Prima pagină » Social » Taxe lui Bolojan au îngenuncheat românii. Un bucureștean are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 de metri pătrați

Taxe lui Bolojan au îngenuncheat românii. Un bucureștean are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 de metri pătrați

Ruxandra Radulescu
08 ian. 2026, 18:44, Social
Taxe lui Bolojan au îngenuncheat românii. Un bucureștean are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 de metri pătrați

Taxele au explodat la începutul anului, iar românilor le este aproape imposibil să mai facă față. Un cetățean care deține un apartament, unde există sediul unei firme, a plătit impozit în 2026 suma de 68.000 de lei, față de 200 de lei, anul trecut.

Un alt exemplu este cel al unui bucureștean care și-a cumpărat recent un apartament. Acesta a aflat că are de plată un impozit de  800.000 de lei. Evident, era o eroare, însă suma i-a provocat un șoc.

Un alt cetățean are de plătit, de la 1.000 de lei anul trecut, 20.000 de lei în 2026. Aceste persoane s-au dus la ghișee să ceară explicații, dar până acum nu este clar dacă în aceste cazuri au fost erori sau dacă acestea sunt sumele reale de plată.

Cert este că cei care au firme în apartamente vor plăti sume mult mai mari decât până acum. Tensiunea contribuabililor a crescut la maximul, iar la Direcția taxe și impozite locale din Sectorul 2 a avut loc și un incident.

Un cetățean s-a enervat pentru că taxa i-a fost calculată greșit și a cerut explicații.

Un alt caz halucinant este al unui bărbat care a aflat că are de plătit pentru locuință 800.000 de lei. Bineînțeles, în acest caz este vorba de o eroare.

„Am avut o surpriză destul de neplăcută… De la o sumă de până în 2.000 de lei anul trecut, aproximativ 1.700 de lei, anul acesta a ajuns 46.000 de lei, adică 9.000 de euro. Este adevărat că dețin un imobil nerezidențial și se fac evaluări la fiecare 5 ani… Evaluarea a expirat anul trecut și trebuie făcută anul acesta… Dar chiar și așa, suma e destul de mare. Nu cred că sumtem la New York să plătim mii de euro impozite”, a spus un bucureștean.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS CTP: „Președintele nostru este deosebit de „echilibrat”, adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”
18:54
CTP: „Președintele nostru este deosebit de „echilibrat”, adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”
VIDEO Accident inedit la Predeal. Un șofer a ieșit cu mașina de pe carosabil și a „aterizat” direct pe acoperișul unei pensiuni
18:24
Accident inedit la Predeal. Un șofer a ieșit cu mașina de pe carosabil și a „aterizat” direct pe acoperișul unei pensiuni
FLASH NEWS Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru situații de urgență, din cauza alertelor meteo. Cod portocaliu în mai multe județe până la miezul-nopții
17:23
Diana Buzoianu a convocat Comitetul pentru situații de urgență, din cauza alertelor meteo. Cod portocaliu în mai multe județe până la miezul-nopții
FLASH NEWS Școlile se închid într-un important oraș din România din cauza condițiilor meteo extreme. Alerta de vreme rea durează până sâmbătă
16:01
Școlile se închid într-un important oraș din România din cauza condițiilor meteo extreme. Alerta de vreme rea durează până sâmbătă
SĂRBĂTORI Cât costă sărbătorile pe rit vechi? Basarabenii și-au făcut calculele pentru un Crăciun la munte, în România
13:59
Cât costă sărbătorile pe rit vechi? Basarabenii și-au făcut calculele pentru un Crăciun la munte, în România
Mediafax
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Click
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Un cap-trofeu vechi de secole din Peru dezvăluie cum se raportau comunitățile antice la dizabilități
CONTROVERSĂ Scandal în jurul platformei A.I. a lui Elon Musk după ce Grok a generat imagini indecente cu copii. UE promite să sancționeze platforma
19:40
Scandal în jurul platformei A.I. a lui Elon Musk după ce Grok a generat imagini indecente cu copii. UE promite să sancționeze platforma
FLASH NEWS CTP:”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii”
19:27
CTP:”Trump a împușcat-o pe Renée Nicole Good, 37 de ani. Nu polițistul de imigrări, care s-a dus la portiera mașinii”
ECONOMIE Bulgaria nu era pregătită pentru trecerea la euro. Prețurile cresc în mod nejustificat, în timp ce autoritățile nu știu cum să gestioneze schimbarea
19:25
Bulgaria nu era pregătită pentru trecerea la euro. Prețurile cresc în mod nejustificat, în timp ce autoritățile nu știu cum să gestioneze schimbarea
SHOWBIZ Fratele mai mic al lui Patrick Swayze, Sean, a murit la vârsta de 63 de ani
19:06
Fratele mai mic al lui Patrick Swayze, Sean, a murit la vârsta de 63 de ani
LIVE UPDATE 🚨 Armata siriană bombardează pozițiile SDF în cartierele din Alep
19:02
🚨 Armata siriană bombardează pozițiile SDF în cartierele din Alep
EXCLUSIV Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
18:53
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”

Cele mai noi

Trimite acest link pe