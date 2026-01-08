Schimbul de prizonieri care a dus la dezghețarea relațiilor dintre Franța și Rusia după patru ani de tensiuni

Pe 7 februarie 2022, cu două săptămâni înainte de invazia rusă a Ucrainei la scară largă, Emmanuel Macron s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Președintele francez și dictatorul de la Kremlin s-au așezat la o masă lungă. Față în față, la o distanță de șase metri.

Putin ar fi recurs la această modalitate de teama coronavirusului, iar Macron a refuzat să fie supus testului pentru COVID de teama că rușii i-ar fi putut recolta probe ADN. În realitate, analiștii de atunci au speculat că Putin a încercat să aibă o poziție dominantă în fața liderilor occidentali.

În 2022, Putin și Macron s-au întâlnit la „masa cea lungă”

Liderul de la Kremlin, care își dorește o „zonă tampon” în Europa de Est între NATO și țara sa, a insistat ca Occidentul să-i ofere garanții de securitate Moscovei: să garanteze că Ucraina nu aderă la NATO și că nu va adăposti trupe occidentale. El a cerut chiar întoarcerea la status quo-ul de dinainte de 1996, presupunând scoaterea țărilor est-europene din NATO.

Refuzul aliaților NATO a fost unul categoric, iar în dimineața zilie de 24 februarie 2022, Putin a pornit cel mai sângeros război european de la Al Doilea Război Mondial încoace prin invadarea Ucrainei. Când forțele ucrainene au ajuns în situația de a suferi numai pierderi pe front, Macron chiar a propus trimiterea de trupe combatante în Ucraina, atrăgând furia liderului rus care a insinuat că un astfel de act ar băga NATO și Rusia într-o confruntare militară directă.

În 2026, relațiile dintre Paris și Moscova s-ar putea dezgheța

Prin cel mai recent schimb de prizonieri și anunțul că liderul de la Champs-Élysées ar putea avea o discuție cu liderul de la Kremlin în viitorul apropiat, relațiile dintre Franța și Rusia s-ar putea dezgheța pentru prima oară după 2022.

Puține persoane își mai amintesc de momentele când Macron și Putin stăteau sub aceeași umbrelă pentru a se adăposti de ploaie atunci când echipa națională a Franței își sărbătorea victoria de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2018, fiind găzduit de Federația Rusă.

Cercetătorul francez Laurent Vinatier a fost eliberat la schimbul unui baschetbalist rus reținut în Franța. La sfârșitul lunii decembrie, Moscova făcuse o „propunere” Franței: că-l va elibera pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, închis în Rusia din iunie 2024, dacă îl eliberează pe baschetbalistul rus Daniil Kasatkin, deținut în Franța, potrivit Le Figaro.

Un cercetător francez arestat, la schimb cu un baschetbalist rus

Anunțul a venit în a doua zi după Crăciunul ortodox. FSB a publicat o înregistrare video a eliberării cercetătorului francez care părăsește un centru de detenție în zăpadă, se deplasează în spatele unei mașini și apoi se îmbarcă într-un avion mic. Frédéric Bélot, avocatul lui Laurent Vinatier și, în mod surprinzător, și al lui Daniil Kasatkin, și-a exprimat ușurarea joi.

„Este o ușurare imensă. Suntem extrem de fericiți că a fost eliberat de Crăciunul ortodox ”, a spus el.

Motivul arestării lui Laurent Vinatier

În vârstă de 49 de ani, Laurent Vinatier, doctor la Institutul de Studii Politice din Paris, a realizat o teză pe conflictul din Cecenia și s-a specializat pe geopolitica spațiului post-sovietic. A lucrat la Centrul pentru Dialog Umanitar. În iunie 2024, a fost condamnat la trei ani într-un lagăr de detenție pentru că nu s-a înregistrat ca „agent străin”. Cercetătorul a declarat că nu știa că înregistrarea era obligatorie în cazul său.

Chiar dacă nu fusese declarat oficial „agent străin” de Moscova, ar fi trebuit să se înregistreze ca atare, deoarece, conform sistemului judiciar rus, colecta „informații militare” care puteau fi „folosite împotriva securității” Rusiei. În august anul trecut, a apărut în instanță într-un caz mult mai grav de „spionaj ”, o infracțiune pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare în Rusia.

Joi, Bélot a fost primul care a anunțat eliberarea lui Daniil Kasatkin , care a avut loc miercuri seară, specificând că acesta s-a întors la Moscova. Jucătorul de baschet rus fusese arestat în Franța anul trecut și amenințat cu extrădarea în Statele Unite.Sportivul a fost arestat pe aeroportul din Paris pe 21 iunie, la cererea Statelor Unite, care îl suspectau că aparținea unei rețele de hackeri care foloseau ransomware împotriva companiilor americane și a instituțiilor federale. El a negat acuzațiile.

