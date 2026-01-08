Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declanșat oficial procedura de numire a șefilor marilor parchete, având în vedere că mandatele șefilor Parchetului General și DNA expiră pe 30 martie 2026 și, din punct de vedere legal, procesul este unul de durată.

Selecția procurorilor se va desfășura în perioada 8 ianuarie – 2 martie 2026, în vederea formulării de către Ministrul Justiției, Radu Marinescu, către Președintele României, Nicușor Dan, a propunerilor de numire la șefia marilor parchete.

Funcțiile cele mai importante care urmează să fie ocupate sunt următoarele:

Procurorul General al României. Postul ocupat în prezent de Alex Florența va fi vacant începând cu data de 31 martie 2026

Procurorul șef DNA. Postul ocupat în prezent de Marius Voineag va fi vacant începând cu data de 31 martie 2026

Procuror șef DIICOT. Postul ocupat în prezent de Alina Albu va fi vacant începând cu data de 14 aprilie 2026

Adjuncții DIICOT – 2 locuri ( 2 posturi vacante, una începând cu data de 29 iunie 2026)

Adjuncții DNA – 2 locuri (2 posturi vacante, una începând cu data de 29 iunie 2026)

Adjunct Parchetul General – (1 loc – post vacant începând cu data de 29 iunie 2026)

Potrivit legii 303/ 2002, etapele sunt:

Ministrul Justiției declanșează procedura, publică calendarul

Procurorii care doresc să se înscrie pentru respectivele funcții au 40 de zile pentru a intra în concurs

Procurorii care îndeplinesc condițiile legale susțin un interviu în fața unei comisii constituite prin ordin de ministrul Justiției

Ministrul Justiției face selecția, în urma interviurilor

Ministrul Justiției trimite propunerile motivate către Secția de Procurori a CSM pentru emiterea avizului

În cazul unui aviz pozitiv de la CSM , Ministrul Justiției trimite propunerile către Președintele României, Nicușor Dan

, Ministrul Justiției trimite propunerile către Președintele României, Nicușor Dan În cazul unui aviz negativ de la CSM , Ministrul Justiției organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit avizul negativ, poate continua cu aceeași propunere sau o poate retrage, urmând a declanșa o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile de la retragerea propunerii inițiale

, Ministrul Justiției organizează un nou interviu exclusiv cu candidatul care a primit avizul negativ, poate continua cu aceeași propunere sau o poate retrage, urmând a declanșa o nouă procedură de selecție în maximum 60 de zile de la retragerea propunerii inițiale Președintele României poate refuza, motivat, numirile în funcțiile de conducere, dar trebuie să aducă la cunoștința publicului și motivul refuzului

Decretul Președintelui României cu numirile în funcție sau refuzul motivat al acestuia se poate da în maximum 60 de zile de la data trimiterii propunerii de către ministrul Justiției

Șefii marilor parchete au mandate legale de doar 3 ani, care pot fi reînnoite doar o singură dată.

Nicușor Dan vrea un pachet de negociere mai mare, care să includă și șefii de servicii de informații. Ilie Bolojan insistă ca apropiatul său, Mircea Abrudean, să ajungă șef SRI

Președintele Nicușor Dan este interesat de o negociere mai amplă pe numirile în fruntea serviciilor de informații și șefiile marilor parchete – Parchetul General și DNA.

Negocierile președintelui Nicușor Dan se vor purta cu toate formațiunile din coaliție, dar decizional va fi PSD, au spus sursele de la Cotroceni.

„Negocierea cu PSD va fi pentru 6-7 funcții. Prioritățile vor fi șefii SRI și DNA. Trebuie să dam ceva PSD-ului ca să îi ținem în Coaliție”, au spus sursele.

Nicusor Dan ar avea 4-5 nume pe lista pentru șefiile serviciilor de informații “dar niciunul nu i-a plăcut foarte mult”, spun sursele. Președintele României nu exclude chiar și un om politic pentru șefia unui serviciu de informații.

Potrivit unor surse, Ilie Bolojan l-ar prefera pe actualul președinte al Senatului, Mircea Abrudean, pentru șefia SRI. Rămâne însă de văzut dacă președintele Nicușor Dan va accepta un om atât de apropiat de Ilie Bolojan pentru a fi director al SRI, spun sursele.

Nicușor Dan vrea consultări pe numiri

Întrebat la Paris de negocierile pentru șefiile marilor parchete, SRI și SIE, președintele Nicușor Dan a declarat:

„În ceea ce privește șefii de servicii, pentru că Președintele propune și Parlamentul trebuie să voteze, tocmai din perspectiva acestei stabilități, nu cred că se va întâmpla ca să nu discutăm înainte. Dimpotrivă, vom discuta astfel încât numirile să fie validate de Parlament.

În ceea ce privește șefii de Parchete, aici, din nou, este o procedură, care va fi lansată în zilele următoare, în care procurori care doresc să exercite aceste funcții de conducere își vor depune CV-urile, ministrul Justiției va înainta, și Președintele, la rândul său, va numi sau va trimite înapoi.

Dată fiind această procedură, cred că și aici este firesc să există o consultare între Președinte și Prim-ministru”.

