Ce țeapă și-a luat magicianul Robert Tudor în vacanța din Dubai: „Ca-n Gara de Nord”

Magicianul Robert Tudor, celebru și pentru câștigarea emisiunii Power Couple alături de soția sa, a trecut, recent, printr-o experiență neplăcută în Dubai.

El și soția sa, Elena, au hotărât să viziteze Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume. Chiar și așa, călătoria lor a fost marcată de o surpriză neplăcută. La întoarcerea la cazare, ei eu fost nevoiți să plătească o sumă suplimentară pentru o cursă cu taxiul, o sumă care, initial, nu fusese comunicată.

„Am oprit un taxi, o mașină, că era aglomerație. Scria că costă 5,5 dirhami pe kilometru, zece kilometri. Cât să vină? 60 de dirhami. Am zis: ”Lasă, că-i bine!”. Cât credeți că ne-a venit nota pe plata când am ajuns? (…) 360 de dirhami, (…) 400 de lei! A zis că e taxă specială. Ce taxă specială? Nu te cerți, îi plătești și asta e, prostia se plătește. Eu vi le zic și vouă, că dacă veniți în Dubai, să nu vă confruntați cu ele. Asta se întâmplă și la noi, la Gara de Nord”, a povestit Robert Tudor.

P ățanie și în vacan ța în Malta

De asemenea, în urmă cu câteva luni, Robert Tudor și soția sa au plătit o amendă de 1.716 de euro în vacanța în Malta. Acest lucru s-a întâmplat după ce au închiriat o mașină.

Reprezentanții firmei le-au spus că au fost amendați pentru că ar fi zgâriat mașina. După ce s-a plâns public, Robert Tudor a fost contactat de firmă pentru a primi banii înapoi în schimbul ștergerii clipului, însă el a refuzat.

