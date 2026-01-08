Prima pagină » Actualitate » Mii de turiști din Republica Moldova aleg să petrecă în România sărbătorile de iarnă pe stil vechi. Cereri record la agențiile de turism

Mii de turiști din Republica Moldova aleg să petrecă în România sărbătorile de iarnă pe stil vechi. Cereri record la agențiile de turism

08 ian. 2026, 18:34, Actualitate
Mii de turiști din Republica Moldova aleg să petrecă în România sărbătorile de iarnă pe stil vechi. Cereri record la agențiile de turism
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Mii de turiști din Republica Moldova vin în România, ca să petreacă Crăciunul și Revelionul pe stil vechi 2026. Stațiuni montane, orașe culturale și centre comerciale sunt luate cu asalt, în timp ce agențiile de turism înregistrează cereri record.

Anual, sărbătorile de iarnă pe rit vechi aduc în România mii de vizitatori din Republica Moldova. În 2026, Crăciunul pe stil vechi se celebrează zilele acestea, în timp ce Revelionul se sărbătorește în noapte de 13 spre 14 ianuarie. Acești turiști aleg țara noastră nu numai pentru apropierea geografică, ci și pentru legăturile istorice și culturale cu aceasta.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

De asemenea, agențiile de turism din Chișinău raportează ofertele pentru Crăciun și Revelionul pe stil vechi sunt aproape complet rezervate.

Basarabenii vin pentru câteva zile să se reunească cu familia și petreacă sărbătorile în România. Este destinația lor de încredere, accesibilă și familiară”, explică reprezentanții agențiilor, potrivit BZI.

În afară de turismul montan și cultural, vizitatorii din Republica Moldova contribuie semnificativ la economia locală, mai ales prin cumpărături în centrele comerciale din marile orașe, precum Iași, Suceava sau București.

Pentru țara noastră, aceasta este și o oportunitate economică importantă, nu numai o tradiție.

Autorul recomandă:

Cât costă sărbătorile pe rit vechi? Basarabenii și-au făcut calculele pentru un Crăciun la munte, în România

Recomandarea video

Mediafax
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Click
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Un cap-trofeu vechi de secole din Peru dezvăluie cum se raportau comunitățile antice la dizabilități
CONTROVERSĂ Scandal în jurul platformei A.I. a lui Elon Musk după ce Grok a generat imagini indecente cu copii. UE promite să sancționeze platforma
19:40
Scandal în jurul platformei A.I. a lui Elon Musk după ce Grok a generat imagini indecente cu copii. UE promite să sancționeze platforma
FLASH NEWS CTP:”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii”
19:27
CTP:”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii”
ECONOMIE Bulgaria nu era pregătită pentru trecerea la euro. Prețurile cresc în mod nejustificat, în timp ce autoritățile nu știu cum să gestioneze schimbarea
19:25
Bulgaria nu era pregătită pentru trecerea la euro. Prețurile cresc în mod nejustificat, în timp ce autoritățile nu știu cum să gestioneze schimbarea
LIVE UPDATE 🚨 Armata siriană bombardează pozițiile SDF în cartierele din Alep
19:02
🚨 Armata siriană bombardează pozițiile SDF în cartierele din Alep
FLASH NEWS CTP: „Președintele nostru este deosebit de „echilibrat”, adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”
18:54
CTP: „Președintele nostru este deosebit de „echilibrat”, adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”
EXCLUSIV Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
18:53
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”

Cele mai noi

Trimite acest link pe