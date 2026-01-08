Cazul bizar al tânărului de 18 ani care s-a trezit din operație vorbind fluent limba spaniolă

Iată cazul bizar al tânărului american de 18 ani care s-a trezit din operație vorbind fluent limba spaniolă! Schimbarea bruscă a limbii este, cel mai probabil, probabil cauzată de o afecțiune rară care are doar 100 de cazuri confirmate. Află povestea, pe larg!

Un american a dezvăluit cum este să sufere de o afecțiune neuropsihiatrică rară, care l-a făcut să vorbească spaniolă, imediat după ce s-a trezit după o operație.

Când Stephen Chase, originar din Utah, avea 19 ani, a fost operat la genunchiul drept după ce a suferit o accidentare legată de fotbal. Recuperarea postoperatorie poate fi destul de sumbră și inconfortabilă pentru oameni, dar Stephen a fost luat prin surprindere când s-a trezit după operație vorbind fluent limba spaniolă.

De altfel, amintindu-și de această situație bizară, tânărul în vârstă de 33 de ani a explicat că singurele sale cunoștințe despre limbă proveneau de la câteva cursuri la școală, recunoscând că abilitățile sale de spaniolă erau „scăzute”.

„Nu vorbeam spaniolă. Am avut un an de liceu când am făcut o oră de spaniolă”, a spus el. „Eram la un nivel de începător, un nivel scăzut. Poate puteam număra până la 10 și știam câteva expresii ici și colo. Nu-mi amintesc să fi vorbit spaniolă, doar că oamenii mă rugau să vorbesc engleza și eram foarte confuz”, a adăugat el.

Dar oare de ce o operație de rutină l-a transformat pe tatăl a trei copii într-un vorbitor fluent de spaniolă? Totul se datorează unei afecțiuni rare, cunoscute sub numele de Sindromul Limbii Străine (SLS).

Cunoscut și sub numele de Sindromul Accentului Străin, afecțiunea rară apare atunci când o persoană își schimbă accentul sau limba maternă pentru o perioadă de timp, înainte de a reveni la ea. Schimbarea este involuntară și bruscă, pacientul afectat părând să vorbească fluent noua limbă. Potrivit Bibliotecii Naționale de Medicină, sindromul accentului străin poate fi cauzat de o serie de factori, chiar și leziuni cerebrale, stres psihologic și trezirea pacientului după o intervenție chirurgicală.

În cazurile care apar după utilizarea anesteziei, schimbarea poate să dureze între minute și ore. Afecțiunea este însă extrem de rară, Clinica Cleveland înregistrând aproximativ 100 de cazuri confirmate de la descoperirea ei în anul 1907.

În cazul lui Stephen, el a experimentat fenomenul după fiecare operație pe care a suferit-o și consideră că trecerea creierului său la spaniolă se datorează faptului că a crescut înconjurat de hispanici.

„Am crescut înconjurat de mulți hispanici și auzeam frecvent limba în jurul meu. Petreceam mult timp acasă la cel mai bun prieten al meu, iar părinții lui vorbeau mereu spaniolă”, a explicat acesta. „Nu știam niciodată ce spune cineva, dar auzeam tot timpul.”

