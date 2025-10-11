Capitala MALTEI, una din țările preferate de români pentru vacanțe, a fost declarată cea mai frumoasă din lume. Cu ce a cucerit topurile

Valletta, micuța capitală a Maltei, a fost recunoscută drept cea mai frumoasă din lume, potrivit revistei Condé Nast Traveller. Orașul a ocupat primul loc în clasamentul Readers’ Choice Awards 2025, depășind giganți turistici precum Paris, Atena și Lisabona.

La vot au participat peste 182.000 de cititori, care au evaluat cultura, bucătăria și ospitalitatea acestui loc.

Astfel, Valletta a obținut 97,33 puncte din 100, devenind și principalul oraș din lume pentru călătorii, nu doar cea mai bună destinație din Europa.

Ministrul Turismului din această țară, Ian Borg, a declarat că „acest premiu reflectă aprecierea profundă a călătorilor pentru patrimoniul nostru cultural și ospitalitatea malteză”.

Orașul are o suprafață mai mică de un kilometru pătrat, fiid un adevărat muzeu în aer liber, cu palate baroce, ziduri vechi de cetate, biserici și străduțe înguste.

Valletta a fost fondată de cavalerii Ordinului Maltez în secolul al XVI-lea și din 1980 face parte din patrimoniul mondial UNESCO.

De asemenea, Valletta mai este cunoscută și datorită filmelor, aici fiind turnate pelicule celebre precum „Gladiator”, „Troia” și primul sezon din „Game of Thrones”, unde capitala Maltei a fost prototipul Portului Regal.

