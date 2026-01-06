Prima pagină » Actualitate » Care este cea mai scurtă graniță terestră din lume. Are doar 85 de metri

Care este cea mai scurtă graniță terestră din lume. Are doar 85 de metri

06 ian. 2026, 12:34, Actualitate
Care este cea mai scurtă graniță terestră din lume. Are doar 85 de metri
Cea mai mică graniță terestră din lume

Cea mai mică graniță terestră din lume este de aproximativ 85 de metri, o linie atât de scurtă, încât poate fi parcursă în doar câțiva pași, dar care separă două continente și două lumi diferite.

Vorbim de o linie de doar 85 de metri care separă Marocul de mica enclavă spaniolă Peñón de Vélez de la Gomera, situată pe coasta Mediteranei, formată din nimic mai mult decât o stâncă.

China deține cea mai mare lungime cumulată a frontierelor terestre, cu un total de aproximativ 22.475 km împărțiți cu 14 țări vecine. Cea mai lungă graniță internațională din lume între două țări este cea dintre Canada și Statele Unite ale Americii, de aproximativ 8.893 de kilometri, o frontieră formată din două secțiuni principale: granița cu Statele Unite continentale și granița statului Alaska cu nordul Canadei.

În contrast, cea mai scurtă graniță din lume se află la nivelul peninsulei Peñón de Vélez de la Gomera, de aproximativ 85 de metri, între Europa și Africa, care este și o stâncă, precum și o enclavă spaniolă.

Istoria peninsulei cu o suprafață de 19.000 de metri pătrați

Peñón de Vélez de la Gomera este o peninsulă africană din Marea Mediterană, dar aparține teritoriului spaniol, cu o suprafață de 19.000 de metri pătrați.

În 1508 a fost cucerită pentru prima dată de Spania, după care au avut loc repetate dispute și invazii de scurtă durată. Din 1546, Spania nu a reușit să apere destul de bine teritoriul. La vremea aceea, era încă o insulă, nu o peninsulă ca acum. O furtună din 1934 a dus la separarea celor două. Spania a păstrat teritoriul și după 1956, când Marocul și-a obținut independența.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Țara care construiește cel mai spectaculos „Oraș de gheață” din lume în fiecare an
13:45
Țara care construiește cel mai spectaculos „Oraș de gheață” din lume în fiecare an
ECONOMIE Un celebru economist face recensământul creșterilor de taxe ale Guvernului Bolojan: „Nu este o avalanșă cu creșteri de taxe. Este o operațiune specială a Guvernului”
13:27
Un celebru economist face recensământul creșterilor de taxe ale Guvernului Bolojan: „Nu este o avalanșă cu creșteri de taxe. Este o operațiune specială a Guvernului”
TRADIȚIE Când poți spăla rufele, de fapt, după Bobotează. Ce spun regulile bisericești
13:26
Când poți spăla rufele, de fapt, după Bobotează. Ce spun regulile bisericești
NEWS ALERT O mașină cu 4 copii în ea a plonjat în râul Bistrița
13:10
O mașină cu 4 copii în ea a plonjat în râul Bistrița
NEWS ALERT Mama tânărului român mort la Crans Montana este în stare de șoc. L-a crescut singură pe Guillaume, care a ajuns la locul fatidic cu un avion privat
12:53
Mama tânărului român mort la Crans Montana este în stare de șoc. L-a crescut singură pe Guillaume, care a ajuns la locul fatidic cu un avion privat
INEDIT Incredibila odisee a lui Annie Wilkins. O americancă a călărit 4.000 de kilometri pentru a vedea Pacificul înainte de moarte
12:28
Incredibila odisee a lui Annie Wilkins. O americancă a călărit 4.000 de kilometri pentru a vedea Pacificul înainte de moarte
Mediafax
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
Digi24
De ce a ales-o Trump pe vicepreședinta lui Maduro să preia puterea și nu pe lidera opoziţiei, Maria Machado. Raport confidențial
Cancan.ro
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Cancan.ro
Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România, emis de meteorologii Accuweather. Va ninge continuu!
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele vechi
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Legătura dintre procrastinare și instinctul de supraviețuire

Cele mai noi

Trimite acest link pe