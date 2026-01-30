Prima pagină » Actualitate » Decizie extremă luată de autorități în cazul copilului criminal. Unde va fi dus acesta. Părinții, decăzuți din drepturi

Decizie extremă luată de autorități în cazul copilului criminal. Unde va fi dus acesta. Părinții, decăzuți din drepturi

30 ian. 2026, 13:42, Actualitate
Decizie extremă luată de autorități în cazul copilului criminal. Unde va fi dus acesta. Părinții, decăzuți din drepturi
FOTO - Captură video: Pro TV

Părinții copilului acuzat de crima din Timiș urmează să fie decăzuți din drepturi. Adolescentul de 13 ani a fost luat de reprezentanții instituțiilor statului român și a fost dus într-un loc sigur și secret.

Băiatul de 13 ani a fost dus într-un loc secret, anunță DGASPC Timiș

Copilul a fost dus într-un loc secret, informează presa locală.  Direcția pentru Protecția Copilului Timiș l-a luat de la familie, susținând că părinții nu s-au conformat solicitărilor instituției, scrie publicația Opinia Timișoarei. Inspectorii au cerut ca băiatul să urmeze cursuri școlare online, dar mama sa a refuzat în ciuda promisiunii inițiale.

Criminalul din Cenei

„Avȃnd în vedere neîndeplinirea de către familia băiatului a obligaţiilor asumate în urma hotărȃrii Comisiei pentru Protecţia Copilului prin care a fost instituită măsura de protecţie specială a supravegherii copilului în familie, s-a depus în instanţă ordonanţa preşedinţială în vederea preluării, în regim de urgenţă, a minorului. Ordonanța a fost pusă în aplicare în după amiaza zilei de 29.01.2026. Drepturile părinteşti sunt suspendate pȃnă la pronunţarea plasamentului. Minorul va fi evaluat din toate punctele de vedere şi i se vor acordă servicii specializate, conform recomandărilor specialiştilor“, au transmis reprezentanții DGASPC Timiș.

Autorul crimei care a îngrozit țara va fi evaluat psihiatric

Copilul a fost mutat într-un loc ținut secret. El va fi evaluat în continuare psihiatric la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara. Ancheta în cazul crimei de la Cenei din 21 ianuarie este în plină desfășurare. Cei doi complici ai copilului, ambii de 15 ani, sunt în arestul poliției.

Un adolescent de 15 ani din satul Cenei (județul Timiș), Mario Berinde, a fost ucis de alți doi băieți de aceeași vârstă, cu ajutorul unui complice. Anchetatorii au spus că fapta a fost premeditată cu cel puțin 1 lună înainte.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Recomandarea video

Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
Primele imagini de la accidentul în care Tal Berkovich a murit. Mașina este DISTRUSĂ total, iar fratele ei se află în stare critică la spital
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și sancțiuni
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Freydís Eiríksdóttir, fiica lui Erik cel Roșu: eroina și criminala din spatele mitului viking

Cele mai noi

Trimite acest link pe