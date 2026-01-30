Un bucureștean a răbufnit pe internet, după ce a văzut factura la întreținere

Și iarna aceasta, locuitorii Capitalei au avut de îndurat lipsa căldurii, iar explicația pe care au primit-o a fost din cauza conductelor vechi la care se formează avarii.

Lipsa de căldură încă este o problemă care persistă pentru bucureșteni, mii de locuitori apelează la diverse metode de încălzire. Avaria cea mai recentă a avut loc pe data de 4 ianuarie, iar unii oameni s-au plâns că nu au avut săptămâni întregi căldură.

Bucureștean revoltat de factura la întreținere

Un bucureștean a dezvăluit, recent, că are de plată la întreținere 1.000 de lei, cu toate că nu a avut nici căldură și nici apă caldă, relatează Româniatv.net.

Bărbatul a povestit situația pe un grup de Facebook și a precizat că de 20 de zile are caloriferele reci, apă rece și facturi enorme. Acesta a mărturisit că locuiește într-un apartament de două camere, iar prețul pe care l-a plătit a fost nejustificat.

„Să faci 20zile/30 duș cu apa călâie-rece și să stai cu aerul pornit pe cald și caloriferele reci să plătești 1000 lei întreținere la 2 camere e bătaie de joc de ultima speță”, a scris internautul.

Termoenergetica a venit cu o explicație

În cea mai recentă postare distribuită de Termoenergetica, compania susține că apa caldă și căldura se plătesc doar dacă locuitorii beneficiază de ele.

„Apa caldă și căldura se plătesc doar dacă beneficiați de ele! Știm că problemele din ultima perioadă au creat disconfort. Tocmai de aceea, este important să clarificăm cum funcționează plata pentru căldură și apă caldă și ce se întâmplă în cazul întârzierilor. Ce plătesc, de fapt, locatarii? Exact consumul real!

La subsolul fiecărui bloc există un contor de energie termică care înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil.

Concret, se plătește în funcție de temperatura apei. În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică nu înregistrează consum (MWh/Gcal). Apa „călduță” e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mica de Gcal.

Nu se facturează estimativ și nu se plătește în avans! Nu avem apă caldă, dar întreținerea e tot mare. De ce?

Întreținerea afișată la vizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece, energia electrică pentru scara blocului, curățenia, salarii administrația blocului etc.

Cum funcționează termenul de plată? Factura are un termen de scadență de 15 zile de la data emiterii. Există o perioadă de grație de încă 30 de zile, peste termenul de scadență.

Dacă factura este achitată în maximum 45 de zile de la emitere, nu se aplică penalități”, a spus Termoenergetica.

