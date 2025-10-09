Care este cauza morții lui Marius Keseri, bateristul trupei Direcția 5. „A suferit foarte mult, slăbise mult în ultimul an”

Marius Keseri a murit miercuri, 8 octombrie 2025, la vârsta de 60 de ani. Toboșarul trupei Direcția 5 suferea de o boală cumplită care și-a pus amprenta pe organismul artistului. Impresara dezvăluise ultimele momente din viața celui care a activat mai bine de trei decenii pe scena muzicii românești.

Vestea tristă a fost făcută pe pagina oficială a trupei Direcția 5: „Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP, Marius Keseri!”.

Boala de care suferea Marius Keseri

Marius Keseri a activat peste trei decenii ca toboșar în trupa Direcția 5. La vârsta de 60 de ani, trupul artistului avea să cedeze, în urma luptei cu o boală cumplită. Membrul trupei românești suferea de cancer, însă acest aspect era cunoscut de apropiați, dorind să păstreze întotdeauna discreția. Impresara Florența Marin a oferit câteva detalii legate de ultimele momente din viața bărbatului.

Artistul suferea de cancer, iar în ultimul an slăbise mult, potrivit impresarei. În ciuda luptei cu boala nemiloasă, bărbatul a continuat să fie activ profesional. Nu a fost căsătorit și nu avea copii.

„A avut cancer, a suferit foarte mult, slăbise mult în ultimul an. Era singur, nu a fost căsătorit și nu avea copii. Îi plăcea discreția și nu voia să fie compătimit. Muncea, cânta și era activ până aproape de sfârșit. Era un om singuratic, dar foarte credincios, mergea mereu la biserică. Din păcate, asta e viața…”, a spus Florența Marin pentru Click.ro.

Apropiații îl porecleau „Tete”. De-a lungul timpului, artistul a contribuit la succesul mai multor piese, precum: „Vreau să mă îndrăgostesc”, „Obsesia”, „Am nevoie de tine”, dar și „Primul meu sărut”.

„Știam că este bolnav, dar îl vedeam activ și aveam speranța că va învinge boala. Vestea asta m-a lovit cumplit. Am atâtea amintiri frumoase din perioada concertelor și a repetițiilor. Marius, îți promit că voi dansa pentru tine, așa cum îți plăcea să vezi. Să îți fie drumul luminat și sufletul împăcat!”, spun apropiații.

Autorul recomandă:

Omagiul adus de trupa Direcția 5 lui Marius Keseri. Gestul făcut de membrii formației

Povestea lui Marius Keseri, membrul trupei Direcția 5, care a murit astăzi

Sursă foto: