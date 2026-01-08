Prima pagină » Știri externe » Macron îi face observație lui Trump: SUA se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de normele internaționale

Macron îi face observație lui Trump: SUA se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de normele internaționale

08 ian. 2026, 18:46, Știri externe

Președintele american a făcut un mic spectacol de glume care a stârnit râsete pe mapamondul social media. Ironizând sportivi transsexuali, liderul de la Casa Albă nu l-a „cruțat” nici pe omologul său francez.

Donald Trump a relatat modul cum a decurs o conversație cu liderul de la Champ-Elisee, prin care îl obliga să accepte cerințele asupra prețurilor medicamentelor.  Washington DC a presat aliații să majoreze prețurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă după ce Trump a acuzat elitele europenede „practici globale inechitabile” privind prețurile medicamentelor.

Ce i-a spus Trump lui Macron

Liderul american s-a plâns că europenii au prețuri mai mici la medicamente în timp ce consumatorii americani plătesc mai mult decât restul lumii. SUA subvenționează prețuri mai mici în Europa și alte regiuni ale lumii, transmite Casa Albă.

„I-am spus lui Emmanuel Macron: «Ascultă, va trebui să crești un pic prețurile la medicamente. – Nu, nu, nu, nu vom putea face asta. – Da, o vei face, Emmanuel, 100%». Poți să-l scoți pe Emmanuel și să-l înlocuiești cu Lüdwig sau Hans sau oricine altcineva”, a spus Donald Trump, continuând să imite refuzurile exprimate, aparent, de omologul său francez.

„Emmanuel mi-a spus: «Donald, ai o înțelegere. Aș vrea să-mi măresc prețurile la medicamentele pe bază de rețetă cu 200% sau orice altceva. Orice vrei tu, Donald, te rog să nu spui populației, te implor.» Fiecare țară a spus același lucru”, a subliniat președintele american.

Reacția lui Macron

Făcând referire la capturarea dictatorului venezuelean Nicolas Maduro (pe care unii analiști geopolitici și adversari politici ai lui Trump au catalogat-o drept „răpire”) și la intenția de a anexa Groenlanda, un teritoriu autonom ce aparține Danemarcei, un stat membru NATO, președintele francez Emmanuel Macron i-a denunțat atitudinea lui Trump față de aliații NATO.

„Statele Unite sunt o putere consacrată, dar se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de normele internaționale pe care le promova încă recent, fie că este vorba de comerț sau de anumite elemente de securitate sau anumite forumuri”, a spus președintele francez.

Liderul de la Elisee a denunțat atitudinea „noul colonialism și noul imperialism” în cadrul relațiilor internațaționale în conferința de presă de pe 8 ianuarie, desfășurată cu ocazia întrunirii ambasadorilor francezi.  Macron a spus că „lumea de azi este destabilizată” din cauza unor puteri agresive ca Rusia și a făcut apel la „multilaterism eficient”.

Sursa Foto: X

Autorul recomandă: Trump îi ia peste picior pe Macron și dezvăluie discuțiile din negocierile pe tarifele la medicamente: „Orice vrei tu, Donald, te rog să nu spui populației, te implor”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Scandal în jurul platformei A.I. a lui Elon Musk după ce Grok a generat imagini indecente cu copii. UE promite să sancționeze platforma
19:40
Scandal în jurul platformei A.I. a lui Elon Musk după ce Grok a generat imagini indecente cu copii. UE promite să sancționeze platforma
LIVE UPDATE 🚨 Armata siriană bombardează pozițiile SDF în cartierele din Alep
19:02
🚨 Armata siriană bombardează pozițiile SDF în cartierele din Alep
LIVE UPDATE Confruntări de stradă între protestatari și agenții federali în Minneapolis. Un manifestant a fost reținut de forțele de ordine
18:22
Confruntări de stradă între protestatari și agenții federali în Minneapolis. Un manifestant a fost reținut de forțele de ordine
TURISM În Japonia, o pisică a devenit supraveghetorul oficial al unei stații de tren. Gestul a adus încasări uriașe și a salvat calea ferată de la faliment
18:12
În Japonia, o pisică a devenit supraveghetorul oficial al unei stații de tren. Gestul a adus încasări uriașe și a salvat calea ferată de la faliment
PACE ÎN UCRAINA Schimbul de prizonieri care a dus la dezghețarea relațiilor dintre Franța și Rusia după patru ani de tensiuni
18:03
Schimbul de prizonieri care a dus la dezghețarea relațiilor dintre Franța și Rusia după patru ani de tensiuni
EVENIMENT Ministrul israelian de Externe, vizită istorică în Somaliland, cu o aeronavă a unei companii aeriene românești
17:34
Ministrul israelian de Externe, vizită istorică în Somaliland, cu o aeronavă a unei companii aeriene românești
Mediafax
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Click
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Un cap-trofeu vechi de secole din Peru dezvăluie cum se raportau comunitățile antice la dizabilități
FLASH NEWS CTP:”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii”
19:27
CTP:”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii”
ECONOMIE Bulgaria nu era pregătită pentru trecerea la euro. Prețurile cresc în mod nejustificat, în timp ce autoritățile nu știu cum să gestioneze schimbarea
19:25
Bulgaria nu era pregătită pentru trecerea la euro. Prețurile cresc în mod nejustificat, în timp ce autoritățile nu știu cum să gestioneze schimbarea
SHOWBIZ Fratele mai mic al lui Patrick Swayze, Sean, a murit la vârsta de 63 de ani
19:06
Fratele mai mic al lui Patrick Swayze, Sean, a murit la vârsta de 63 de ani
FLASH NEWS CTP: „Președintele nostru este deosebit de „echilibrat”, adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”
18:54
CTP: „Președintele nostru este deosebit de „echilibrat”, adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”
EXCLUSIV Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
18:53
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
NEWS ALERT Taxe lui Bolojan au îngenuncheat românii. Un bucureștean are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 de metri pătrați
18:44
Taxe lui Bolojan au îngenuncheat românii. Un bucureștean are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 de metri pătrați

Cele mai noi

Trimite acest link pe