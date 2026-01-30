S-a confirmat primul caz de virus Chikungunya în România. Cum se transmite

Un bărbat în vârstă de 50 de ani este primul caz de virus Chikungunya din România. Boala se transmite prin mușcătură de țânțar, este rară în Europa și mai de întâlnită în Africa și America de Sud. Cazul a ridicat numeroase întrebări privind prevenția acestei boli.

Ce este boala Chikungunya și cum se transmite

Chikungunya reprezintă o boală care se transmite prin intermediul mușcăturilor de țânțari infectați, în special speciile din genul Aedes – cea care poate să transmită și Febra Dengue sau Zika. De obicei, virusul provoacă o boală febrilă, însă simptomele și complicațiile pot varia, potrivit Libertatea.

„Ar trebui să rămânem liniștiți, pentru că, până la urmă, acest virus Chikungunya se numește astfel și este cumva asemănător cu alte infecții virale care pot provoca febră. Este o infecție virală care trebuie diagnosticată de fiecare dată când o persoană vine dintr-o zonă de risc. Este important să existe un spital performant pentru a putea pune acest diagnostic corect”, a declarat Marinescu, potrivit Digi24.

Simptome asemănătoare cu cele de gripă

Simptomele de Chikungunya apar la 3-7 zile după mușcătura de țânțar și includ:

febră bruscă

dureri musculare și articulare severe

dureri de cap

oboseală și greață

erupții cutanate

Diagnosticul poate întârzia din cauza faptului că aceste simptome seamănă foarte mult cu cele de gripă. Pentru că simptomele se suprapun și cu alte infecții virale precum Dengue sau Zika, diagnosticarea corectă de laborator este esențială.

