct. 2025, 17:02, Actualitate
Capitala MALTEI, una din țările preferate de români pentru vacanțe, a fost declarată cea mai frumoasă din lume. Cu ce a cucerit topurile
Galerie Foto 10

Valletta, micuța capitală a Maltei, a fost recunoscută drept cea mai frumoasă din lume, potrivit revistei Condé Nast Traveller. Orașul a ocupat primul loc în clasamentul Readers’ Choice Awards 2025, depășind giganți turistici precum Paris, Atena și Lisabona.

Image: 40351310, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia

La vot au participat peste 182.000 de cititori, care au evaluat cultura, bucătăria și ospitalitatea acestui loc.

Astfel, Valletta a obținut 97,33 puncte din 100, devenind și principalul oraș din lume pentru călătorii, nu doar cea mai bună destinație din Europa.

VALLETTA, MALTA - October 11, 2024: Fishing Boats in Harbor of Valletta Malta,Image: 995930641, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Darryl Brooks / Alamy / Profimedia

Ministrul Turismului din această țară, Ian Borg, a declarat că „acest premiu reflectă aprecierea profundă a călătorilor pentru patrimoniul nostru cultural și ospitalitatea malteză”.

Orașul are o suprafață mai mică de un kilometru pătrat, fiid un adevărat muzeu în aer liber, cu palate baroce, ziduri vechi de cetate, biserici și străduțe înguste.

Valletta a fost fondată de cavalerii Ordinului Maltez în secolul al XVI-lea și din 1980 face parte din patrimoniul mondial UNESCO.

De asemenea, Valletta mai este cunoscută și datorită filmelor, aici fiind turnate pelicule celebre precum „Gladiator”, „Troia” și primul sezon din „Game of Thrones”, unde capitala Maltei a fost prototipul Portului Regal.

GALERIE FOTO – Profimedia

Citește și

POLITICĂ Ce le răspunde Ludovic Orban celor care spun că Nicuşor Dan „nu are faţă de PREȘEDINTE”: Are, cu siguranţă, caracter
17:26
Ce le răspunde Ludovic Orban celor care spun că Nicuşor Dan „nu are faţă de PREȘEDINTE”: Are, cu siguranţă, caracter
FOTO-VIDEO Dictatorul Kim Jong Un a prezentat racheta „Hwasong-20”, capabilă să ajungă în SUA. Imaginile de la paradă dau fiori
16:59
Dictatorul Kim Jong Un a prezentat racheta „Hwasong-20”, capabilă să ajungă în SUA. Imaginile de la paradă dau fiori
VIDEO Mogulul Voiculescu recunoaște cum îl sunau președintii României ca să-i ceară favoruri. Cine suna cel mai insistent
16:34
Mogulul Voiculescu recunoaște cum îl sunau președintii României ca să-i ceară favoruri. Cine suna cel mai insistent
ALERTĂ Andreea Lambru, director din cadrul Electrica, ar fi cercetată penal în Belgia pentru spălare de bani
16:08
Andreea Lambru, director din cadrul Electrica, ar fi cercetată penal în Belgia pentru spălare de bani
ANUNȚ Unde și când va fi înmormântată regretata Marinela Chelaru. Actrița a murit la vârsta de 66 de ani
15:42
Unde și când va fi înmormântată regretata Marinela Chelaru. Actrița a murit la vârsta de 66 de ani
Patru prime doamne și o concubină. Rolul pe care l-au jucat partenerele de viață ale președinților României și cum se construiește instituția „Primei Doamne”, pe model american, pentru Mirabela Grădinaru
15:24
Patru prime doamne și o concubină. Rolul pe care l-au jucat partenerele de viață ale președinților României și cum se construiește instituția „Primei Doamne”, pe model american, pentru Mirabela Grădinaru
Mediafax
Mișcare surprinzătoare. Putin acuză Comitetul Nobel că a compromis credibilitatea Premiului pentru Pace și îl laudă pe Trump
Digi24
Poliția Română, ironizată pe net după ce a confiscat bancnote de recuzită. Comentariile internauților și replica polițiștilor
Cancan.ro
Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030
Mediafax
Ludovic Orban, despre lentoarea preşedintelui Nicușor Dan: Este un om care cumpăneşte foarte bine
Click
Plaja ascunsă din Europa care rivalizează cu peisajele din Seychelles: „Nisip fin, apă turcoaz și liniște”. Vremea este excelentă și în octombrie
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Digi24
Amenințarea lui Orban: O treime dintre bugetari, în șomaj tehnic!
Cancan.ro
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
În ce condiţii ar putea fi posibil un blackout în România. Ministrul Energiei explică scenariile
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Cutremur astăzi în România! În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a înregistrat
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Descopera.ro
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
Capital.ro
25 de ani de pușcărie pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea lui. Avocata Ingrid Mocanu a făcut anunțul
Evz.ro
Povestea piesei Cum am ajuns să te iubesc. Un omagiu pentru Ștefan Bănică
A1
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
Marinela Chelaru s-a stins din viață cu o DURERE pe care nu a spus-o nimănui până la final. Toată lumea o vedea puternică, dar în sufletul ei era o rană adâncă. Și-a dorit, dar nu s-a întâmplat. A așteptat, a sperat...și apoi a fost prea târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Cel mai bun medicament pentru durerile articulare nu este cel pe care l-ați bănui
SPORT Mircea Lucescu s-a ENERVAT înainte de partida cu Austria! „Haideți, mă lăsați? Toţi sunteți selecționeri! Bravo vouă”
18:16
Mircea Lucescu s-a ENERVAT înainte de partida cu Austria! „Haideți, mă lăsați? Toţi sunteți selecționeri! Bravo vouă”
EXTERNE O femeie a uimit lumea medicală. A ales să țină post cu apă 21 de zile, în locul chimioterapiei
18:11
O femeie a uimit lumea medicală. A ales să țină post cu apă 21 de zile, în locul chimioterapiei
ULTIMA ORĂ Fox News anunță în regim de Breaking News că fostul președinte al SUA urmează un tratament dificil pentru cancerul agresiv la prostată cu care se luptă
18:10
Fox News anunță în regim de Breaking News că fostul președinte al SUA urmează un tratament dificil pentru cancerul agresiv la prostată cu care se luptă
EXTERNE Invazie extraterestră așteptată anul acesta. Pe ce data ar trebui să vină și cine propaga Teoria Venirii
17:48
Invazie extraterestră așteptată anul acesta. Pe ce data ar trebui să vină și cine propaga Teoria Venirii
CONTROVERSĂ Imagini incredibile. Misteriosul fenomen care uimește oamenii de știință a fost surprins, din nou, în Munții Carpați. Cum apare “Fantoma Broken”, HALOUL curcubeu
17:36
Imagini incredibile. Misteriosul fenomen care uimește oamenii de știință a fost surprins, din nou, în Munții Carpați. Cum apare “Fantoma Broken”, HALOUL curcubeu
VIDEO China folosește noile tehnologii la turație maximă. Recunoașterea facială, folosită pentru a permite accesul elevilor în ȘCOLI, dar și pentru a repera infractori
17:12
China folosește noile tehnologii la turație maximă. Recunoașterea facială, folosită pentru a permite accesul elevilor în ȘCOLI, dar și pentru a repera infractori
Sari la bara de unelte