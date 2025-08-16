Prima pagină » Actualitate » Cardurile educaționale în valoare de 500 de lei, pentru rechizite școlare și articole de îmbrăcăminte, EXPIRĂ în curând. Ce trebuie să știe părinții

16 aug. 2025, 16:16, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Părinții care au primit carduri educaționale, în valoare de 500 de lei, trebuie să știe că acestea expiră până la 31 august 2025.

Ei bine, după această dată, fondurile rămase necheltuite vor fi retrase automat de către emitenți și, astfel, banii nu vor mai putea fi folosiți.

Cardurile au fost acordate în anul școlar 2024-2025 pentru achiziția de rechizite școlare și articole de îmbrăcăminte necesare copiilor din învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Peste 670.000 de elevi și preșcolari au beneficiat de acest sprijin.

Ce trebuie să știe părinții despre cardurile educaționale:

  • sunt valabile doar pe durata anului școlar pentru care au fost acordate;
  • pot fi folosite exclusiv în magazinele partenere;
  • nu pot fi retrase cash și nu se oferă rest în numerar;
  • banii rămași necheltuiți se pierd după 31 august 2025.

Programul, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, a avut ca scop reducerea abandonului școlar și sprijinirea copiilor din familii cu venituri mici, notează epitesti.ro.

Mediafax
