Ministrul Sănătății a vizitat șantierul primului Centru de Mari Arși pentru copii din România. Când va fi dat în folosință

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul primului Centru de Mari Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgneță pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București. Oficialul spune că lucrările avansează într-un ritm avansat și estimează că finalizarea clădirii se va face în acest an, iar din 2027 ar urma să fie daă în folosință.

Alexandru Rogobete a vizitat, vineri, 30 ianuarie, șantierul primului și singurului Centru de Mari Arși pentru a verifica stadiul lucrărilor. Ministrul a transmis că ritmul de lucru s-a accelerat semnificativ de la ultima vizită pe care a avut-o, în luna iulie a anului trecut. De asemenea, Rogobete a transmis că din primăvară lucrările se vor desfășura inclusiv în weekend și, potrivit acestuia, estimările indică finalizarea structurii de rezistență, a celor patru etaje și a etajului tehnic în luna mai a acestui an.

„Am vizitat şantierul primului şi singurului centru de arşi grav pentru copii din ţară. Ultima vizită a fost anul trecut, în iulie şi iată că atunci construcţia era la început, discutam doar despre parter. Astăzi ne aflăm la etajul 2 şi în curând etajul 3 va fi finalizat. Lucrările sunt într-un ritm avansat. Aşa cum am discutat cu constructorul, încă din vară a accelerat ritmul de lucru, în sensul în care se lucrează în mai multe schimburi, uneori se lucrează inclusiv noaptea. Începând din această primăvară, au primit aviz inclusiv pentru lucrări care se vor desfăşura în weekend, sâmbătă şi duminică”, a spus ministrul Sănătăţii.

Centrul care se construiește în București ar urma să aibă 8 paturi destinate marilor arși, 16 pentru pacienții cu arsuri care nu necesită terapie intensivă și aproximativ 30 de paturi pentru pacienții de la terapie intensivă. Potrivit ministrului, personalul medical care va lucra în noul centru a beneficiat de traninig și schimb de experiențe în spitatelele din Franța, printr-un proiect realizat de Banca Mondială.

Rogobete: „Este al treilea centru de arşi grav pe care îl construim, specificul este pentru pediatrie”

Ministrul Sănătății a mai spus că centrul din București este al treilea centru de arși, cu specific pediatric, construit în România. Centrul de la Timișoara este deja finalizat și se află în faza de instalare a echipamentelor medicale și efectuarea testelor de funcționalitate. Rogobete a transmis că în funcție de aceste proceduri, unitatea din Timișoara ar putea deveni operațională în aprilie sau mai, iar pentru Centrul de la Târgu Mureș, oficialul a spus că termenul de punere în funcțiune este estimat pentru vara acestui an. De asemenea, ministrul a subliniat că analiza datelor recente arată o creștere accentuată a numărului de pacienți cu arsuri grave. În acest context, Alexandru Rogobete consideră că este necesară construirea unui nou centru de arși pentru adulți în Capitală.

„Actualul centru aflat în construcție este destinat exclusiv copiilor, iar pacienții adulți cu arsuri grave nu beneficiază de o unitate la standarde înalte în Capitală. Au avut loc discuții atât cu reprezentanții Băncii Mondiale, cât și cu primarul Sectorului 4, care a identificat deja un teren. Cel mai probabil, noul centru va fi construit în Sectorul 4, urmând ca mai multe detalii să fie anunțate în a doua parte a anului”, a explicat Rogobete.

