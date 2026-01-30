Prima pagină » Actualitate » Care este insula din Grecia care îți dă bani să te muți: sute de euro pe lună și cazare gratuită

30 ian. 2026, 12:58, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

O insula din Grecia oferă bani ca să te muți acolo. Este vorba despre Antikitera, o insulă din Marea Egee aflată între Creta și Peloponez, care lansează un apel direct către familii și muncitori dispuși să își schimbe radical viața. Oferta este una cât se poate de tentantă: sprijin financiar lunar, cazare gratuită și ajutor concret pentru integrare.

Cu doar 45 de locuitori permanenți, Antikitera se confruntă cu o realitate dură: îmbătrânirea populației și lipsa copiilor. Comunitatea locală a decis deci că singura soluție este să deschidă larg porțile pentru oameni noi, dispuși să trăiască simplu, aproape de natură, într-un ritm total diferit de cel urban, scrie ziarul românesc.

Inițiativa prevede acordarea unui sprijin financiar de circa 500 de euro pe lună, timp de trei ani, alături de cazare gratuită și ajutor cu alimentele de bază. Antikitera promite liniște, peisaje sălbatice și o comunitate mică, unde fiecare nou venit contează cu adevărat.

Modelul nu este însă unul complet nou în Grecia, dar Antikitera se remarcă prin numărul extrem de redus de locuitori și prin caracterul său izolat, ce o transformă într-un refugiu pentru cei ce caută un trai simplu, rural, chiar lângă mare.

De la faliment, la masa deciziilor: cum a ajuns Grecia lider al Eurogrupului, în timp ce România rămâne blocată în inflație și austeritate

