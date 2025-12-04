Prima pagină » Actualitate » Care au fost cele mai căutate cuvinte, în 2025. Google a publicat raportul oficial pentru România

05 dec. 2025
Google a publicat raportul oficial cu cele mai căutate cuvinte, în 2025. Conform statisticii, românii au căutat intens în 2025 o varietate de subiecte, de la „Păpușa Labubu” și kendama, la alegerile prezidențiale și decesele unor personalități publice.

Astfel, alegerile din primăvară au influențat masiv căutările, numele președintelui ales, Nicușor Dan, și al contracandidatului George Simion fiind în topul preferințelor utilizatorilor.

De asemenea, decesul unor figuri publice remarcante, precum fostul președinte Ion Iliescu, Papa Francisc sau activistul american Charlie Kirk, a generat creșteri semnificative în căutările pe Google. Aceste evenimente au fost printre principalele căutări pe Google, conform raportului oficial.

Google a dezvoltat un algoritm pentru calculul cuantic de 13.000 mai rapid decât cel mai sofisticat supercomputer

TOP 5 – cuvinte cele mai căutate pe Google, la fiecare categorie:

General

  1. Nicușor Dan
  2. Ion Iliescu
  3. George Simion
  4. iPhone 17
  5. Charlie Kirk
  1. Nosferatu
  2. Anora
  3. Cravata galbenă
  4. Minecraft Movie
  5. Culpa Nuestra
  1. Olimpiada de inteligență artificială
  2. Inteligență artificială gratis
  3. Inteligență artificială online
  4. Inteligență artificială Google
  5. Inteligență artificială China
  1. Nicușor Dan
  2. George Simion
  3. Papa Francisc
  4. Călin Georgescu
  5. Bianca Censori
  1. Târg de Crăciun Viena 2025
  2. Târg de Crăciun Budapesta 2025
  3. Târg de Crăciun București 2025
  4. Târg de Crăciun Craiova 2025
  5. Vacanta de Crăciun 2025
  1. Dieta Cerin
  2. Dieta Mara Bănică
  3. Dieta Metabolica
  4. Dieta Hashimoto
  5. Dieta Moromete
  1. Drob de miel rețetă tradițională
  2. Ciocolată Dubai rețetă
  3. Rețetă pască cu brânză
  4. Rețetă drob de pui simplă
  5. Drob de miel rețetă ardeleneasca
  1. Cum arată buletinul de vot
  2. Cum se vopsesc ouăle
  3. Cum a votat diaspora
  4. Cum se alege Papa
  5. Cum arată Labubu
  1. Idei mărțișoare copii
  2. Idei de Valentines Day
  3. Idei cină
  4. Idei tatuaje barbati
  5. Idei de prânz

Ce jucării și tendințe de divertisment au fost în vogă, în 2025

Printre jucăriile populare în căutările românilor s-a numărat și controversata Păpușa Labubu, care a stârnit curiozitate și dezbateri, fiind deseori căutată sub întrebarea „Cum arată Labubu?”.

De asemenea, kendama, un joc tradițional japonez, a înregistrat o creștere importantă a interesului, dar nu a ajuns în TOP 10. În ceea ce privește filmele, „Nosferatu” a dominat căutările, iar în categoria serialelor, „Squid Game” a fost cel mai popular, potrivit B1 TV.

Românii au manifestat, totodată, interes crescut și pentru rețete tradiționale de Paște, căutând termeni precum drob, friptură de miel și pască. În domeniul educației, interesul pentru inteligența artificială a crescut semnificativ, cu termeni precum „olimpiada de inteligență artificială” și „curs inteligență artificială” printre cele mai populare.

Cele mai noi