Transylvania Open 2026 are pe tabloul principal nume sonore! Sorana Cîrstea, Emma Răducanu sau Donna Vekic joacă la Cluj

08 ian. 2026, 18:26, Sport
Transylvania Open WTA 250 revine în 2026 cu o ediție puternică și aduce la Cluj jucătoare de top mondial, inclusiv o fostă câștigătoare a trofeului de la Cluj.

Sorana Cîrstea, aflată într-o perioadă bună a carierei, cu o revenire în top 50 mondial și o nominalizare la „Comeback of the Year” revine la Cluj-Napoca pentru o nouă participare.

Anastasia Potapova, câștigătoarea trofeului Transylvania Open în 2025 revine și ea pe terenul din Cluj pentru a-și apăra titlul. O prezență aparte va fi cea a Emmei Răducanu, campioană de Grand Slam, care va evolua pentru a doua oară la Transylvania Open. Cu origini românești, Emma se bucură de o susținere aparte din partea publicului din țară.

Tabloul principal va include și alte jucătoare românce, precum Jaqueline Cristian sau Gabriela Ruse, toate aflate într-un parcurs ascendent. Jaqueline Cristian a încheiat anul trecut pe cel mai bun loc al carierei, 39 WTA, în timp ce Gabriela Ruse a revenit în top 100, pe locul 83, după ce a câștigat turneul de la Trnava.

Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open WTA 250 va avea loc în perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026, în BTarena din Cluj-Napoca.

Meciurile se vor disputa indoor pe două terenuri de suprafață hard. 32 de jucătoare la simplu și 16 echipe la dublu vor juca pentru marele trofeu.

Valoarea totală a premiilor turneului de la Cluj-Napoca este de 283 347 de dolari.

Transylvania Open WTA 250, tabloul principal:

1. EMMA RADUCANU (EX) (locul 29, GBR)
2. JAQUELINE CRISTIAN (locul 38, ROU)
3. SORANA CIRSTEA (locul 41, ROU)
4. ANASTASIA POTAPOVA (locul 55, AUT)
5. XINYU WANG (locul 57, CHN)
6. OLGA DANILOVIC (locul 67, SRB)
7. DONNA VEKIC (locul 69, CRO)
8. ANTONIA RUZIC (locul 70, CRO)
9. ANNA BONDAR (locul 73, HUN)
10. VARVARA GRACHEVA (locul 75, FRA)
11. CAMILA OSORIO (locul 76, COL)
12. ELISABETTA COCCIARETTO (locul 81, ITA)
13. PETRA MARCINKO (locul 82, CRO)
14. ELLA SEIDEL (locul 84, GER)
15. ELENA-GABRIELA RUSE (locul 85, ROU)
16. SARA SORRIBES TORMO (locul 85, ESP)
17. OLEKSANDRA OLIYNYKOVA (locul 90, UKR)
18. KAMILLA RAKHIMOVA (locul 91, UZB)
19. KAJA JUVAN (locul 99, SLO)
20. VERONIKA ERJAVEC (locul 103, SLO)
21. ANASTASIA ZAKHAROVA (locul 104)
22. LUCIA BRONZETTI (locul 105, ITA)
23. MAYAR SHERIF (locul 107, EGY)

Timp de opt zile, BTarena din Cluj-Napoca va găzdui 58 de meciuri de tenis feminin, desfășurate pe două terenuri complet separat.

Programul complet:

Sâmbătă, 31 ianuarie: 8 meciuri calificări simplu

Duminică, 1 februarie: 4 meciuri calificări simplu + 3 meciuri tur 1 simplu + 2 meciuri tur 1 dublu

Luni, 2 februarie: 6 meciuri tur 1 simplu + 2 meciuri tur 1 dublu

Marți, 3 februarie: 7 meciuri tur 1 simplu + 3 meciuri tur 1 dublu

Miercuri, 4 februarie: 8 meciuri tur 2 simplu + 1 meci tur 1 dublu + 1 meci sferturi dublu

Joi, 5 februarie: 4 meciuri sferturi simplu + 3 meciuri sferturi dublu

Vineri, 6 februarie: 2 semifinale simplu + 2 semifinale dublu

Sâmbătă, 7 februarie: finala de dublu și finala de simplu

Accesul publicului este gratuit în primele două zile – sâmbătă, 31 ianuarie, și duminică, 1 februarie – pe baza biletelor cu valoare zero, care pot fi rezervate online sau ridicate direct de la intrare.

