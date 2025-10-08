Prima pagină » Actualitate » Omagiul adus de trupa Direcția 5 lui Marius Keseri. Gestul făcut de membrii formației

08 oct. 2025, 23:30, Actualitate
Marius Keseri s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. Anunțul trist a fost făcut astăzi de trupa Direcția 5, din care a făcut parte vreme de trei decenii. Colegii săi s-au gândit la el și i-au adus un ultim omagiu. Astfel, formația i-a dedicat una dintre piesele sale preferate.

Marius Keseri s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani. Direcția 5 a făcut astăzi anunțul, pe Facebook. Artistul a făcut parte din această formație timp de 30 de ani și a fost considerat unul dintre cei mai buni toboșari din România. Formația i-a a adus deci un ultim omagiu.

Cristi Enache, alături de Marian Ionescu, au apărut într-un videoclip postat pe Facebook, în care au cântat una dintre piesele preferate de toboșar, de altfel, o piesă la care a și lucrat.

Momentul a stârnit emoție în rândul fanilor, mai ales că Marius Keseri era foarte apreciat de public. Mesajele de condoleanțe curg în continuare pe rețelele sociale.

După cum ați aflat, colegul nostru, Marius, astăzi s-a stins, a plecat dintre noi și ne-am gândit cum să omagiem și toți cei 30 de ani de viață frumoasă petrecuți împreună… Am zis cântăm un cântec la care am lucrat împreună cu Marius și pe care îl iubea foarte mult. Se numește Vântul de la miazăzi”, a spus Cristi Enache, în videoclipul postat pe Facebook.

Până la ora actuală, nu a fost anunțată cauza oficială a morții și nici nu există prea multe detalii despre familia sa, Marius Keseri preferând să fie discret cu viața personală.

