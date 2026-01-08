Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Adrian Șut la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite, și a spus că înlocuitorul va fi anunțat în curând.

Adrian Șut a plecat din cantonamentul FCSB din Antalya și va face vizita medicală, după care urmează să semneze cu Al Ain. Mijlocașul de 26 de ani va câștiga în jur de un milion de euro la arabi, iar FCSB a primit 1.5 milioane de euro pentru transfer.

Șut a plecat de la FCSB. Gigi Becali anunță înlocuitorul. „Exact asta îmi doream, unul mai agresiv și defensiv”

„I-am spus lui MM: «Mihai, fă ce vrei. Nu mă interesează, nu am chef. Sunt prea bucuros, am o bucurie atât de mare în Sărbătorile astea, încât nu mai am treabă». A fost prima dată în viața mea când am făcut asta. A făcut ce a vrut. A semnat Mihai contractul, pleacă pe 1,5 milioane. Băiatul a plecat, este acolo să facă vizita medicală, deci afacerea este terminată.

El nu mai voia să stea. Toată lumea pleca, numai el să stea. Nu mai era mulțumit în România. Probabil că va lua un salariu frumos acolo, probabil 1 milion de euro pe an. Aici avea vreo 20.000 pe lună, vreo 250.000 pe an, iar acolo ia 1 milion.

Voia să plece, nu mai era mulțumit. Dacă voiam să-l țin, îl țineam și cu asta basta. Acum nu înseamnă că dacă vrea să plece Tănase, pleacă. Tănase e Redondo, nu?”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

„Băi Gigi, ăsta este jucător cu 5 clase peste ăia doi”

„O să vedeți înlocuitorul astăzi, mâine. Când am vorbit cu MM, acum, i-am spus să facă ce vrea și cu ăla. Mi-a spus suma, că este o chestiune de 100.000 de euro în plus sau în minus. I-am zis: «Ia-l și cu asta basta! Adu înlocuitor». E străin. Eu nu-l cunosc, el mi-a spus acum vreo lună că a văzut foarte mulți jucători și că este unul «bun, bun». Dacă MM Stoica spune despre unul că este «bun, bun»… Așa a spus și despre Ngezana. Și atunci l-am luat imediat, n-am mai ținut cont. Am zis: «Mihai, hai să-i luăm pe ăștia doi de la Galați. Joao Paulo și Lemeira, Maleira ăla». Și mi-a zis: «Băi Gigi, ăsta este jucător cu 5 clase peste ăia doi». A zis că este defensiv. Iar eu asta vreau, om agresiv, punct fix la mijlocul terenului, ca să pot juca cu Tănase și Olaru. Exact asta îmi doream, unul mai agresiv și defensiv. Dar a spus că este foarte tehnic. Nu știu cum îl cheamă. Nu știu nici la ce echipă este, știu doar țara. Dar nu v-o spun”, a mai declarat finanțatorul FCSB.