Prima pagină » Știri externe » Schimbul de prizonieri care a dus la dezghețarea relațiilor dintre Franța și Rusia după patru ani de tensiuni

Schimbul de prizonieri care a dus la dezghețarea relațiilor dintre Franța și Rusia după patru ani de tensiuni

08 ian. 2026, 18:03, Știri externe

Pe 7 februarie 2022, cu două săptămâni înainte de invazia rusă a Ucrainei la scară largă, Emmanuel Macron s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Președintele francez și dictatorul de la Kremlin s-au așezat la o masă lungă. Față în față, la o distanță de șase metri.

Putin ar fi recurs la această modalitate de teama coronavirusului, iar Macron a refuzat să fie supus testului pentru COVID de teama că rușii i-ar fi putut recolta probe ADN. În realitate, analiștii de atunci au speculat că Putin a încercat să aibă o poziție dominantă în fața liderilor occidentali.

În 2022, Putin și Macron s-au întâlnit la „masa cea lungă”

Liderul de la Kremlin, care își dorește o „zonă tampon” în Europa de Est între NATO și țara sa,  a insistat ca Occidentul să-i ofere  garanții de securitate Moscovei: să garanteze că Ucraina nu aderă la NATO și că nu va adăposti trupe occidentale. El a cerut chiar întoarcerea la status quo-ul de dinainte de 1996, presupunând scoaterea țărilor est-europene din NATO.

Refuzul aliaților NATO a fost unul categoric, iar în dimineața zilie de 24 februarie 2022, Putin a pornit cel mai sângeros război european de la Al Doilea Război Mondial încoace prin invadarea Ucrainei. Când forțele ucrainene au ajuns în situația de a suferi numai pierderi pe front, Macron chiar a propus trimiterea de trupe combatante în Ucraina, atrăgând furia liderului rus care a insinuat că un astfel de act ar băga NATO și Rusia într-o confruntare militară directă.

Sursa foto: Profimedia

În 2026, relațiile dintre Paris și Moscova s-ar putea dezgheța

Prin cel mai recent schimb de prizonieri și anunțul că liderul de la Champs-Élysées ar putea avea o discuție  cu liderul de la Kremlin în viitorul apropiat, relațiile dintre Franța și Rusia s-ar putea dezgheța pentru prima oară după 2022.

Puține persoane își mai amintesc de momentele când Macron și Putin stăteau sub aceeași umbrelă pentru a se adăposti de ploaie atunci când echipa națională a Franței își sărbătorea victoria de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2018, fiind găzduit de Federația Rusă.

Cercetătorul francez Laurent Vinatier a fost eliberat la schimbul unui baschetbalist rus reținut în Franța.  La sfârșitul lunii decembrie, Moscova făcuse o „propunere” Franței: că-l va elibera pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, închis în Rusia din iunie 2024, dacă îl eliberează pe baschetbalistul rus Daniil Kasatkin, deținut în Franța, potrivit Le Figaro.

Sursa foto: Profimedia

Un cercetător francez arestat, la schimb cu un baschetbalist rus

Anunțul a venit în a doua zi după Crăciunul ortodox. FSB a publicat o înregistrare video a eliberării cercetătorului francez care părăsește un centru de detenție în zăpadă, se deplasează în spatele unei mașini și apoi se îmbarcă într-un avion mic. Frédéric Bélot, avocatul lui Laurent Vinatier și, în mod surprinzător, și al lui Daniil Kasatkin, și-a exprimat ușurarea joi.

„Este o ușurare imensă. Suntem extrem de fericiți că a fost eliberat de Crăciunul ortodox ”, a spus el.

Motivul arestării lui Laurent Vinatier

În vârstă de 49 de ani, Laurent Vinatier, doctor la Institutul de Studii Politice din Paris, a realizat o teză pe conflictul din Cecenia și s-a specializat pe geopolitica spațiului post-sovietic. A lucrat la Centrul pentru Dialog Umanitar. În iunie 2024, a fost condamnat la trei ani într-un lagăr de detenție pentru că nu s-a înregistrat ca „agent străin”. Cercetătorul a declarat că nu știa că înregistrarea era obligatorie în cazul său.

