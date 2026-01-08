Prima pagină » Social » Accident inedit la Predeal. Un șofer a ieșit cu mașina de pe carosabil și a „aterizat” direct pe acoperișul unei pensiuni

Accident inedit la Predeal. Un șofer a ieșit cu mașina de pe carosabil și a „aterizat” direct pe acoperișul unei pensiuni

08 ian. 2026, 18:24, Social

Un accident inedit s-a petrecut, joi, în staţiunea Predeal, unde şoferul unei mașini a pierdut controlul asupra direcţiei de mers. Vehiculul a derapat şi a rămas blocat pe acoperişul unei pensiuni, iar imaginile surprinse de alţi participanţi la trafic şi postate pe rețelele de socializare au provocat reacţii contradictorii în rândul internauţilor. Mai mulți oameni susțin că fotografiile au fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. 

În imaginile postate de ceilalți participanți la trafic pe rețelele de socializare se poate observa cum un autoturism a rupt complet parapetele de pe marginea drumului, a ieșit de pe șosea și a rămas blocat între acostament și acoperișul unei pensiuni. În secțiunea de comentarii oamenii au avut reacții contradictorii. Unii au apreciat rezistența acoperișului, în timp ce alții au luat peste picior locul în care șoferul nefericit a decis să „parcheze”. De asemenea, reprezentanții Poliției au confirmat că accidentul a avut loc în stațiunea Predeal.

