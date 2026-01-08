Taxe lui Bolojan au îngenuncheat românii. Un bucureștean are de plătit 800.000 de lei pentru un apartament de 70 de metri pătrați

Taxele au explodat la începutul anului, iar românilor le este aproape imposibil să mai facă față. Un cetățean care deține un apartament, unde există sediul unei firme, a plătit impozit în 2026 suma de 68.000 de lei, față de 200 de lei, anul trecut.

Un alt exemplu este cel al unui bucureștean care și-a cumpărat recent un apartament. Acesta a aflat că are de plată un impozit de 800.000 de lei. Evident, era o eroare, însă suma i-a provocat un șoc.

Un alt cetățean are de plătit, de la 1.000 de lei anul trecut, 20.000 de lei în 2026. Aceste persoane s-au dus la ghișee să ceară explicații, dar până acum nu este clar dacă în aceste cazuri au fost erori sau dacă acestea sunt sumele reale de plată.

Cert este că cei care au firme în apartamente vor plăti sume mult mai mari decât până acum. Tensiunea contribuabililor a crescut la maximul, iar la Direcția taxe și impozite locale din Sectorul 2 a avut loc și un incident.

Un cetățean s-a enervat pentru că taxa i-a fost calculată greșit și a cerut explicații.

Un alt caz halucinant este al unui bărbat care a aflat că are de plătit pentru locuință 800.000 de lei. Bineînțeles, în acest caz este vorba de o eroare.

„Am avut o surpriză destul de neplăcută… De la o sumă de până în 2.000 de lei anul trecut, aproximativ 1.700 de lei, anul acesta a ajuns 46.000 de lei, adică 9.000 de euro. Este adevărat că dețin un imobil nerezidențial și se fac evaluări la fiecare 5 ani… Evaluarea a expirat anul trecut și trebuie făcută anul acesta… Dar chiar și așa, suma e destul de mare. Nu cred că sumtem la New York să plătim mii de euro impozite”, a spus un bucureștean.

FOTO: Mediafax

