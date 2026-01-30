Prima pagină » Știri externe » Donald Trump îl califică pe bărbatul împușcat la Minneapolis drept „agitator și poate rebel”

Olga Borșcevschi
30 ian. 2026, 13:09, Știri externe
Președintele american Donald Trump l-a calificat vineri drept „agitator și poate rebel” pe infirmierul Alex Pretti, ucis de doi polițiști pe 24 ianuarie la Minneapolis.

Trump se referă la un videoclip în care Alex Pretti, cu unsprezece zile înainte de moartea sa, se revoltă în timpul unei arestări a poliției, tot în Minneapolis, un oraș din nordul Statelor Unite zguduit de la începutul lunii de proteste împotriva raidurilor poliției de imigrare, relatează Le Figaro.

„Agitator și, poate, insurgent, popularitatea lui Alex Pretti a scăzut drastic odată cu publicarea videoclipului în care este văzut țipând și scuipând în fața unui agent ICE (poliția de imigrare) foarte calm și stăpân pe sine”, a scris liderul american pe rețeaua socială Truth Social.

Alex Pretti dă „lovituri frenetice cu picioarele într-un vehicul guvernamental nou și foarte scump, cu atâta forță și violență încât stopul spate s-a spart în bucăți”, a spus Trump.

„A fost o adevărată demonstrație de violență și furie, vizibilă pentru toți, dezlănțuită și scăpată de sub control. Agentul ICE a rămas calm și impasibil, ceea ce nu este ușor în astfel de circumstanțe”, a adăugat Trump.

Videoclipul evocat de Donald Trump a fost difuzat miercuri de un canal media online, înainte de a deveni viral. În înregistrare apare Alex Pretti care îi insultă pe mai mulți agenți ICE pe o stradă din Minneaoplis, pe 13 ianuarie.

Asistentul medical în vârstă de 37 de ani scuipă pe unul dintre SUV-urile care transportă agenții. Apoi lovește cu piciorul partea din spate a vehiculului, apoi un al doilea, care sparge farul din spate dreapta al mașinii.

Polițiștii mascați pleacă imediat să-l aresteze. Pretti este imobilizat de cel puțin patru agenți. Poliția trimite, de asemenea, gaze lacrimogene pentru a respinge activiștii care strigă și fluieră mai tare.

Compromis politic în SUA. Democrații și administrația Trump au ajuns la un acord pentru a evita shutdown-ul guvernamental parțial

Ofițerii ICE din Minnesota au primit ordine să nu mai interacționeze cu „agitatorii" și să aresteze doar imigranții cu antecedente penale

