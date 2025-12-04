Care au fost cele mai căutate cuvinte, în 2025. Google a publicat raportul oficial pentru România

Google a publicat raportul oficial cu cele mai căutate cuvinte, în 2025. Conform statisticii, românii au căutat intens în 2025 o varietate de subiecte, de la „Păpușa Labubu” și kendama, la alegerile prezidențiale și decesele unor personalități publice.

Astfel, alegerile din primăvară au influențat masiv căutările, numele președintelui ales, Nicușor Dan, și al contracandidatului George Simion fiind în topul preferințelor utilizatorilor.

De asemenea, decesul unor figuri publice remarcante, precum fostul președinte Ion Iliescu, Papa Francisc sau activistul american Charlie Kirk, a generat creșteri semnificative în căutările pe Google. Aceste evenimente au fost printre principalele căutări pe Google, conform raportului oficial.

TOP 5 – cuvinte cele mai căutate pe Google, la fiecare categorie:

General

Nicușor Dan Ion Iliescu George Simion iPhone 17 Charlie Kirk

Nosferatu Anora Cravata galbenă Minecraft Movie Culpa Nuestra

Olimpiada de inteligență artificială Inteligență artificială gratis Inteligență artificială online Inteligență artificială Google Inteligență artificială China

Nicușor Dan George Simion Papa Francisc Călin Georgescu Bianca Censori

Târg de Crăciun Viena 2025 Târg de Crăciun Budapesta 2025 Târg de Crăciun București 2025 Târg de Crăciun Craiova 2025 Vacanta de Crăciun 2025

Dieta Cerin Dieta Mara Bănică Dieta Metabolica Dieta Hashimoto Dieta Moromete

Drob de miel rețetă tradițională Ciocolată Dubai rețetă Rețetă pască cu brânză Rețetă drob de pui simplă Drob de miel rețetă ardeleneasca

Cum arată buletinul de vot Cum se vopsesc ouăle Cum a votat diaspora Cum se alege Papa Cum arată Labubu

Idei mărțișoare copii Idei de Valentines Day Idei cină Idei tatuaje barbati Idei de prânz

Ce jucării și tendințe de divertisment au fost în vogă, în 2025

Printre jucăriile populare în căutările românilor s-a numărat și controversata Păpușa Labubu, care a stârnit curiozitate și dezbateri, fiind deseori căutată sub întrebarea „Cum arată Labubu?”.

De asemenea, kendama, un joc tradițional japonez, a înregistrat o creștere importantă a interesului, dar nu a ajuns în TOP 10. În ceea ce privește filmele, „Nosferatu” a dominat căutările, iar în categoria serialelor, „Squid Game” a fost cel mai popular, potrivit B1 TV.

Românii au manifestat, totodată, interes crescut și pentru rețete tradiționale de Paște, căutând termeni precum drob, friptură de miel și pască. În domeniul educației, interesul pentru inteligența artificială a crescut semnificativ, cu termeni precum „olimpiada de inteligență artificială” și „curs inteligență artificială” printre cele mai populare.