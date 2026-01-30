Prima pagină » Actualitate » Ministrul Sănătății a vizitat șantierul primului Centru de Mari Arși pentru copii din România. Când va fi dat în folosință

Ministrul Sănătății a vizitat șantierul primului Centru de Mari Arși pentru copii din România. Când va fi dat în folosință

30 ian. 2026, 14:06, Actualitate
Galerie Foto 6

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul primului Centru de Mari Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgneță pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București. Oficialul spune că lucrările avansează într-un ritm avansat și estimează că finalizarea clădirii se va face în acest an, iar din 2027 ar urma să fie daă în folosință. 

Vezi galeria foto
6 poze

Alexandru Rogobete a vizitat, vineri, 30 ianuarie, șantierul primului și singurului Centru de Mari Arși pentru a verifica stadiul lucrărilor. Ministrul a transmis că ritmul de lucru s-a accelerat semnificativ de la ultima vizită pe care a avut-o, în luna iulie a anului trecut. De asemenea, Rogobete a transmis că din primăvară lucrările se vor desfășura inclusiv în weekend și, potrivit acestuia, estimările indică finalizarea structurii de rezistență, a celor patru etaje și a etajului tehnic în luna mai a acestui an.

„Am vizitat şantierul primului şi singurului centru de arşi grav pentru copii din ţară. Ultima vizită a fost anul trecut, în iulie şi iată că atunci construcţia era la început, discutam doar despre parter. Astăzi ne aflăm la etajul 2 şi în curând etajul 3 va fi finalizat. Lucrările sunt într-un ritm avansat. Aşa cum am discutat cu constructorul, încă din vară a accelerat ritmul de lucru, în sensul în care se lucrează în mai multe schimburi, uneori se lucrează inclusiv noaptea. Începând din această primăvară, au primit aviz inclusiv pentru lucrări care se vor desfăşura în weekend, sâmbătă şi duminică”, a spus ministrul Sănătăţii.

Centrul care se construiește în București ar urma să aibă 8 paturi destinate marilor arși, 16 pentru pacienții cu arsuri care nu necesită terapie intensivă și aproximativ 30 de paturi pentru pacienții de la terapie intensivă. Potrivit ministrului, personalul medical care va lucra în noul centru a beneficiat de traninig și schimb de experiențe în spitatelele din Franța, printr-un proiect realizat de Banca Mondială.

Rogobete: „Este al treilea centru de arşi grav pe care îl construim, specificul este pentru pediatrie”

Ministrul Sănătății a mai spus că centrul din București este al treilea centru de arși, cu specific pediatric, construit în România. Centrul de la Timișoara este deja finalizat și se află în faza de instalare a echipamentelor medicale și efectuarea testelor de funcționalitate. Rogobete a transmis că în funcție de aceste proceduri, unitatea din Timișoara ar putea deveni operațională în aprilie sau mai, iar pentru Centrul de la Târgu Mureș, oficialul a spus că termenul de punere în funcțiune este estimat pentru vara acestui an. De asemenea, ministrul a subliniat că analiza datelor recente arată o creștere accentuată a numărului de pacienți cu arsuri grave. În acest context, Alexandru Rogobete consideră că este necesară construirea unui nou centru de arși pentru adulți în Capitală.

„Actualul centru aflat în construcție este destinat exclusiv copiilor, iar pacienții adulți cu arsuri grave nu beneficiază de o unitate la standarde înalte în Capitală. Au avut loc discuții atât cu reprezentanții Băncii Mondiale, cât și cu primarul Sectorului 4, care a identificat deja un teren. Cel mai probabil, noul centru va fi construit în Sectorul 4, urmând ca mai multe detalii să fie anunțate în a doua parte a anului”, a explicat Rogobete.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
Primele imagini de la accidentul în care Tal Berkovich a murit. Mașina este DISTRUSĂ total, iar fratele ei se află în stare critică la spital
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și sancțiuni
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Freydís Eiríksdóttir, fiica lui Erik cel Roșu: eroina și criminala din spatele mitului viking

Cele mai noi

Trimite acest link pe