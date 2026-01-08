Mii de turiști din Republica Moldova aleg să petrecă în România sărbătorile de iarnă pe stil vechi. Cereri record la agențiile de turism

Mii de turiști din Republica Moldova vin în România, ca să petreacă Crăciunul și Revelionul pe stil vechi 2026. Stațiuni montane, orașe culturale și centre comerciale sunt luate cu asalt, în timp ce agențiile de turism înregistrează cereri record.

Anual, sărbătorile de iarnă pe rit vechi aduc în România mii de vizitatori din Republica Moldova. În 2026, Crăciunul pe stil vechi se celebrează zilele acestea, în timp ce Revelionul se sărbătorește în noapte de 13 spre 14 ianuarie. Acești turiști aleg țara noastră nu numai pentru apropierea geografică, ci și pentru legăturile istorice și culturale cu aceasta.

De asemenea, agențiile de turism din Chișinău raportează că ofertele pentru Crăciun și Revelionul pe stil vechi sunt aproape complet rezervate.

„Basarabenii vin pentru câteva zile să se reunească cu familia și să petreacă sărbătorile în România. Este destinația lor de încredere, accesibilă și familiară”, explică reprezentanții agențiilor, potrivit BZI.

În afară de turismul montan și cultural, vizitatorii din Republica Moldova contribuie semnificativ la economia locală, mai ales prin cumpărături în centrele comerciale din marile orașe, precum Iași, Suceava sau București.

Pentru țara noastră, aceasta este și o oportunitate economică importantă, nu numai o tradiție.

