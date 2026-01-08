Macron îi face observație lui Trump: SUA se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de normele internaționale

Președintele american a făcut un mic spectacol de glume care a stârnit râsete pe mapamondul social media. Ironizând sportivi transsexuali, liderul de la Casa Albă nu l-a „cruțat” nici pe omologul său francez.

Donald Trump a relatat modul cum a decurs o conversație cu liderul de la Champ-Elisee, prin care îl obliga să accepte cerințele asupra prețurilor medicamentelor. Washington DC a presat aliații să majoreze prețurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă după ce Trump a acuzat elitele europenede „practici globale inechitabile” privind prețurile medicamentelor.

Ce i-a spus Trump lui Macron

Liderul american s-a plâns că europenii au prețuri mai mici la medicamente în timp ce consumatorii americani plătesc mai mult decât restul lumii. SUA subvenționează prețuri mai mici în Europa și alte regiuni ale lumii, transmite Casa Albă.

„I-am spus lui Emmanuel Macron: «Ascultă, va trebui să crești un pic prețurile la medicamente. – Nu, nu, nu, nu vom putea face asta. – Da, o vei face, Emmanuel, 100%». Poți să-l scoți pe Emmanuel și să-l înlocuiești cu Lüdwig sau Hans sau oricine altcineva”, a spus Donald Trump, continuând să imite refuzurile exprimate, aparent, de omologul său francez.

„Emmanuel mi-a spus: «Donald, ai o înțelegere. Aș vrea să-mi măresc prețurile la medicamentele pe bază de rețetă cu 200% sau orice altceva. Orice vrei tu, Donald, te rog să nu spui populației, te implor.» Fiecare țară a spus același lucru”, a subliniat președintele american.

Reacția lui Macron

Făcând referire la capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro (pe care unii analiști geopolitici și adversari politici ai lui Trump au catalogat-o drept „răpire”) și la intenția de a anexa Groenlanda, un teritoriu autonom ce aparține Danemarcei, un stat membru NATO, președintele francez Emmanuel Macron i-a denunțat atitudinea lui Trump față de aliații NATO.

„Statele Unite sunt o putere consacrată, dar se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de normele internaționale pe care le promova încă recent, fie că este vorba de comerț sau de anumite elemente de securitate sau anumite forumuri”, a spus președintele francez.

Liderul de la Elisee a denunțat atitudinea „noul colonialism și noul imperialism” în cadrul relațiilor internațaționale în conferința de presă de pe 8 ianuarie, desfășurată cu ocazia întrunirii ambasadorilor francezi. Macron a spus că „lumea de azi este destabilizată” din cauza unor puteri agresive ca Rusia și a făcut apel la „multilaterism eficient”.

Sursa Foto: X

Autorul recomandă: Trump îi ia peste picior pe Macron și dezvăluie discuțiile din negocierile pe tarifele la medicamente: „Orice vrei tu, Donald, te rog să nu spui populației, te implor”