Confruntări de stradă între protestatari și agenții federali în Minneapolis. Un manifestant a fost reținut de forțele de ordine

Ruxandra Radulescu
08 ian. 2026, 18:22, Știri externe
19:29

Protestatarii au ridicat baricade pentru a opri trupele ICE

Manifestanții au rdicat baricade din coșuri de gunoi și scânduri de lemn, într-un protest față de operațiunea agenților ICE în orașul Minneapolis.

Străzile sunt împânzite cu pancarte pe care sunt scrise mesaje precum:

„Protejați-i pe cei vii și onorați-i pe cei morți”.

Zona unde Renee Nicole a fost ucisă de un ofițer ICE, miercuri, s-a transformat în loc de pelerinaj pentru întreaga comunitate îndurerată.

Oamenii au depus lumânări și flori. În prezent a rămas un carton alb pe care scrie: „Afară cu ucigașul ICE de pe străzile noastre”.

Protestatarii din Minneapolis se confruntă cu agenți federali la o zi după ce un ofițer ICE a împușcat mortal o femeie în propria ei mașină. 

Uciderea lui Renee Nicole Good (37 de ani) în timpul unei operațiuni a ofițerilor Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) a generat proteste masive pe străzile din Minneapolis.

Oamenii sunt revoltați de tragedia care a avut loc în comunitatea lor și au organizat un miting, în fața clădirii Whipple, în care cer să se facă dreptate. Aceștia strigau „rușine” și spuneau ofițerilor să „se ducă acasă”.

Imaginile surprinse de reporterii americani arată cum agenții federali ai Patrulei de Frontieră îi împing și îi târăsc pe manifestanți. Unul dintre ofițerii pune la pământ o femeie, apoi o târăște în timp ce aceasta încearcă să se ridice.

Un agent federal pune la pământ și târăște o manifestantă

Un agent federal pune la pământ și târăște o manifestantă

Un alt manifestant este reținut de către unul dintre ofițeri. Agenții ICE au folosit, inclusiv, gaze lacrimogene împotriva oamenilor care manifestau pașnic.

O filmare cu încetinitorul arată cum a avut loc tragicul incident

Mai multe videoclipuri care surprind momentul în care agenții de imigrare au deschis focul asupra victimei au fost distribuite pe rețelele de socializare.

Clipurile, filmate din mai multe unghiuri, arată un SUV maro este parcat în mijlocul carosabilului, care blochează o stradă rezidențială din Minneapolis.

Filmarea arată cum doi agenți ICE acostează vehiculul parcat pe stradă și îi ordonă femeii să coboare din mașină. Unul dintre agenți trage de mânerul ușii din partea șoferului.

În timp ce un agent trage de mânerul ușii, un altul este poziționat chiar în partea din față a vehiculului. Agentul respectiv deschide focul în timp ce femeia încearcă să plece la volanul mașinii.

Reprezentanții statului Minnesota, acuzați de fraudă într-o afacere ilegală cu imigranți somalezi care dețin mai multe școli

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a anunțat pe 5 ianuarie că nu va candida pentru un al treilea mandat. Decizia oficialului a venit pe fondul acuzațiilor președintelui Donald Trump și ale altor republicani cu privire la reacția lui Walz față de frauda masivă din programele de servicii sociale de stat.

Chiar înainte de Anul Nou, un videoclip viral pe rețelele de socializare realizat de influencerul Nick Shirley a adus în atenția publicului cazuri de fraudă din mai multe școli controlate de imigranți somalezi

În urma videoclipului, administrația Trump a anunțat că întrerupe finanțarea federală pentru îngrijirea copiilor în Minnesota. Președintele Trump a numit Minnesota un „centru al activității frauduloase de spălare de bani”.

Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA a anunțat, de asemenea, modificări radicale privind modul în care toate statele trebuie să depună cereri pentru creșele susținute de Medicaid, inclusiv solicitarea „unei justificări și a unei chitanțe sau a unei dovezi foto înainte de a trimite bani unui stat”.

Oficialii statului Minnesota au fost audiați la Camera Reprezentanților pentru acuzații de fraudă.

Cine este Renee Nicole Good, ucisă de un angajat ICE în Minneapolis?

Femeia care a fost împușcată mortal de un ofițer ICE avea 37 de ani și era mamă a trei copii. Aceasta era poetă și muziciană.

Mama victimei a declarat că fiica ei era speriată și nu a participat la nimic care ar fi putut pune în pericol agenții.

Conform familiei, Renee era o creștină devotată, nu o activistă, iar în ultimii ani se ocupase de copii și de scris.

La momentul incidentului, Good se afla la fața locului raidului în calitate de observator legal, un voluntar care supraveghează legalitatea acțiunilor forțelor de ordine.

Autoritățile federale susțin că Renee Nicole Good a împiedicat activitatea agenților, „a blocat mașina lor” și „a folosit mașina ca armă”.

Primarul Minneapolis, după ce a vizionat filmul, a numit această versiune „o prostie” și a vorbit despre abuzul de putere din partea agentului.

În primele 10 ore, strângerea de fonduri pentru familie a depășit 370.000 de dolari. La locul morții lui Renee, localnicii au adus flori și lumânări.

