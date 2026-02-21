Incendiu la Spitalul Fundeni. Pompierii intervin chiar acum. Mesajul ministrului Sănătății

În aceste momente, echipaje operative ale ISU București- Ilfov (ISU-BIF) intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un generator electric de rezervă, amplasat în exteriorul Spitalului Fundeni, la aproximativ 25 de metri de clădire, anunță pompierii. Pacienții nu sunt afectați, precizează ISU – BIF.

UPDATE | Mesajul ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că intervenția este în desfășurare, iar coordonarea se face în regim operativ, în strânsă legătură cu conducerea spitalului, DSU-MAI și Ministerul Energiei.

„Incendiu la generator electric de rezervă – Spitalul Clinic Fundeni, București

‼️Nu există pacienți afectați, iar situația este sub control.

Un incendiu a izbucnit la un generator electric de rezervă amplasat în exteriorul spitalului, la aproximativ 25 de metri de clădirea principaă.

🔎 Situația actuală:

• Alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv;

• Incendiul este localizat și lichidat

• Generatorul afectat era unul de rezervă și va fi înlocuit cu unul mobil;

• Un corp al spitalului a rămas temporar fără energie electrică, până la intervenția furnizorului pentru remedierea situației;

• Activitatea medicală esențială este monitorizată permanent pentru a nu pune în pericol pacienții.

🚒 La fața locului intervin echipaje ale ISU București-Ilfov, cu:

• 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă

• 1 autospecială de descarcerare

• 1 autospecială cu azot

• 1 echipaj SMURD

• 1 generator electric de capacitate mare

Intervenția este în desfășurare, iar coordonarea se face în regim operativ, în strânsă legătură cu conducerea spitalului, DSU-MAI și Ministerul Energiei.

Prioritatea noastră este siguranța pacienților și continuitatea actului medical.

Revenim cu informații actualizate dacă situația o va impune”, a transmis Alexandru Rogobete.

🔎 Situația la fața locului:

•🔌 Alimentarea cu energie electrică a fost oprită preventiv;

•🔥 Se acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului;

•⚡ Generatorul afectat era de rezervă;

•🏥 Un corp al spitalului a rămas temporar fără energie electrică, până la sosirea echipajului furnizorului de electricitate pentru remedierea situației;

🚒 Forțe și mijloace alocate:

•2 autospeciale de stingere cu apă și spumă

•1 autospecială de descarcerare

•1 autospecială cu azot

•1 echipaj SMURD

•1 container generator electric.

La acest moment, incendiul este localizat.

Intervenția este în dinamică, mai transmit pompierii.

