Carburanții se scumpesc puțin câte puțin, dar constant. Ce ne așteaptă la pompă în 2026

29 oct. 2025, 18:25, Actualitate
Carburanții continuă să se scumpească constant. Prețurile au crescut de trei ori luna aceasta. O altă majorare este anunțată pentru începutul anului viitor, când accizele vor fi recalculate.

Urmărind site-urile care verifică evoluția prețurilor la combustibil, vedem că în ultimele 2 săptămâni, atât benzina, cât și motorina au avut creșteri.

În cazul benzinei, evoluția arată o creștere cu aproximativ 11-0,12 RON, în timp ce motorina a fost ușor mai constantă, având o creștere mai mică, însă și ea pe un trend ascendent.

Începând de la 01/01/2026 românii vor resimți creșteri mai semnificative ale prețului la combustibil, pentru că acciza la carburanță va crește cu 10% și astfel ne vom confrunta cu măriri de aproximativ 0,30 RON atât la motorină, cât și la benzină și s-ar putea să vedem un preț care trece de pragul psihologic de 8 lei.

În ultimii 10 ani, prețul a combustibil a crescut constant în România. Dacă ne uităm, în perioada 2016-2017, aceste prețuri se situau sub pragul de 5 lei.

