Caravane medicale mobile, în comunitățile izolate/Alexandru Rogobete: „Totul va fi acordat de medici specialiști, prin asistență medicală mobilă"

Luiza Dobrescu
22 aug. 2025, 08:48, Actualitate
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a constatat că „în România, încă sunt prea multe locuri în care oamenii nu au acces facil la servicii medicale”. Acesta a anunțat pe pagina de facebook a ministerului că va organiza o caravană medicală mobilă în „comunitățile din zone izolate sau slab deservite medical”. 

Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor merge în comunitățile izolate din țară ca să ofere servicii medicale acelora care sunt nevoiți „să aștepte prea mult timp până ajung la un medic, iar acest lucru înseamnă lipsă de diagnostic și tratamente întârziate”, după cum a anunțat ministrul Rogobete.

„De-a lungul anilor, numeroși medici dedicați au mers din proprie inițiativă în astfel de comunități prin caravane medicale mobile, oferind consultații, investigații și tratamente acolo unde nevoia era urgentă. Am considerat acest model de bună practică un exemplu de responsabilitate și implicare pentru oameni.

De acum înainte, spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, în parteneriat cu asociații și organizații locale, iar serviciile acordate vor fi decontate de CNAS, în regim ambulatoriu.”

Alexandru Rogobete a mai spus și care vor fi serviciile medicale care pot fi decontate de asigurările de sănătate.

„Din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se vor deconta: servicii medicale de spitalizare de zi, consultații, proceduri diagnostice și terapeutice, precum și investigații paraclinice din pachetul de servicii reglementat prin contractul-cadru. Totul va fi acordat de medici specialiști, prin asistență medicală mobilă, în baza relației contractuale a spitalelor cu casele de asigurări de sănătate.”

Caravana va fi prezentă în acest weekend la Mănăstirea Oașa, acolo „unde o echipă de medici din Timișoara consultă oamenii din zonă. Mulțumesc domnului Prof. Dorel Săndesc, care de peste 5 ani organizează și coordonează aceste caravane medicale, pentru inspirația și exemplul pe care îl oferă”, a mai spus ministrul Sănătății.

