Care au fost NEREGULILE găsite de inspectoarea ANAF la firma lui Anastasiu, pe care le-a omis din raport, după primirea mitei. Modul de operare

Inspectoarea ANAF Angela Burlacu a constatat, în timpul controlului fiscal din 2009 la compania Touring Europabus Romania, deținută de Dragoș Anastasiu, că nu existau toate documentele care să ateste dacă societatea a plătit tuturor angajaților impozitele pe salariu, respectiv asigurările sociale, neregulă care i-a dat „muniția” necesară pentru a intimida conducerea firmei, potrivit datelor din motivarea deciziei definitive din 2023 a Curtea de Apel București, obținută de Hotnews.ro.

Procedura fiscală prevede că, atunci când un inspector descoperă că lipsesc documente esențiale pentru a verifica datele din contabilitate cu cele raportate la ANAF, acesta este obligat să suspende controlul și să dispună un termen pentru comunicarea documentelor, iar dacă nu se întâmpla acest lucru să sesizeze organele de cercetare penală.

Potrivit documentelor instanței însă, în cazul controlului la Touring Europabus Romania, nu s-a întâmplat acest lucru, ci inspectoarea ANAF, aflată de fapt singură la verificări, a forțat mâna decidenților companiei, inclusiv Dragoș Anastasiu, negociind o mită mascată, pe termen lung, pentru a închide ochii, pe loc și în viitor. Un argument este că din 2009, aceeași inspectoare a mai venit în control de alte patru ori, fără a consemna în rapoartele fiscale deficiențe, potrivit informațiilor din dosarul CAB, consultat de HotNews.

Din declarațiile unui șef din ANAF, era o uzanță la nivelul ANAF ca același inspector să se întoarcă la firmele controlate, pe motiv că acesta ar cunoaște particularitățile societății.

Totul început pe 21 mai 2009, când, conform sursei citate, șeful Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) din cadrul ANAF a dispus efectuarea unei inspecții fiscale parțiale la compania Touring Europabus Romania care să vizeze taxa pe valoare adăugată, impozitul pe profit, impozitul pe dividende, impozitul pe nerezidenţi, precum şi verificări de specialitate cu privire la constituirea, înregistrarea şi declararea obligaţiilor datorate asupra veniturilor salariale de angajator şi asigurat.

Pe hârtie, din echipa de control făcueau parte trei inspectori ANAF: Angela Burlacu, Aurelia Voicilă și Nicoleta Cojocaru, în realitate, pe teren a mers doar cea care, aproximativ 14 ani mai târziu, a fost condamnată de judecătorii CAB.

Aurelia Voicilă „a participat doar în procedura incipientă a controlului, la vremea respectivă activitatea sa fiind redusă la cea a unui debutant”, și nici Nicoleta Cojocaru care a spus că numele său a apărut automat în cadrul raportului de inspecţie fiscală întrucât a fost desemnată în baza ordinului de serviciu.

Angela Burlacu, aflată singură în control, a dirijat cursul inspecției în interes propriu în momentul în care a constatat primele nereguli. Datele din dosar arată că practica funcționarei ANAF nu era una singulară, ci și în cazul altor firme controlate, când descoperea nereguli, le forța să încheie contracte de consultanță cu firma familiei sale pentru a scăpa de probleme, potrivit sursei citate.

Mai mulți directori din cadrul companiei Touring Europabus Romania au declarat la audierile la Tribunalul și Curtea de Apel București că au fost „tulburați” de controlul din 2009. Și asta pentru că inspectoarea Burlacu îi amenința continuu că „este caz penal” și că „patronul poate ajunge la pușcărie”, potrivit datelor din dosar.

Astfel, în cursul inspecției din 2009 la Touring Europabus Romania s-a constatat că „societatea se află în imposibilitatea de a-i pune la dispoziţie toate documentele pe baza cărora urmau a fi făcute verificările privind modul de constituire, înregistrare şi declarare a obligaţiilor datorate asupra veniturilor salariale de angajator şi asigurat”.

În realitate, inspectoarea ANAF nu a consemnat ce a descoperit și nu a aplicat sancţiunea contravenţională prevăzută de lege în urma deficiențelor constatate la Touring Europabus Romania, ci a închis ochii, dat nu dezinteresat.

„Nu a constatat în raportul de inspecţie fiscală aceste deficienţe şi nici nu a făcut propuneri pentru sesizarea organelor de urmărire penală. Din contră, aceasta a indicat factorilor de răspundere ai societăţii controlate că în schimbul mitei inspecţia fiscală se va încheia favorabil pentru societate şi vor fi lăsaţi să refacă documentele lipsă”, au reținut judecătorii Curții de Apel București, potrivit Hotnews.ro.

