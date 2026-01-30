Părinții copilului acuzat de crima din Timiș urmează să fie decăzuți din drepturi. Adolescentul de 13 ani a fost luat de reprezentanții instituțiilor statului român și a fost dus într-un loc sigur și secret.

Băiatul de 13 ani a fost dus într-un loc secret, anunță DGASPC Timiș

Copilul a fost dus într-un loc secret, informează presa locală. Direcția pentru Protecția Copilului Timiș l-a luat de la familie, susținând că părinții nu s-au conformat solicitărilor instituției, scrie publicația Opinia Timișoarei. Inspectorii au cerut ca băiatul să urmeze cursuri școlare online, dar mama sa a refuzat în ciuda promisiunii inițiale.

„Avȃnd în vedere neîndeplinirea de către familia băiatului a obligaţiilor asumate în urma hotărȃrii Comisiei pentru Protecţia Copilului prin care a fost instituită măsura de protecţie specială a supravegherii copilului în familie, s-a depus în instanţă ordonanţa preşedinţială în vederea preluării, în regim de urgenţă, a minorului. Ordonanța a fost pusă în aplicare în după amiaza zilei de 29.01.2026. Drepturile părinteşti sunt suspendate pȃnă la pronunţarea plasamentului. Minorul va fi evaluat din toate punctele de vedere şi i se vor acordă servicii specializate, conform recomandărilor specialiştilor“, au transmis reprezentanții DGASPC Timiș.

Autorul crimei care a îngrozit țara va fi evaluat psihiatric

Copilul a fost mutat într-un loc ținut secret. El va fi evaluat în continuare psihiatric la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara. Ancheta în cazul crimei de la Cenei din 21 ianuarie este în plină desfășurare. Cei doi complici ai copilului, ambii de 15 ani, sunt în arestul poliției.

Un adolescent de 15 ani din satul Cenei (județul Timiș), Mario Berinde, a fost ucis de alți doi băieți de aceeași vârstă, cu ajutorul unui complice. Anchetatorii au spus că fapta a fost premeditată cu cel puțin 1 lună înainte.