Chiar dacă nu fusese declarat oficial „agent străin” de Moscova, ar fi trebuit să se înregistreze ca atare, deoarece, conform sistemului judiciar rus, colecta „informații militare” care puteau fi „folosite împotriva securității” Rusiei. În august anul trecut, a apărut în instanță într-un caz mult mai grav de „spionaj ”, o infracțiune pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare în Rusia.

Joi, Bélot a fost primul care a anunțat eliberarea lui Daniil Kasatkin , care a avut loc miercuri seară, specificând că acesta s-a întors la Moscova. Jucătorul de baschet rus fusese arestat în Franța anul trecut și amenințat cu extrădarea în Statele Unite.Sportivul a fost arestat pe aeroportul din Paris pe 21 iunie, la cererea Statelor Unite, care îl suspectau că aparținea unei rețele de hackeri care foloseau ransomware împotriva companiilor americane și a instituțiilor federale. El a negat acuzațiile.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Apar primele explicații pentru masa de 4 metri dintre Macron și Putin. Președintele francez a refuzat să se testeze pentru COVID pentru ca rușii să nu îi fure ADN-ul

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Scandal în jurul platformei A.I. a lui Elon Musk după ce Grok a generat imagini indecente cu copii. UE promite să sancționeze platforma
19:40
Scandal în jurul platformei A.I. a lui Elon Musk după ce Grok a generat imagini indecente cu copii. UE promite să sancționeze platforma
LIVE UPDATE 🚨 Armata siriană bombardează pozițiile SDF în cartierele din Alep
19:02
🚨 Armata siriană bombardează pozițiile SDF în cartierele din Alep
DIPLOMAȚIE Macron îi face observație lui Trump: SUA se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de normele internaționale
18:46
Macron îi face observație lui Trump: SUA se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de normele internaționale
LIVE UPDATE Confruntări de stradă între protestatari și agenții federali în Minneapolis. Un manifestant a fost reținut de forțele de ordine
18:22
Confruntări de stradă între protestatari și agenții federali în Minneapolis. Un manifestant a fost reținut de forțele de ordine
TURISM În Japonia, o pisică a devenit supraveghetorul oficial al unei stații de tren. Gestul a adus încasări uriașe și a salvat calea ferată de la faliment
18:12
În Japonia, o pisică a devenit supraveghetorul oficial al unei stații de tren. Gestul a adus încasări uriașe și a salvat calea ferată de la faliment
EVENIMENT Ministrul israelian de Externe, vizită istorică în Somaliland, cu o aeronavă a unei companii aeriene românești
17:34
Ministrul israelian de Externe, vizită istorică în Somaliland, cu o aeronavă a unei companii aeriene românești
Mediafax
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Click
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Un cap-trofeu vechi de secole din Peru dezvăluie cum se raportau comunitățile antice la dizabilități
FLASH NEWS CTP:”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii”
19:27
CTP:”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii”
ECONOMIE Bulgaria nu era pregătită pentru trecerea la euro. Prețurile cresc în mod nejustificat, în timp ce autoritățile nu știu cum să gestioneze schimbarea
19:25
Bulgaria nu era pregătită pentru trecerea la euro. Prețurile cresc în mod nejustificat, în timp ce autoritățile nu știu cum să gestioneze schimbarea
SHOWBIZ Fratele mai mic al lui Patrick Swayze, Sean, a murit la vârsta de 63 de ani
19:06
Fratele mai mic al lui Patrick Swayze, Sean, a murit la vârsta de 63 de ani
FLASH NEWS CTP: „Președintele nostru este deosebit de „echilibrat”, adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”
18:54
CTP: „Președintele nostru este deosebit de „echilibrat”, adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”
EXCLUSIV Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
18:53
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
NEWS ALERT Taxe lui Bolojan au îngenuncheat românii. Un bucureștean are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 de metri pătrați
18:44
Taxe lui Bolojan au îngenuncheat românii. Un bucureștean are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 de metri pătrați

Cele mai noi

Trimite acest link pe