Cătălin Adrian Cojocaru, director general adjunct la DGAMC în 2009 la data faptelor, între timp vizat și el de un dosar de corupție, le-a explicat judecătorilor Curții de Apel București că „orice deficienţă de natură fiscală constatată cu ocazia inspecţiei fiscale, inclusiv lipsa evidenţelor salariale, trebuia prezentată şefului de serviciu şi inserată în raportul de inspecţie fiscală”.

Astfel, în cazul în care nu se prezentau evidenţele salariale nici după expirarea termenului acordat în acest sens se putea sesiza organul de urmărire penală.

În cuprinsul rapoartelor de inspecţie fiscală întocmite de inspectoarea Burlacu după finalizarea controlului efectuat la Touring Europabus Romania în vara anului 2009 „nu există nicio menţiune privind constatarea unor deficienţe în legătură cu documentele care atestă obligaţiile datorate asupra veniturilor salariale”, arată judecătorii CAB în motivarea condamnării inspectoarei Burlacu.

Ca „recompensă” pentru ca a trecut cu vederea neregulile, Angela Burlacu le-a cerut decidenților Touring Europabus Romania încheierea unui contract de consultanță cu o firmă indicată de ea, a familiei sale, în valoare de 2.000 de euro pe lună.

Cristian Băciucu, cel care a semnat denunțul la DNA în februarie 2018, a declarat judecătorilor de la Tribunal că „a văzut propunerea inculpatei de încheiere a contractului de marketing ca fiind o soluţie fiabilă întrucât scăpau de probleme, ca pe o taxă de protecţie; ştia că inculpata lucrează la ANAF şi are cunoştinţe sus puse”.

La rândul său, arată sursa citată, Dragoș Anastasiu a declarat la audierile de la DNA din 2018 că și-a dat acordul pentru semnarea contractului cerut de inspectoarea Burlacu „întrucât, la momentul respectiv, perspectiva declanşării unei anchete penale şi a prelungirii controalelor îl duceau la ideea declanşării insolvenţei şi a concedierii personalului, ceea ce însemna închiderea firmei şi afectarea a peste 20.000 de călători care aveau serviciile plătite”.

Funcționara ANAF i-a asigurat atât pe Anastasiu, cât și pe Băciucu că are trecere la șeful ei direct din cadrul DGAMC și, pentru a-I convinge, l-a trimis pe Anastasiu să discute direct cu directorul Cătălin Adrian Cojocaru.

În documentul instanței nu se face nicio altă referire la întâlnirea Anastasiu-Cojocaru.

De la inspecția fiscală din 2009, ANAF a mai efectuat alte trei inspecții la compania Touring Europabus Romania: în noiembrie 2010, în decembrie 2010 și în aprilie 2015. Toate controalele au fost finalizate fără a fi constatate deficiențe, arată datele din dosarul DNA.

În total, peste 150.000 de euro este mita, mascată în contracte de consultanță și vacanțe de lux, pe care a primit-o inspectoarea Angela Burlacu de la compania vicepremierului Anastasiu timp de mai bine de 8 ani, respectiv de la finalul anului 2009, până în vara anului 2017.

Angela Burlacu a fost condamnată definitiv în 2023 la 5 ani și 2 luni închisoare, fiind „colegă” de penitenciar cu Elena Udrea. Săptămâna viitoare, Judecătoria Ploiești va judeca cererea sa privind liberarea condiționată.

Faptele de corupție ale inspectoarei Burlacu au fost denunțate de partenerul de afaceri al lui Dragoș Anastasiu, respectiv un alt om de afaceri din Ilfov, care nu are legătură cu afacerile actualului vicepremier, potrivit hotărârii 534/2021 a Tribunalului București.

Cel de-al doilea denunțător, cu afaceri în domeniul IT, a fost la rândul său presat să încheie contracte de consultanță fictivă cu firma familiei inspectoarei Burlacu, „pentru a nu avea probleme”

În rechizitoriu, Anastasiu este numit martor. Deși în sentințele Tribunalului București se face referire doar la acești doi denunțători, DNA a comunicat G4Media că și Dragoș Anastasiu ar fi avut calitate de denunțător și că în cazul său a fost adoptată soluție de clasare.

Dragoș Anastasiu a susținut, sâmbătă, că este doar martor, și nu denunțător, așa cum au anunțat, vineri seara, oficialii Direcției Naționale Anticorupție.

„În scopul clarificării în spațiul public a calității mele de martor în dosarul privind faptele de corupție ale unor funcționari din ANAF, am trimis astăzi la DNA o solicitare scrisă prin care am cerut o copie a presupusului denunț pe care l-aș fi făcut. Reiterez faptul că eu nu am semnat și depus un denunț, ci am dat declarații cu privire la faptele care au avut loc”, a scris Dragoș Anastasiu.