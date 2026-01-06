Care este cea mai scurtă graniță terestră din lume. Are doar 85 de metri

Cea mai mică graniță terestră din lume este de aproximativ 85 de metri, o linie atât de scurtă, încât poate fi parcursă în doar câțiva pași, dar care separă două continente și două lumi diferite.

Vorbim de o linie de doar 85 de metri care separă Marocul de mica enclavă spaniolă Peñón de Vélez de la Gomera, situată pe coasta Mediteranei, formată din nimic mai mult decât o stâncă.

China deține cea mai mare lungime cumulată a frontierelor terestre, cu un total de aproximativ 22.475 km împărțiți cu 14 țări vecine. Cea mai lungă graniță internațională din lume între două țări este cea dintre Canada și Statele Unite ale Americii, de aproximativ 8.893 de kilometri, o frontieră formată din două secțiuni principale: granița cu Statele Unite continentale și granița statului Alaska cu nordul Canadei.

În contrast, cea mai scurtă graniță din lume se află la nivelul peninsulei Peñón de Vélez de la Gomera, de aproximativ 85 de metri, între Europa și Africa, care este și o stâncă, precum și o enclavă spaniolă.

Istoria peninsulei cu o suprafață de 19.000 de metri pătrați

Peñón de Vélez de la Gomera este o peninsulă africană din Marea Mediterană, dar aparține teritoriului spaniol, cu o suprafață de 19.000 de metri pătrați.

În 1508 a fost cucerită pentru prima dată de Spania, după care au avut loc repetate dispute și invazii de scurtă durată. Din 1546, Spania nu a reușit să apere destul de bine teritoriul. La vremea aceea, era încă o insulă, nu o peninsulă ca acum. O furtună din 1934 a dus la separarea celor două. Spania a păstrat teritoriul și după 1956, când Marocul și-a obținut independența.

