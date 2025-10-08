Povestea lui Marius Keseri, membrul trupei Direcția 5, care a murit astăzi

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”. Asta a anunțat trupa Direcția 5 miercuri în mediul online. Toboșarul avea 60 de ani și a fost alături de trupă timp de trei decenii.

Cine a fost Marius Keseri

Născut pe 7 martie 1965, a fost bateristul trupei Direcția 5, una dintre cele mai populare trupe de pop-rock din România. Cunoscut de colegi și prieteni sub porecla „Tete”, el a făcut parte din trupă timp de trei decenii. A contribuit la succesul unor piese emblematice precum „Am nevoie de tine”, „Obsesia”, „Primul meu sărut” sau „Vreau să mă îndrăgostesc”.

În toate cele 3 decenii de apartenență ale lui Marius la celebra trupă, un singur lucru a rămas constant – el. De-a lungul timpului, componența Direcției 5 s-a modificat. Înainte de a ajunge în Direcția 5, Marius Keseri a făcut parte din trupele Voltaj, Quartz, Vali Sterian & Compania și multe altele.

Ce postează apropiații

Alin Dincă, solistul formației Trooper, a postat pe pagina sa de Facebook o poză cu Marius alături de un mesaj emoționant.

Membrii formației Direcția 5 au fost primii care au anunțat moartea bateristului pe social media.

Modul în care Marius Keseri a murit încă nu este cunoscut.